الحديثي لـ (الزمان): العبادي مستعد لمناقشة الموازنة في جلسة البرلمان اليوم

مجلس الوزراء يخفّض تعرفة الطاقة الكهربائية لجميع الفئات

بغداد – قصي منذر

قرر مجلس الوزراء تخفيض اسعار وحدة استهلاك الكهرباء في ما يتعلق بالاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري والزراعي. وقال المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء صوت برئاسة حيدر العبادي امس على التعديل الاول لهيئة النزاهة في اطار اكمال جهود الحكومة في مكافحة الفساد)، واضاف انه (تقرر تمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للقيام بشراء المعدات والاجهزة المطلوبة استعدادا للانتخابات المقبلة بالاضافة الى الموافقة على تخفيض اسعار وحدة استهلاك الكهرباء في ما يتعلق بالاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري والزراعي وكذلك توفير الدعم لموظفي الجباية في وزارة الكهرباء)، وبحسب الحديثي (فقد تم اقرار توصيات اللجنة العليا للتخفيف من الفقر خلال السنوات الاربع المقبلة بالاضافة الى اعفاء المواد المستوردة من الكمرك لاستكمال بناء محطة بسماية الكهربائية التي تجهز عدداً من المحافظات بالطاقة، كما اقر توصيات الخطة الزراعية لجميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان للموسمين الصيفي والشتوي)، وتابع ان (المجلس صوت ايضا على اتفاقية النقل الجوي بين العراق والسعودية لتسهيل سفر المواطنين وتخفيض النفقات فضلا عن التصويت على قانون حماية المعلمين والمدرسين بالاضافة الى مناقشة تنفيذ مشروع ماء محافظة البصرة ضمن القرض الياباني). وبشأن حضور العبادي جلسة البرلمان اكد الحديثي ان (العبادي مستعد لحضور جلسة البرلمان اليوم لمناقشة قانون الموازنة مع اللجان النيابية).

من جهته جدد العبادي خلال مؤتمره الاسبوعي عقب جلسة المجلس (التزام الحكومة بدفع رواتب موظفي اقليم كردستان)، مشيرا الى (البدء بمهمة مكافحة الفساد)، مبينا ان (الحرب على داعش كبدت العراق نفقات باهظة)، واضاف ان (هناك تعاونا بين العراق والشرطة الدولية لمطاردة المطلوبين).

وفي شأن اخر اوضح العبادي ان (الشركات العالمية تتسابق للمشاركة في مؤتمر الكويت)، مؤكدا (حضوره جلسة البرلمان اليوم للتعاون مع لجانه في تمرير الموازنة)، وتابع ان (الحكومة تعمل على توفير البيئة الملائمة لعودة النازحين). الى ذلك توقع النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران تمرير الموازنة في جلسة البرلمان اليوم، داعيا الكتل الى تخفيض سقف المطالب لتمرير القانون .

ورأى توران في تصريح امس ان (أي تغيير في النسب المخصصة للمحافظات يجب اخذ رأي الحكومة فيها)، مؤكد ان (سيناريو الموازنة سيكتمل بقراءتها اليوم)، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى (الحضور الى جلسة البرلمان لمناقشة الموازنة مع الكتل)، مطالبا الكتل السياسية بـ(تخفيض سقف المطالب لتمرير الموازنة لحاجة المحافظات الى الأموال لاكمال المشاريع والبنى التحتية). في غضون ذلك اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن الحكومة ملزمة بتوفير متطلبات الانتخابات ضمن توقيتاتها المعلنة، داعيا الى تذليل المعوقات التي تعترض عمل المفوضية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (الجبوري بحث مع اعضاء مجلس المفوضية التحضيرات الجارية من اجل اجراء الانتخابات التشريعية، كما تطرق اللقاء الى سبل تذليل العقبات التي تعترض عمل المفوضية واجراءاتها في تهيئة الاجواء المناسبة لضمان مشاركة الاسر النازحة في عملية الاقتراع). وشدد الجبوري على (ضرورة تذليل المعوقات التي تعترض عمل المفوضية فيما يتعلق بجوانبها المالية والادارية).