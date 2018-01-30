أنقرة: تحييد 649 مسلحاً وإستهداف آلاف المواقع منذ إنطلاق عملية عفرين

البرلمان يجدّد مطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها من العراق

بغداد – صباح الخالدي

جدد مجلس النواب امس مطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها من الأراضي العراقية، مؤكداً أن هذا الأمر من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين. وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب همام حمودي في بيان إن حمودي جدد خلال استقباله السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز (مطالبته بالإسراع في انسحاب القوات العسكرية التركية من الإراضي العراقية). ونقل البيان عنه قوله أن (تنفيذ تركيا لهذه الخطوة من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة)، داعياُ دول المنطقة إلى (العمل بدفع المخاطر التي تهدد امن واستقرار الشعوب عبر تعاون مشترك وجاد من دون أن يكون لأي طرف أية تصرفات انفرادية فيها نوع من فرض الإرادة على الآخرين). وحذر حمودي من ان هناك (دولاً ساعية وبقوة لجعل دول المنطقة ضعيفة ومنشغلة بمشاكل داخلية، بهدف تحقيق اهدافها الخبيثة بتدمير وتقسيم البلدان المهمة)، لافتاً إلى (أهمية مواجهة التحديات والتعامل مع الظروف الراهنة بمزيد من الجدية والتعاون المشترك والحقيقي بين البلدان كافة) . من جهته أكد يلدز بحسب البيان (حرص بلاده ومساندتها وحدة وسيادة العراق على اراضيه كافة ، ودعم العملية السياسية فيه). من جهة اخرى اعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي امس عن تحييد 649 مسلحا في الأقل منذ انطلاق عملية عفرين في الاراضي السورية قبل عشرة أيام وتدمير 458 هدفا. وقال جانكيلي في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي إن (الجيشين التركي والسوري الحر لم يتسببا بسقوط ضحايا من المدنيين خلال عملية غصن الزيتون الجارية في الشمال السوري)، مؤكداً أن (غصن الزيتون لم تلحق أضرارا بالمدنيين، رغم استخدام تنظيم ب ي د / بي كا كاالإرهابي للأهالي دروعا بشرية) على حد قوله.وأفاد بتحييد تم تحييد 649 إرهابيا على الأقل منذ انطلاق العملية قبل عشرة أيام، فيما بلغ عدد شهداء الجيش التركي 5 والجيش السوري الحر 24 شهيدا.وذكر الوزير التركي أن المقاتلات التركية المشاركة في العملية استطاعت تدمير 458 هدفا للتنظيمات الإرهابية، فيما استهدفت القوات البرية 4 آلاف و 370 موقعا. بدوره، اشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجيش السوري الحر، مشيرا إلى أنه (مكون سوري وطني يدافع عن بلاده، ويضم في طياته أشخاصا من الأعراق والمعتقدات كافة).جاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها امس أمام أعضاء الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي.وأكد أردوغان أن عملية عفرين (لن تتوقف حتى يتم القضاء على الإرهاب الذي يهدد حدود بلادنا، وتوفر العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم). كما أكد أيضا استمرار بلاده في (مواصلة مطاردة الإرهابيين والقضاء عليهم، من دون الالتفات إلى الجهات التي تساندهم وتقف معهم).وأشاد الرئيس التركي بقدرات بلاده في مجال الصناعات الدفاعية، قائلا (لولا القفزات التي حققتها تركيا في الصناعات الدفاعية خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة، لما كان بوسعنا تنفيذ عملية غصن الزيتون فضلا عن عمليات مكافحة الإرهاب).

وأردف (بلادنا تمتلك حاليا صناعات دفاعية بقدرة إنتاجية تبلغ ستة مليارات دولار، وصادرات بملياري دولار).