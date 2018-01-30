

المنافذ الحدودية تقترح على الحكومة إفتتاح معبرين في السليمانية

بغداد – داليا احمد

ناقشت هيئة المنافذ الحدودية مع وفد من اقليم كردستان اعادة افتتاح منفذي كيله وسيروان في محافظة السليمانية. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الهيئة كاظم العقابي ناقش مع وفد من الاقليم اعادة افتتاح المنفذين في المحافظة). وأكد العقابي أن (اللجنة المشكلة من الجانبين بشأن فتح المنفذين مازالت في طور العمل وعند الانتهاء من عملها سوف يتم رفع المقترحات عن جدوى افتتاح تلك المنافذ الى رئيس الوزراء حيدر العبادي). وفي محافظة كربلاء بحث العقابي مع ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي الاجراءات الخاصة بادخال المواد المعفاة من الرسوم الكمركية والضرائب . وقال البيان ان (الجانبين بحثا الاجراءات الخاصة بادخال المواد المعفاة من الرسوم الكمركية والضرائب بالشكل الذي يضمن انسيابية البضائع المتبرع بها الى مشروع الصحن الذي يجري تشييده)، واضاف ان (اللقاء استعرض الدور الذي تؤديه الهيئة في حماية المنتج وحماية المستهلك). من جهة اخرى احبطت الهيئة عملية تهريب اجهزة اتصال في منفذ مطار محافظة البصرة.