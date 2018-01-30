ألف مادة تحمي الجسم في فنجان القهوة

برلين‭ – ‬الزمان‭ : ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬الألماني‭ ‬مارتن‭ ‬شيرير‭ ‬إن‭ ‬القهوة‭ ‬تعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬مشروب‭ ‬مُنبّه،‭ ‬إذ‭ ‬تحمي‭ ‬الجسم‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأمراض‭ ‬الخطيرة‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬الطب‭ ‬العام‭ ‬بمستشفى‭ ‬إبندورف‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬هامبورغ،‭ ‬أن‭ ‬الكافيين‭ ‬في‭ ‬القهوة،‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬المواد‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الدماغ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الدم،‭ ‬وهناك‭ ‬يمنع‭ ‬هرمون‭ ‬‮«‬الأدينوزين‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بضبط‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬الظلام،‭ ‬بمعنى‭ ‬آخر‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الكافيين‭ ‬يحول‭ ‬الجسم‭ ‬إلى‭ ‬النشاط‭.‬

وتحتوي‭ ‬القهوة‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬مادة‭ ‬أخرى‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬بطريقة‭ ‬ما،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬تدمير‭ ‬الخلايا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬الكبد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الأشخاص،‭ ‬الذين‭ ‬يشربون‭ ‬بضعة‭ ‬أكواب‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬يومياً،‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬يتطور‭ ‬لديهم‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬وسرطان‭ ‬الجلد‭ ‬أو‭ ‬سرطان‭ ‬الدم،‭ ‬اللوكيميا‭.‬

وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬ينصح‭ ‬البروفيسور‭ ‬الألماني‭ ‬بالاستمتاع‭ ‬بالقهوة‭ ‬وتناولها‭ ‬باعتدال،‭ ‬لأنه‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬وتليّف‭ ‬الكبد،‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تضر‭ ‬إلا‭ ‬بعدد‭ ‬قليل‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬مثل‭ ‬مَن‭ ‬لديه‭ ‬ميل‭ ‬لكسور‭ ‬العظام‭ ‬أو‭ ‬مَن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أمراض‭ ‬المعدة،‭ ‬كما‭ ‬يُنصح‭ ‬بامتناع‭ ‬الحامل‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬في‭ ‬الثُلثين‭ ‬الأولين‭ ‬من‭ ‬الحمل‭.‬