صحة الإقليم : توزيع الرواتب كاملة بلا إدخار

برلمان كردستان يدين هجوم عفرين وتغيير يقاطع الجلسة

اربيل – فريد حسن

دان برلمان اقليم كردستان خلال جلسته امس الهجوم التركي على مدينة عفرين السورية ، داعياً دول العالم الى ايقافه كما دعا حكومة الاقليم الى فتح المعابر الحدودية وايصال المساعدات المادية والمعنوية.

وقال عضو البرلمان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني خلف احمد في تصريح ان (البرلمان اصدر عددا من القرارات بشأن عفرين تضمنت ادانة الهجوم على اراضي غربي كردستان، ودعوة دول العالم الى ايقافه ودعوة الامم المتحدة الى اغاثة النازحين من عفرين ومناطقها ودعوة مجلس الامن الدولي الى ابداء موقفه من الهجوم، ودعوة حكومة الاقليم الى فتح المعابر الحدودية مع غربي كردستان وايصال المساعدات المادية والمعنوية والبدء بمحاولات دبلوماسية). واضاف انه (تقرر تشكيل لجنة واعداد مشروع قرار خاص بشأن عفرين، وادراجه في جلسة لبرلمان كردستان). وكانت أحداث عفرين مدرجة في الفقرة الخامسة من جدول أعمال الجلسة التي قاطعتها كتلة التغيير، لكنها قدمت إلى الفقرة الأولى بأغلبية الأصوات. وطالب رئيس كتلة تغيير برزو مجيد البرلمان بإصدار قرارات وتوصيات بشأن عفرين وعدم الاكتفاء بإصدار بيان فقط. كما طالب حكومة الإقليم بفتح المعابر الحدودية مع كردستان سوريا.على صعيد آخر اكد وزير الصحة في حكومة الإقليم ريكوت حمه رشيد خلال مؤتمر صحفي في أربيل امس ان (الأموال التي خصصتها الحكومة الاتحادية لموظفي وزارته ووزارة التربية ستوزع بين الموظفين كاملة ولن يتم ادخار شيء منها).وكانت حكومة الاقليم قد عمدت الى اعتماد الادخار الاجباري لجزء من رواتب الموظفين والعاملين لديها بسبب الازمة المالية التي تمر بها. وأعلنت وزارة التربية في الاقليم عن زيادة أعضاء اللجنة المكلفة تدقيق رواتب وزارتي التربية والصحة في الإقليم. وقالت في بيان امس إن (بغداد قررت زيادة أعضاء لجنة التدقيق برواتب وزارتي التربية والصحة في الإقليم والتباحث بشأن آلية إدارة عملية التدقيق).

وأوضحت أن (ذلك جاء بعد إعلام لجنة بغداد بان عملية التدقيق بطيئة وستأخذ الكثير من الوقت، لذلك تمت المطالبة بزيادة أعضاء اللجنة).

وافاد البيان بـ(تحديد عشرة أعضاء في الرقابة المالية بكركوك للتدقيق في لوائح الرواتب بمحافظة السليمانية وكرميان وحلبجة وتحديد تسعة أعضاء في الرقابة المالية بمحافظة نينوى للتدقيق في القوائم بمحافظة دهوك وعضوين أو ثلاثة في الرقابة المالية بمحافظة كركوك للتدقيق بقوائم رواتب مديرية تعليم اللغة الكردية في كركوك).

وقطع متظاهرون غاضبون من اهالي ناحية اغجلر غربي السليمانية امس الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية مطالبين بتوفير الخدمات وتحسين أوضاعهم.

واكد المتظاهرون إن (الأهالي يعيشون أوضاعاً سيئة بسبب غياب الخدمات في مجال المواصلات والكهرباء والمياه جراء الاهمال الذي تعانيه المنطقة)، مشيرين الى ان (التظاهرة جاءت نتيجة عدم إستجابة المسؤولين لمطاليب الأهالي) .في غضون ذلك، اكد النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان الاتحادي سرحان احمد سرحان جدية ورغبة بغداد واربيل لحل الخلافات بينهما خاصة المتعلقة منها بفتح المنافذ الحدودية والمطارات ونسبة الاقليم بالموازنة الاتحادية. وقال سرحان في تصريح امس ان (هنالك جدية ورغبة من جانب طرفي الحوار في بغداد واربيل لحل المشاكل والخلافات العالقة بينهما)، معربا عن امله في(التوصل الى اتفاق بين الطرفين يسمح بفتح المطارات والمنافذ الحدودية)، مؤكدا ان (هنالك مفاوضات ومباحثات جادة تجري بين الجانبين لحسم جميع الخلافات المتعلقة بالموازنة ومن بينها نسبة الاقليم). واضاف ان (الموازنة في نصوصها تشير الى حصة الاقليم وكمية التصدير من النفط وهي حصة ثابتة بالموازنة)، موضحا ان (الحصة الحالية المسجلة بالموازنة لتصدير النفط من الاقليم هي 250 الف برميل يوميا بعد ان كانت 550 الف برميل يوميا بالموازنة السابقة اذ ان ماتبقى من النسبة وهي 300 الف برميل خاصة بمحافظة كركوك وقد اصبحت ضمن سيطرة الحكومة الاتحادية).