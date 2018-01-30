واشنطن تلغي حظر دخول اللاجئين عن العراق وعشر دول أخرى

واشنطن – مرسي ابو طوق

قررت الحكومة الامريكية رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11دولة إلى الولايات المتحدة من بينها العراق شريطة الخضوع لإجراءات أمنية أكثر صرامة من الماضي. ولم يكشف المسؤولون لائحة هذه الدول، لكن بحسب منظمات تعنى بشؤون اللاجئين، فإن الأمر يتعلق بـ11 دولة معظمها مسلمة، هي العراق ومصر وإيران وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية. وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أكدت في وقت سابق أنها ستعلن عن إدخال تعديلات متعلقة بالأمن في برنامج استقبال اللاجئين.وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن أثناء فعالية نظمت في واشنطن، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى (منع الإرهابيين والمجرمين والمحتالين من دخول الأراضي الأمريكية)، مشيرة الى ان هذه التعديلات (تقضي باتخاذ إجراءات أمنية إضافية بحق اللاجئين الوافدين من الدول ذات الخطورة العالية)، من دون الادلاء بتفاصيل إضافية. من جهة اخرى، حذر الامين العام لحركة النجباء اكرم ال?عبي ان حركته ستعد الامريكان قوات احتلال ان لم يرحلوا من العراق، متوعدا باتخاذ الاجراءات المناسبة.وقال الكعبي في معرض تعليقه على قصف القوات الامريكية لناحية البغدادي ان (هجوم مروحية الاباتشي الامريكية على قافلة الجيش العراقي في البغدادي ، دليل على استمرار مسلسل المخطط الهمجي الممنهج التخريبي للقوات الامريكية الموجودة في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا)، موضحًا ان (الامريكان يكررون استهدافهم لقواتنا العراقية بين الحين والآخر ويفتحون الطرق لفلول داعش المنهزمين).

واضاف أنه (لم نر ثمرة لوجود الامريكان في العراق لصالح الوطن والشعب بل ان وجودهم مصدر للدمار والتخريب ودعم الارهاب وأعداء العراق)، لافتاً الى أن (هذه القوات ومشاريعها الاستعمارية لن تتوقف إلا بطردها نهائيا من العراق).

ورأى ان (بقاء القوات الامريكية ووجودها في العراق بعد تحريره من الارهاب غير مسوغ لا قانونيا ولا شرعيا ولا وطنيا)، مشدداً على (وجوب ايقاف سرقة مقدرات البلاد من جانب امريكا على جميع المستويات الاقتصادية والعسكرية والامنية وحتى السياسية) ، محذرا من أن (النجباء ستعد القوات الامريكية قوات احتلال إن لم ترحل عن العراق وسنقوم بالاجراءات المناسبة).

واعرب الكعبي عن امله في ان تعمل (القوى السياسية العراقية الوطنية على اتخاذ موقف وقرار سريع لانهاء هذا الوجود).