حافظ على وزنك الصحي بقليل من القرفة.. وتحذير للنساء

برلين – لندن- الزمان : ينصح بعض خبراء التغذية باستخدام رشة صغيرة من القرفة بدل السكر في أكواب الشاي أو القهوة، لحرق الدهون بالنسبة للراغبين في تخفيض الوزن. فكيف تساهم القرفة في التخلص من الوزن الزائد؟ أشار موقع «هايل براكسيس نيت» الألماني إلى أن القرفة معروفة منذ القدم بالعديد من الفوائد التي يتميز بها هذا النوع من التوابل، حيث تُساعد على تجاوز عسر الهضم مثل غازات الأمعاء، وأضاف أن القرفة تخفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم، إضافةً إلى تنشيط عملية التمثيل الغذائي ما يساهم في تخفيض الوزن. وفي سياق متصل، يؤكد بعض خبراء التغذية أن القرفة تُساعد أيضاً على الوقاية من مرض السكري، ومفيدة للأمعاء، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن هذا النوع من التوابل بإمكانه تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم. وقالت مصادر طبية في لندن ان الاكثار من الاقرفة لدى النساء يؤدي الى تكون بعض الاكياس تحت الجلد . وكانت دراسة سابقة أجراها فريق علمي أمريكي أن مادة سينامالديهيد، المركب العضوي الأساسي في القرفة والمسؤول عن نكهتها ولونها، تحسن من عملية التمثيل الغذائي عبر العمل بطريقة مباشرة على الخلايا الذهنية أو الدهون المخزنة، ما يؤدي إلى حرق الدهون، وفق ما أشار إليه موقع أخبار جامعة ميشغان الأمريكية. من جهة أخرى، أوضح موقع «بيلد فراو» الألماني أن استهلاك كميات كبيرة من القرفة يؤدي إلى عواقب صحية، وأضاف نقلاً عن دراسة للمعهد الألماني لتقييم المخاطر، أن القرفة تحتوي على مركب عطري يُدعى «كومارين»، الذي رغم رائحته الطيبة، فإن تناول جرعات مرتفعة منه، ربما تتسبب في تلف الكبد.