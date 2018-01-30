نصيّف تطالب الجبوري بإعادة التصويت على الثقة بوزير التجارة

الفتلاوي: جلسة إستجواب الفهداوي لا تحتاج إلى نصاب قانوني

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اعلنت رئيسة كتلة ارادة النيابية حنان الفتلاوي ان جلسة البرلمان اليوم الاربعاء ستشهد استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، من دون الحاجة الى استكمال النصاب القانوني لحضور النواب، عازية الامر الى ان البرلمان ابقى جلسته السابقة مفتوحة، فيما دعت النائبة عالية نصيف رئيس المجلس الى الإيفاء بوعده بطرح موضوع الثقة بوزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، مرة اخرى، بعد جمع خمسين توقيعاً لإعادة التصويت بناء على قرار هيئة المستشارين. واوضحت الفتلاوي في تصريح ان (الجلسة التي من المقرر ان يعقدها البرلمان ستكون مفتوحة ولاتحتاج الى نصاب قانوني)، مشيرة الى ان (الفهداوي لايمتلك الاجابة الوافية على الاسئلة التي وجهتها اليه لكوني النائب المستجوب في ما يخص خصخصة انتاج وجباية الطاقة فضلا عن عقود تزويد الطاقة الكهربائية للمناطق المحررة). ولفتت الى ان (الوزير منذ ايار الماضي وهو يقوم بالمماطلة والتسويف عن طريق اللجوء الى كتلته لكسر النصاب القانوني في خطوة لافشال عملية الاستجواب)، مهددة بـ(عرض الوثائق والادلة التي تدين الوزير بتسجيل فيديوي تفصيلي امام الرأي العام في حال وصولها الى مرحلة اليأس من تحقق الاستجواب، ليطلع الشارع العراقي على مدى الضرر الذي سيصيبه من مشروع خصخصة الطاقة على مدى السنوات المقبلة وكيف سيتم رهن نفط البصرة وميسان وذي قار على مدى 17 عاما؟).

وفي السياق نفسه، ضيّف مجلس محافظة الديوانية خلال جلسته الاعتيادية امس مدير توزيع الكهرباء في المحافظة وممثلي شركة (ايام) المستثمرة لمشروع الجباية لمناقشة المشروع ومطالب المعتصمين في المحافظة.

وكشفت عضو المجلس زينب حمزة في تصريح عن (اتخاذ المجلس قراراتعدة من بينها رفع توصية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تخفيض سعر الكيـــــــلو واط بالاضافة الى إعطاء المحافظة خصوصية بشأن الاستقطاعات من المواطنين).

وانتهى الخميس الماضي اعتصام أبناء المحافظة أمام مبنى المجلس الذي تواصل على مدى أربعة أيام احتجاجا على مشروع خصخصة الكهرباء وسوء الخدمات، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. من جهتها قللت نصيف من اهمية عمليات الاستجواب مؤكدة انها(ليست بالمستوى المطلوب).

وقالت في تصريح ان (اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي لم تتم لولا حصول التوافق السياسي بغض النظر عن ملفات الفساد المقدمة بحقه، والدليل على ذلك ان ذلك التوافق لم يحسم مصير استجواب وزير التجارة على الرغم من كون ملفات الفساد المقدمة بحقه من شأنها اسقاط حكومة باكملها)، مطالبة رئيس مجلس النواب بـ(الإيفاء بوعده بطرح موضوع الثقة بوزير التجارة وكالة مرة اخرى بعد جمع خمسين توقيعاً لإعادة التصويت بناء على قرار هيئة المستشارين). وتابعت ان(وزارة التجارة تمادت بعد نفاذ الوزير من الاستجواب بشأن الرز والحنطة الفاسدتين)، على حد قولها .