حين تخلّت المضيفة عن تسعين في المائة من ملابسها

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬إحدى‭ ‬مضيفات‭ ‬الطيران‭ ‬تخلصت‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬ملابسها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬صغير‭ ‬مساحته‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬13‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬ليسيت‭ ‬أرويو،‭ ‬30‭ ‬عاما،‭ ‬انتقلت‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬مقطورة‭ ‬متنقلة‭ ‬في‭ ‬أورلاندو‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا،‭ ‬بعدما‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬ملابسها‭. ‬وقالت‭ ‬أرويو‭ ‬‮«‬تحتوي‭ ‬خزانتي‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬أحبها‭ ‬فقط‭.. ‬ما‭ ‬أزال‭ ‬أتخلص‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الملابس‭.. ‬لقد‭ ‬أحرزت‭ ‬تقدما‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أنني‭ ‬مضيفة‭ ‬طيران،‭ ‬فإنني‭ ‬أقضي‭ ‬كل‭ ‬وقتي‭ ‬خارج‭ ‬البيت‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬ملابسي‭ ‬وأغراضي‭.. ‬إذن‭ ‬لماذا‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬دون‭ ‬استعمالها؟‮»‬‭ ‬وتتوفر‭ ‬ليسيت‭ ‬أرويو‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬أزواج‭ ‬من‭ ‬الأحذية‭ ‬و9‭ ‬فساتين‭ ‬و4‭ ‬سراويل‭ ‬و3‭ ‬سترات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬حقائب‭ ‬اليد‭ ‬والأكسسورات‭.‬

ويضم‭ ‬منزلها‭ ‬غرفتي‭ ‬نوم‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬العلوي‭ ‬ومطبخا‭ ‬صغيرا‭ ‬وغرفة‭ ‬معيشة‭ ‬صغيرة‭ ‬وحماما‭.‬