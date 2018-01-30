الحسين والسماوة اليوم في آخر مقابلات جولة الممتاز

الجوية تهزم كربلاء والجنوب تحرق الكهرباء والزوراء يقهر الميناء

الناصرية – باسم الركابي

زاد المتصدر الزوراء من معاناة الميناء البصري بعد الفوز عليه في معقله وتحت انظار جمهوره بهدفين لواحد ي اللقاء الذي جرى امس الاول ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم عندما حلقت النوارس عاليا وفرضت النتيجة في اجواء البصرة وارغام جمهور الميناء على قضاء ليلة حزينة لان فريقهم فرط بالنتيجة عندما قدم شوطا مهما و تقدم بهدف لكن الامر الاصعب حصل في اخر الوقت لان جهاز الزوراء الفني وجد الحلول التي سهل من الامور من خلال الانطلاقات السريعة من جهة اليمن وتسجيل الهدفين بذات الطريقة وتامين الفوز بفضل التغييرات التي اجراها اوديشيو التي جاءت بوقتها التي افتقد لها المضيف على حساب النتيجة التي ذهبت بسرعة للضيوف لان الميناء لم يعالج ثغرة الدفاع الايسر التي كانت وراء الخسارة وشكلت منفذا للدخول وتحويل الكرتين اللتين تسببتا في تحقيق الفارق

وفرط الميناء في فرصة عندما بقي الاقرب للفوز وحسم الامور وضمان عبور المباراة للنهاية حيث كان الاكثر سيطرة على الكرة واضاع عدة فرص للتسجيل الا انه افتقد للاعب الهدف وتواصل العقم الهجومي الذي لازم الفريق منذ البداية قبل ان يسجل الهدف الثامن للان في حصيلة فقيرة تتطلب من ناظم شاكر معالجة الامور عبر الانتقالات الشتوية من اجل تفعيل الهجوم الذي كان وراء خسارة الفريق وفشل باسم علي الذي كان يعول عليه في حسم المهمة التي كادت ان تنتهي بصرية لو تعامل اللاعبين مع لفرص الحقيقية السهلة قبل ان تغيب التسديدات البعيدة كاحد الحلول بعد فقدان شهية التهديف التي ممكن ان تسجل من نصف الفرص والمباراة في اخر دقائقها بعدما كان اهل الدار الافضل نسبيا قبل ان يخطف س الزوراء المبادرة الهجومية وبفضل التغيرات التي أجراها اوديشيو التي انقذت الموقف مرة اخرى بفضل زج البدلاء والعمل على قلب الامور وحل النتائج وهو ما حصل بعدما زادوا من قوة النوارس والتحليق عاليا من خلال هدف الفوز الذي سجله مصطفى د 80 من خطا دفاعي قاتل انهى الامور للزوراء الذي عرف كيف يتعامل مع سير الامور في الشوط الثاني واللعب على اخطاء الميناء وانشغال افراده في كيفية المرور بهدف التقدم والحفاظ عليه مع ان الفريق كان الاكثر خطوة في بعض الاوقات حتى الاخير لكن اللاعبين افتقدوا للجدية والتعامل مع الفرص التي أهدرت لانعدام الإمكانية الهجومية والمهارية لعدد من اللاعبين وإنهاء ء المباراة ولو بالتعادل كحل لانه أفضل من الخسارة لتي زادت الطين بله حتى لو لعب الفريق بمستوى مقبول في اغلب وقت المباراة لكن ما الفائدة تلعب وتقدم وتسيطر وفي ظل توفر فرص التسجيل لكنك تخرج خاسرا تحت أنظار الأنصار الذين تمنوا ان تحسم النتيجة لمصلحة فريقهم والعودة للبداية بعدسته ادوار جرت الفريق للوراء قبل ان تظهر الأزمة المالية والفنية التي يسعى المدرب الثاني تغيرها والتقليل من فرص ضياع النقاط التي فرط فيها واخرها تجرع الخسارة الثانية في اقل من أسبوع بعدما نجح الزوراء من قلب النتيجة على أصحاب الأرض الذين تقدموا بهدف عمر جبار د47 وإعادة المباراة للبداية عن طريق لؤي صلاح قبل ان يعززه مصطفى جودة بهدف التقدم والحسم د80 في مثيرة قدم فيها الفريقين اداءا فنيا تصاعد مع مرور الوقت وزادت الخطورة على المرميين وخلق الفرص الحقيقية وتبادل الكرة قبل ان تميل السيطرة بعض الشيء للزوراء والبحث عن التعادل والاستفادة من خطا اللاعب حمزة في تمرير الكرة التي ارتدت للضيوف ونقلها بسرعة من جهة اليمين ورفعها الى منطقة هدف الميناء لتجد اللاعب لؤي صلاح بانتظارها ليضعها في الشباك ويعيد المباراة للبداية والتطلع للفوز والحسم الذي كادان يذهب للميناء وفي الوقت المناسب لولا تباطأ باسم علي في ادخال الكرة في المرمي الخالي بخطاء الحارس علاء كاطع قبل ان يتدخل علي رحيمة في اخراج الكرة في اللحظة الاخيرة كما سنحت فرصة اخرى لنفس اللاعب وإمكانية التسجيل وإنقاذ الموقف قبل تلقى عقوبة الزوراء في هجمة منظمة انهاها مصطفى جودة في شباك الميناء محققا الفوز الغالي وقهر جمهور الميناء الذي كان يمني النفس في ان يعود فريقهم لسكة النتائج قبل ان يتلقى الخسارة الثانية تواليا

الفوز ارابع وفي ملعبهم.

وهذه المر الرابعة التي يعود فيها الزوراء بنتيجة الفوز بعدما تغلب على كربلاء بثلاثة اهداف وعلى البحري بأربعة اهداف لواحد وعلى زاخو بثلاثة أهداف لواحد قبل ان يعود من احد أصعب ملاعب المحافظات بكل الفوائد حيث توسيع الفارق مع الملاحق الشرطة الى خمس نقاط وإفشال دعمهم المعنوي للميناء وتجاوز المباراة الرابعة ذهابا وبنتائج الفوز جميعها تماسك قوة الفريق والظهور الفاعل لجميع اللاعبين بما فيهم البدلاء الذين ساهموا في انجاز المهمة على اتم وجه و صنع الفارق في وقت قصير لايتعدى العشرين دقيقة نجحت العناصر في حسم الامور وعكس قوة لفريق الذي تمكن اكثر من مرة حسم النتائج والمباريات الصعبة في الأوقات القاتلة مايؤكد قدرة وقوة لفريق وحالة التفاهم ين خطوطه المدعومة بعدد من لاعبي المنتخب الوطني التي بقي يعول عليها المدرب في فك الامور كما تظهر قوة البدلاء بفضل العمل الذي يقوم به المدرب والدور المؤثر في تفادي الأخطاء والتأخر في النتائج كما لعب مع الشرطة والوسط وعاد للمباراتين كما يجب وهو يقدم عملا واضحا ومهم ان تظهر أفكاره في تحديد ملامح التقدم الى النهاية بفضل التعامل مع أوقات اللعب والظهور في اخر الدقائق وقلب الطاولة على أصحاب الارض عندما اخذ يلعب ويهاجم بمجموعة وتعود للدفاع أي بشكل شامل ما ساعده على خلق فرصة الفوز التي احتفل يها جمهوره الكبير وتجاوز المخاوف من ان يتمكن الميناء من عرقلته ولانه يبحث عن فرصة العودة لمسار الامور التي بقيت على حالها بعدما فشل اللاعبين في ادارة المباراة في الاوقات الحرجة التي يفترض ان تظهر المبادرة الميدانية للاعبين كما عكسها الزوراء في أصعب اوقات المباراة بعدما عاد للتعادل ومن ثم الفوز بسبب ثقة اللاعبين وقدراتهم العالية التي ابقت فريقهم يغرد خارج السرب بالحفاظ على النتائج في سجل زاد بياضا بعدالفوز المذكور على الميناء وإنهاء احد المهام الصعبة خارج العاصمة مواصلة تحقيق النتائج الجيدة بفضل حالة التفاؤل والثقة التي تعززت بعد العودة من الصرة التي اكثر ما شكل عائقا امام الزوراء الذي نجح في حسم الامور بفضل العمل الجيد الذي قامت به جميع إطراف الفريق الذي يسير واثق الخطوة وسط سعادة الأنصار .

فرصة عودة المنافسة

من جانبه فرط لميناء في فرصة العودة لدائرة المنافس التي بقي بعيدا عنها لان اللاعبين لم يقوموا بواجباتهم في الوقت الطارئ والحاسم عندما فرطوا بالنتيجة على بعد 22 دقيقة على نهاية المباراة ومواجهة والحد من الضغط الهجومي الذي وجه به اوديشيوا وفي ظل الأخطاء الدفاعية من جهة اليسار وغياب لاعبي خط الوسط الذي يفترض ان يستمر في الاداء المطلوب للحد من خطورة الضيوف

ضياع لفرص الخطرة زاد من الضغوط النفسية على الهداف باسم علي وزملاءه في تعويضها قبل ان تظهر القدرة الهجومية للطرف الاخر الذي حسم الامور من فرصتين لابل في اخر الوقت الذي كاد ان يشهد الهدف الثالث بعدما عرقل لاعب الزوراء في منطقة الهدف والاحتجاج على عدم احتساب ركلة جزاء.

تراجع قدرات اللاعبين في اختراق دفاعات الزوراء الا مرة واحدة كادت ان تعيد المباراة للتعادل لكن نفس الخطأ تكرر امام لحظة التسجيل التي تصدى لها الحارس علاء كاطع احد عوامل نجاح فريقه بعدما تصدى للفرصة الحقيقية التي فشل في ترجمتها لاعبو الميناء خلال الشوط الاول الذين انهوه لعبا ونتيجة قبل ان ينحنوا امام أخطاء دفاعية بسيطة كلفتهم دفع فاتورة المباراة التي عمقت من مشاكل الميناء الفنية وغياب المعالجات التي قدمها ناظم لكنها لم تجد من يطبقها في اللحظات الحرجة التي كانت بحاجة للتركيز على الهجوم الذي تصدى له لاعبو لزوراء بعمل تكتيكي حتى اللحظات الأخيرة التي شهدة طرد اللاعب مصطفى محمد قبل ان يطلق الحكم صفارة النهاية ويوقع اوديشيو على استمارة الفوز التي ارتفع فيها رصيد الفريق الى 32 نقطة وفي وضع أكثر اطمئنانا الى ما قبل التعادليين مع الشرطة والوسط قبل ان توسع الخسارة من العلاقة المتشنجة ما بين الفريق والجمهور الذي مؤكد رفض النتيجة المدعومة من قبلهم لكن الرياح لم تأتي كما يشتهون قبل غصة الخسارة والفشل في الرد على النتائج المخيبة والبقاء في دوامة النتائج التي ابقتهم في الموقع الثالث عشر بعد تلقي خسارة الثلاثة والبقاء لسبعة ادوار من دون العودة للفوز قبل ضياع الفرصة لتي قهرت قلوب الجمهور الذي مؤكد سيمضي ليلة حزينة والنوم مبكرا.

فوز الجنوب على الكهرباء

وواصل الجنوب نتائجه الجيدة محقق الفوز الثالث تواليا على ثلاثة فرق منافسة وقوية فبعد اسقاط البطل في ملعب الزبير تمكن من هزيمة الميناء قبل ان يوقف الكهرباء بهدف اللاعب مرتضى عقيل د 70 من وقت المباراة التي أضاف فيها الجنوب النقاط كاملة ليرفع رصيده الى 19 نقطة في الموقع الخامس المركز المهم الذي اعتلاه الفريق بقيادة عادل ناصر الذي اخذ يسير الامور من خلال السيطرة الكاملة على مباريات الأرض قبل ان يخدمه جدول المباريات عندما لعب ثلاث مواجهات متتالية بملعبه والبصرة ويوفر الفوائد لنفسه بفضل ارتفاع اداء اللاعبين والفاعلية التي باتوا يلعبون فيها وإحكام السيطرة على الامور من خلال استثمار الأرض بالطريقة التي عمل عليها عادل ناصر الذي عاد بالفريق للنتائج في الوقت المفضل بعد مرور اثنتي عشر جولة في الموقع الخامس حتى المدرب لم يتوقعه لكن تبقى مباريات كرة لقدم لاتخضع للفرق القوية ولا التكهنات التي عاكست اصحابها عندما منحوا الفوزللجوية والميناء والكهرباء في ظل اخضاهع الامور للنتائج ومستويات لفرق قبل ان يقلب الجنوب كل التوقعات ويتقدم بثقة ويجع من ادارة محمد ولي مرتاحة وسعيدة خصوصا بهزيمة الميناء التي كانت وراء التغلب على كتيبة عباس عطية التي رفعت من الحالة المعنوى للاعبين للمرور بالنتائج المهمة والدفع بالامور من خلال توظيف جهودالعناصر التي تقدم اليوم مباريات زادت من حظوظ اللاعبين في تقديم العمل الاكبر ومواصلة تحقيق النتائج التي مهم ان يخضع مباريات الارض لتصرفات اهلها عبر التعامل الجيد مع الامور ويفاجأ الزوار وإلزامهم على تجرع الهزيمة من جولة لأخرى وكأنه تعاقد مع صفقة النتائج وتدويرها لنفسه وبعدما وضع المدرب الإصبع على الجرح والتحول والسير بالطريق التي استمر يعبدها بالنتائج وإمكانية تعزيزها في قادم الجولات بفضل ادارة المدرب واللاعبين والتوجه بقوة لاكمال المسيرة بعد زيادة الثقة بنفوس اللاعبين والتقدم الى الموقع السادس .

فشل الكهرباء

بالمقابل فشل لاعبو الكهرباء في تفادي الخروج الأول من خارج العاصمة والتفريط بالفرصة للتقدم للإمام قبل ان يشعر بالحرج قبل يوم المباراة عندما شاركه النفط بالموقع الثالث بعد العودة من الديوانية بالنتيجة الالكبر لكتيبة حسن احد قبل ان تظهر الاثار السلبية لخسارة الجنوب التي عاد فيها عباس عطية التي زادت من هموم الاستمرار والبقاء في احد المواقع المهمة بعد توقف الدعم من اول مباراة ذهابا شكلت التحدي للفريق الذي كان يفترض به ان يظهر اكثر توازن حتى لاتتغير بوجهه النتائج التي توقفت في الزبير لان اللاعبين فشلوا في التعامل مع سير الامور التي صعبها الجنوب الذي تعامل مع الامور بحسب ما حدده ناصر اما لاندفاع لقوي للكهرباء وإحباط محاولة انهاء النتيجة التي خسرها بسبب الخلل في خطوط الإنتاج التي تقف في محطة الزبير الجنوب كان الأكثر حاجة للنقاط ولانه لايريد التفريط بنقاط الأرض والبقاء على أهميتها حتى لاتاتي فرق العاصمة وتتصرف كما تشاء ولان موقف فرق المحافظات اكثر ما تعتمد على ملاعبها الحل لفرق العاصمة الأخرى اكثر ما تحرج وتنزف النقاط امام حتى الفرق السهله وهو ا استمرت عليه الدوريات التي اختلقت اليوم بسبب ضغط المباريات التي لم تتعود عيها حتى الفرق الجماهيرية مع ما تمتلكه من أسماء تشمل حتى من يجلس على دكة البدلاء التي أنقذت الزوراء في مباراة أخرى ولان عادل ناصر اعد الفريق نجح في التعامل مع المباراة ليحقق الفوز الخامس امام توقف عمل الكهرباء في المحطة الثالثة التي هددت البقاء في الموقع الثالث الذي يبقى تحت تهديد النفط والجوية والجنوب وميسان عندما ينتقل الكهرباء في ثاني خروج الى كربلاء في مهمة ينتظرها المضيف لتعويض خسارة الجوية في الوقت سيكون الجنوب إمام الاختبار الحقيقي عندما ينتقل للعاصمة لمواجهة الزوراء.

فوز الجوية على كربلاء

وحقق الجوية الفوز الأفضل له من حيث تسجيل عدد الأهداف الاربعة التي مزقت شباك المتذيل كربلاء في اللقاء الذي ضيفه ملعب الشعب لينتقل الى الموقع الخامس بعدما رفع رصيده الى 19 نقطة وسط اهتمام جمهوره الذي يامل ان يتواصل في مواصلة نسج النتائج وتدعيم مشاركة الفريق الذي مهم ان يحقق الفوز والتقدم للموقع المذكور بعد الفوز التي يدين لها للاعبين حمادي احمد الذي افتتح التسجيل د45 وهمام طارق د48 وعماد محسن هدفين د82 89 من المباراة التي شكلت إضافة مهمة للفريق من حيث النتائج العريضة والتي و زادت من ثقة اللعب والتحول في الموقع وظهور القوة الهجومية التي زاد من رهان شنيشل في تحدي المباراة القادمة عندما يضيف البحري المتهالك وينتظرها جمهوره على اشد من الجمر لانها قد تمنحهم مواقع الكهرباء التي اهتزت ولانها ستكون في واجب خارج المواقع لم يكن سهلا. الجوية عادلعزف نغمة الفوز التي أسعدت الأنصار الذين اكثر ما يسعدهم ان يقرر فريقهم مصير نتائج المباريات بعد انحسارها حيث السقوط في البصرة والتعادل مع الكهرباء قبل الظهور القوي ورد الاعتبار خ على حساب كربلاء بعدما حدد المدرب ملامح أوقات الفوز والبدء بالتسجيل من اخر دقيقة من الشوط الاول الذي مهد للامور ان تسير عبر الظهور الجيد واخذ زمام الامور من قبل الاسماء التي شكلت غياب واضحا لكن مهم ان تعود حتى من بوابة متذيل سلم الترتيب لان العبرة في الفوز وإضافة النقاط وعدد النقاط وتعزيز الرصيد وإسعاد الجمهور الذي خرج بفرحة من ملعب الشعب الذي يبدو الميدان الذي يساعدعلى عكس قدرات لاعبي الفرق الجماهيرية التي مهم ان تتواجد في مواقع المقدمة مع المجتهدة الأخرى ليشتد الصراع ويقوى ويدعم المباريات من حيث المنافسة بعد التغيرات السريعة على مواقع الترتيب التي عادا لها البطل الذي سيكون امام مباراة مناسبة من الان كل الترشيحات تصب في مصلحته عندما يستقيل البحري الذي اخذ يفقد قوة اللعب في الارض وخارجها وتظهر فرصة امام ترشيحات الفوز التي تقف لجانب كتيبة شنيشل لمواصلة مد النتائج وتعويض ما فات بعد البداية لتي شعر باثارها والعمل بقوة لتعويضها بعدما حقق النتيجة الكبيرة التي جاءت بالموقع المهم لكن قبل ذلك لابد من الاهتمام بالخروج الى المحافظات من اجل القيام بالدور الاخر ولان عكس ذلك تبقى الأوضاع مرتبكة مع وجود الأسماء التي ظهرت على حساب كربلاء الذي عاد بخيبة اخرى متلقيا الخسارة العاشرة والبقاء متذيل الترتيب بنقطتين بعدما تعرض لهزة كبيرة وكان على اللاعبين عدم تقبل الأهداف الأربعة بعد الصمود الى اخر ثوان الشوط الاول قبل الدخول في الوضع الاخر بعدما افتقد للعب المطلوب وفقدان السيطرة وتقبل الخسارة الغير متوقعة بالنسبة لجمهوره بعد مباراتين مقبولتين لكن يبدو مدرب الفريق لم يقدر الامور مع علمه بالخسارة النتيجة الاولى التي باتت تسيطر على الفريق لكن ليس بهذه الخسارة العريضة التي يخشى ان تؤثر على لقاء الاسبوع المقبل عندما يستقبل الفريق الكهرباء الاخر الذي تذوق خسارة خروجه الاول.

اخر المواجهات

وستكون اخر مباريات الدور المذكور بين فريقي الحسين والسماوة ويرى هادي مطنش من فرصة المباراة من خلال عاملي الارض والجمهور بعد مباراتين صعبين لعبهما امام الزوراء وخسر بهدف لهدفين قبل ان يتعادل مع الطلاب ومن ثم تاجيل الثالثة مع النجف ومع موقعه المتاخر لكن اللاعبين يقدمون المستوى المناسب امام ظروف المشاركة التي لازالت لم تعالج من حيث مستحقات اللاعبين و غيرها من جوانب العمل الاخرى التي اثرت على أجواء اللعب لكن لايمكن التقليل من شان الفريق الذي يكون قد استعاد واستفاد من فترة التأجيل قبل الدخول اليوم مع السماوة الطرف الذي يقدم مباريات متباينة عبر الجهود المشتركة بين المدرب واللاعبين القادم من الفوز على الحدود وتحسين الموقع والعمل اليوم على تعزيزه في مهمة لم تكن سهلة امام التعامل مع مباريات الاياب التي يقدمها الضيوف ويشترك مع الفرق التي تقدم مستويات مناسبة في اغلب المباريات عندما يراهن مطنش على حسم مهمة السماوة كما يتطلع حازم صالح العودة بكامل نقاط المواجهة.

مباريات الجولة القادمة

وأعلنت لجنة المسابقات عن مواعيد مبارايات الجولة الثالثة عشرة عندما تستهل بعدغد الجمعة بلقاءي الصناعات والبحري والجوية والبحري على ان يشهد السبت إقامة ثلاث مبارايات وفيها يضيف النجف الميناء والزوراء نفط الجنوب وكربلاء الكهرباء وتستمر المباريات الأحد بإقامة خمس لقاءات وفيها يلعب النفط وزاخو ويتواجه الأمانة والحسين ويستقبل الوسط الطلاب والشرطة السماوة وميسان الحدود.