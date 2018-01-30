شاعر الطوارق الكبير خواد يتسلم جائزة الأركانة العالمية في الرباط

الرباط‭ ‬–‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬جائزة‭ ‬الأركانة‭ ‬العالمية‭ ‬للشعر،‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬برسم‭ ‬سنة‭ ‬2017‭ ‬شاعر‭ ‬الطوارق‭ ‬الكبير‭ ‬محمدين‭ ‬خواد‮ ‬“‭ ‬”‭ (‬67‭ ‬عامًا‭) ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬سيكون‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬7‭ (‬فبراير‭) ‬2018‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءً،‭ ‬بمدرج‭ ‬المكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬وتبلغ‭ ‬القيمة‭ ‬المادية‭ ‬للجائزة‭ ‬اثني‭ ‬عشر‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أميركي،‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬مصحوبة‭ ‬بدرع‭ ‬الجائزة‭ ‬وشهادتها‭ ‬إلى‭ ‬الشاعر‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ثقافي‭ ‬وفني‭ ‬كبير‭. ‬وتُعتبر‭ ‬جائزة‭ ‬الأركانة‭ ‬التي‭ ‬يمنحُها‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرعاية‭ ‬لصندوق‭ ‬الإيداع‭ ‬والتدبير‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والاتصال،‭ ‬رمزا‭ ‬للصداقة‭ ‬الشعرية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬شُعراء‭ ‬المغرب‭ ‬بمختلف‭ ‬شعريات‭ ‬العالم‭ ‬وتحية‭ ‬منهم‭ ‬لكافة‭ ‬الشعراء‭ ‬الذين‭ ‬انتصروا‭ ‬لقيم‭ ‬الجمال‭ ‬والحرية والعدل‭. ‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬خاص‭ ‬تسلمت‭ ‬صحيفة‭ (‬الزمان‭) ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬يتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحفل‭: ‬كلمة‭ ‬الشاعر‭ ‬الدكتور‭ ‬مراد‭ ‬القادري‭ ‬رئيس‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬وكلمة‭ ‬محمد‭ ‬الأعرج‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والاتصال،‭ ‬وكلمة‭ ‬دينة‭ ‬الناصري‭ ‬مديرة‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرعاية‭ ‬لصندوق‭ ‬الإيداع‭ ‬والتدبير،‭ ‬ثم‭ ‬كلمة‭ ‬الشاعر‭ ‬عيسى‭ ‬مخلوف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭. ‬وبعد‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬تجرى‭ ‬مراسيم‭ ‬تسليم‭ ‬جائزة‭ ‬الأركانة‭ ‬العالمية‭ ‬للشعر‭ ‬للشاعر‭ ‬الفائز‭ ‬خواد‭ ‬HAWAD‮ ‬‭ ‬،‭ ‬وتليها‭ ‬قراءات‭ ‬شعرية‭ ‬له،‭ ‬ليختتم‭ ‬اللقاء‭ ‬بحفل‭ ‬فني‭.‬

كما‭ ‬تجدرُ‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الشّاعر‭ ‬الفائز‭ ‬مُحمدين‭ ‬خواد‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬سنة‭ ‬1950‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إير‭ (‬النيجر‭) ‬ويعيش‭ ‬حاليا‭ ‬بفرنسا،‭ ‬التي‭ ‬نشر‭ ‬بها‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القصائد؛‭ ‬والملاحم؛‭ ‬والأعمال‭ ‬الأدبية،‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬جُلّها‭ ‬بالترجمة‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللغات،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬“وصية‭ ‬البدوي”(Testament nomade‭)‬‮ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بترجمتها‭ ‬الشاعر‭ ‬العربي‭ ‬الكبير‭ ‬أدونيس‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الشاعر‭ ‬الألماني‭ ‬فولكر‭ ‬براون،‭ ‬والشاعر‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬جوديس،‭ ‬والشاعر‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيف‭ ‬بونفوا،‭ ‬والشاعر‭ ‬الصيني‭ ‬بي‭ ‬داو،‭ ‬والشاعر‭ ‬المغربي‭ ‬محمد‭ ‬السرغيني،‭ ‬والشاعر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬درويش،‭ ‬والشاعر‭ ‬العراقي‭ ‬سعدي‭ ‬يوسف،‭ ‬والشاعر‭ ‬الإسباني‭ ‬أنطونيو‭ ‬غامونيدا،‭ ‬والشاعرة‭ ‬الأميركية‭ ‬مارلين‭ ‬هاكر،‭ ‬والشاعر‭ ‬المغربي‭ ‬الطاهر‭ ‬بن‭ ‬جلون،‭ ‬والشاعر‭ ‬المغربي‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬أن‭ ‬فازوا‭ ‬بالجائزة،‭ ‬في‭ ‬دوراتها‭ ‬الماضية‭.‬