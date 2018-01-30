حافظ على وزنك الصحي بقليل من القرفة.. وتحذير للنساء

برلين‭ – ‬لندن‭- ‬الزمان‭ : ‬ينصح‭ ‬بعض‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬باستخدام‭ ‬رشة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬القرفة‭ ‬بدل‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬أكواب‭ ‬الشاي‭ ‬أو‭ ‬القهوة،‭ ‬لحرق‭ ‬الدهون‭ ‬بالنسبة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬الوزن‭. ‬فكيف‭ ‬تساهم‭ ‬القرفة‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد؟‭ ‬أشار‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬هايل‭ ‬براكسيس‭ ‬نيت‮»‬‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرفة‭ ‬معروفة‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التوابل،‭ ‬حيث‭ ‬تُساعد‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬عسر‭ ‬الهضم‭ ‬مثل‭ ‬غازات‭ ‬الأمعاء،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القرفة‭ ‬تخفض‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬والكوليسترول‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تنشيط‭ ‬عملية‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬الوزن‭. ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬يؤكد‭ ‬بعض‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬أن‭ ‬القرفة‭ ‬تُساعد‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬ومفيدة‭ ‬للأمعاء،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التوابل‭ ‬بإمكانه‭ ‬تحسين‭ ‬الذاكرة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التعلم‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ان‭ ‬الاكثار‭ ‬من‭ ‬الاقرفة‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬تكون‭ ‬بعض‭ ‬الاكياس‭ ‬تحت‭ ‬الجلد‭ .‬‭ ‬وكانت‭ ‬دراسة‭ ‬سابقة‭ ‬أجراها‭ ‬فريق‭ ‬علمي‭ ‬أمريكي‭ ‬أن‭ ‬مادة‭ ‬سينامالديهيد،‭ ‬المركب‭ ‬العضوي‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬القرفة‭ ‬والمسؤول‭ ‬عن‭ ‬نكهتها‭ ‬ولونها،‭ ‬تحسن‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬عبر‭ ‬العمل‭ ‬بطريقة‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬الذهنية‭ ‬أو‭ ‬الدهون‭ ‬المخزنة،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرق‭ ‬الدهون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬موقع‭ ‬أخبار‭ ‬جامعة‭ ‬ميشغان‭ ‬الأمريكية‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أوضح‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬بيلد‭ ‬فراو‮»‬‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬استهلاك‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القرفة‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عواقب‭ ‬صحية،‭ ‬وأضاف‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬دراسة‭ ‬للمعهد‭ ‬الألماني‭ ‬لتقييم‭ ‬المخاطر،‭ ‬أن‭ ‬القرفة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مركب‭ ‬عطري‭ ‬يُدعى‭ ‬‮«‬كومارين‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬رغم‭ ‬رائحته‭ ‬الطيبة،‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬جرعات‭ ‬مرتفعة‭ ‬منه،‭ ‬ربما‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تلف‭ ‬الكبد‭.‬