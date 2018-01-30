مانشستر يونايتد عقبة في طريق كين

حامل اللقب يواجه بورتموث اليوم في الدوري الإنكليزي

{ لندن – وكالات: انطلقت الجولة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مساء امس الثلاثاء، حيث بدأ آرسنال مرحلة جديدة بدون لاعبه المنتقل إلى مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز، عندما لعب بضيافة سوانزي سيتي ويستضيف حامل اللقب تشيلسي منافسه بورنموث اليوم الأربعاء. أما مانشستر سيتي، فيتمنى تعثّر جاره مانشستر يونايتد أمام توتنهام في قمة المرحلة اليوم الأربعاء، من أجل توسيع فارق الصدارة من خلال الفوز على ضيفه وست بروميتش في اليوم نفسه. وفيما يلي مجموعة من الحقائق الرقمية قبل بداية الجولة 25، حسب تقرير نشره موقع الـبريمير ليج الإلكتروني:

سوانزي سيتي – آرسنال:

خسر آرسنال مباراة واحدة من آخر 34 مباراة بالدوري أمام خصم يحتل المركز الأخير في الترتيب (27 انتصارات و6 تعادلات)، وجاءت هذه الخسارة أمام بلاكبيرن في سبتمبر/ أيلول 2011 بنتيجة 3-4 .

وست هام يونايتد – كريستال بالاس:

سجّل لاعب كريستال بالاس لوكا ميليفوييفيتش في آخر 3 مباريات لفريقه خارج أرضه، ويستطيع أمام وست هام أن يصبح أول لاعب في تاريخ ناديه يهز الشباك في 4 مباريات متتالية خارج الديار.

تشيلسي – بورنموث

لم يسبق لبورنموث أن فاز في مباراة تقام اليوم الأربعاء بالدوري الممتاز (تعادل واحد وخسارتين)، فيما خسر تشيلسي مباراة واحدة من آخر 20 له في اليوم ذاته (11 انتصارا و8 تعادلات).

إيفرتون – ليستر سيتي:

إذا أحرز رياض محرز أو صنع هدفا في مباراة ليستر المقبلة، سينفرد بالمركز الثاني على لائحة أكثر لاعبي النادي مساهمة في إحراز الأهداف بالدوري الممتاز، متقدما على موزي إيزت (59 هدفا لكل منهما، مقابل 72 لجيمي فاردي).

نيوكاسل يونايتد – بيرنلي:

ساهم لاعب بيرنلي يوهان بيرج جودموندسون في إحراز 6 من أصل آخر 12 هدفا لفريقه بالدوري (سجل هدفا واحدا وصنع 5).

ساوثهامبتون – برايتون:

خسر ساوثهامبتون مباراة واحدة من آخر 27 مباراة بيتية له أمام فرق صاعدة إلى الدوري الممتاز (17 انتصارا و9 تعادلات)، علما بأنه لم يتلق الخسارة في آخر 11 منها.

مانشستر سيتي – وست بروميتش:

وصل اثنان من لاعبي مانشستر سيتي إلى حاجز العشر تمريرات حاسمة في موسم واحد بالدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي، واللاعبان هما كيفن دي بروين وليروي ساني، علما بأن دافيد سيلفا صنع 8 أهداف. وبإمكان سيتي أن يصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري يصل 3 من لاعبيه إلى 10 تمريرات حاسمة بعد ليفربول (1995-1996) وآرسنال (2004-2005).

ستوك سيتي – واتفورد:

جمع ستوك سيتي ما نسبته 74 بالمئة من نقاطه هذا الموسم من مباريات بيتية (17 من أصل 23 نقطة)، فيما جمع واتفورد ما نسبته 50 بالمئة من نقاطه من مباريات خارج أرضه.

توتنهام – مانشستر يونايتد:

يبتعد مهاجم توتنهام هاري كين بهدف واحد عن حاجز 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لم يصل أي من اللاعبين الـ26 الذين سبقوه لهذا الإنجاز، إلى المئوية في مباراة أمام مانشستر يونايتد.