مجاملة الحكّام لبرشلونة بين الحقيقة والخيال

{ مدريد – وكالات: يقترب برشلونة من إكمال العام الثاني، على التوالي، دون احتساب ركلات جزاء ضده في الليجا، إذ تعود آخر ركلة احتسبت على الفريق الكتالوني، ليوم 14 فبراير/شباط 2016، أمام سيلتا فيجو بالجولة الـ24 من الدوري. ويتزامن ذلك مع الجدل التحكيمي، الذي أثير، خلال مواجهة البارسا مع ديبورتيفو ألافيس (2-1)، بسبب رفض الحكم، اجليسياس فيلانويفا، احتساب ضربة جزاء للضيوف، عقب لمسة يد من أومتيتي، مدافع البلوجرانا، داخل المنطقة. وفي هذا الصدد، قال فيكتور لاجوارديا، مدافع ديبورتيفو ألافيس، عقب انتهاء المباراة، إن الحكم لم يحتسب الكرة، لأن ذلك كان سيمنعه، من إدارة المزيد من المباريات في الليجا. وتعاني الكرة الإسبانية، في الأعوام الأخيرة، من تراجع مستوى الحكام، بشكل واضح، ما دفع رابطة الليجا، لاعتزام تطبيق تقنية الفيديو، ابتداءً من الموسم المقبل. وقد أثارت إحصائية برشلونة، النظيفة من ضربات الجزاء، بعض الاتهامات للنادي، بمحاباته من جانب الحكام، إلا أن هناك إحصائية أخرى، قد تنفي هذه التهمة. وكانت صحيفة ماركا المدريدية، قد كشفت في وقت سابق، أن برشلونة أكمل 4 مواسم فقط، طوال تاريخه في الليجا، دون احتساب ركلات جزاء ضده، فإلى جانب الموسم الماضي، هناك مواسم (1970-1971)، و(1959-1960)، و(1935-1936). ويعد سجل أتلتيك بيلباو، الأكثر نظافة فيما يتعلق بضربات الجزاء، إذ أمضى 10 مواسم كاملة من الليجا، دون احتساب واحدة ضده، منذ عام 1929 . ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني، بـ9 مواسم، ثم أتلتيكو مدريد بـ8 مواسم، وبرشلونة رابعًا بـ4 مواسم.