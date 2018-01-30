شاعر الطوارق الكبير خواد يتسلم جائزة الأركانة العالمية في الرباط

الرباط –- عبدالحق بن رحمون
أعلن بيت الشعر في المغرب أن حفل جائزة الأركانة العالمية للشعر، التي فاز بها برسم سنة 2017 شاعر الطوارق الكبير محمدين خواد “ ” (67 عامًا) في دورتها الثانية عشرة، سيكون يوم الأربعاء 7 (فبراير) 2018 في الساعة الخامسة مساءً، بمدرج المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وتبلغ القيمة المادية للجائزة اثني عشر ألف دولار أميركي، التي تمنح مصحوبة بدرع الجائزة وشهادتها إلى الشاعر الفائز في حفل ثقافي وفني كبير. وتُعتبر جائزة الأركانة التي يمنحُها بيت الشعر في المغرب بشراكة مع مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير ووزارة الثقافة والاتصال، رمزا للصداقة الشعرية التي تربط شُعراء المغرب بمختلف شعريات العالم وتحية منهم لكافة الشعراء الذين انتصروا لقيم الجمال والحرية والعدل.
وبحسب بيان خاص تسلمت صحيفة (الزمان) نسخة منه يتضمن برنامج الحفل: كلمة الشاعر الدكتور مراد القادري رئيس بيت الشعر في المغرب، وكلمة محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وكلمة دينة الناصري مديرة مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، ثم كلمة الشاعر عيسى مخلوف رئيس لجنة التحكيم. وبعد الافتتاح الرسمي تجرى مراسيم تسليم جائزة الأركانة العالمية للشعر للشاعر الفائز خواد HAWAD ، وتليها قراءات شعرية له، ليختتم اللقاء بحفل فني.
كما تجدرُ الإشارة إلى أنّ الشّاعر الفائز مُحمدين خواد من مواليد سنة 1950 في منطقة إير (النيجر) ويعيش حاليا بفرنسا، التي نشر بها عددا من القصائد؛ والملاحم؛ والأعمال الأدبية، التي حظيت جُلّها بالترجمة إلى الكثير من اللغات، ومن ضمنها اللغة العربية التي ظهرت فيها “وصية البدوي”(Testament nomade) التي قام بترجمتها الشاعر العربي الكبير أدونيس. هذا وقد سبق لكل من الشاعر الألماني فولكر براون، والشاعر البرتغالي نونو جوديس، والشاعر الفرنسي إيف بونفوا، والشاعر الصيني بي داو، والشاعر المغربي محمد السرغيني، والشاعر الفلسطيني محمود درويش، والشاعر العراقي سعدي يوسف، والشاعر الإسباني أنطونيو غامونيدا، والشاعرة الأميركية مارلين هاكر، والشاعر المغربي الطاهر بن جلون، والشاعر المغربي محمد بنطلحة أن فازوا بالجائزة، في دوراتها الماضية.