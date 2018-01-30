الشباب تحتفي بوفد الإتحاد العربي لمتحدي الإعاقة

بغداد – الزمان

احتفى وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان بوفد الاتحاد العربي الرياضي لمتحدي الاعاقة الذي يزور العراق للمشاركة في الملتقى العربي في بغداد ودعم مساعي العراق في ملف رفع الحظر عن الرياضة العراقية وتضييف البطولات العربية والاسيوية والعالمية.

واشاد عبطان خلال مأدبة الغداء التي اقامها على شرف الوفد الضيف، بمبادرة وفد الاتحاد العربي التي تسهم في تنمية المجتمع والفرد وتوطيد اواصر العلاقات بين الشعوب والشباب العربي، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة ستواصل دعمها لرياضة المعاقين، وعلى استعداد تام لاقامة بطولة عربية او قارية في بغداد.وقدم الوفد الضيف الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ودعمه لرياضة المعاقين، مؤكدين انهم سينقلون الصورة الحقيقية التي شاهدوها عن بغداد ولاسيما في الجانب الامني والاستقرار والحياة الطبيعية التي لمسوها خلال زيارتهم في العاصمة العراقية بغداد.