أثاث مدرسي لناحيتي جلولاء والسعدية من منظمة إغاثية

الدايني ووزيرة الصحة يناقشان سبل الإرتقاء بواقع ديالى

ديالى ــ سلام عبد الشمري

التقى رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني بوزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود في مقر الوزارة وناقش الجانبان سبل التعاون بين الحكومة المحلية ووزارة الصحة والعمل بروح الفريق الواحد بين الوزارة والحكومة المحلية التي سيجني ثمارها المواطن لخدمات صحية وبيئية كفؤة .

وقال الدايني لــ (الزمان ) ، ان (اللقاء ناقش مجمل الوضع الصحي في المحافظة وجهود الوزارة لتعزيز الخدمات الصحية من خلال رفد المؤسسات الصحية بالملاكات الطبية والصحية ولاسيما الخريجين الجدد ودعمها بالأدوية والاجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة ) .

واضاف الدايني ، ان ( اللقاء تناول ايضا اعمار المؤسسات الصحية والبنى التحتية في المناطق المحررة والاسراع بتذليل العقبات التي تعترض إنجاز المشاريع الصحية من بينها المستشفى التركي في منطقة التحرير ببعقوبه سعة 400 سرير قابلة للزيادة ) .

واشاد رئيس المجلس (بالاهتمام الكبير والسعي المخلص للارتقاء بالواقع الصحي والبيئي في المحافظة وتمكين مؤسساتها الصحية والبيئية من تقديم خدمــــــات متميزة للمواطنين) .

من جهة اخرى باشرت المديرية العامة لتربية المحافظة باستلام الوجبة الأولى من الأثاث المدرسي المتنوع المجهز من منظمة الإغاثة والتنمية الدولية لتوزيعها على مدارس ناحيتي السعدية وجلولاء المحررة . وقال المدير العام للتربية جعفر معن الزركوشي لــ (الزمان ) ، ان (قسم الإدارة والتجهيزات باشر باستلام الوجبة الأولى من الأثاث تمثلت بالرحلات المدرسية وبواقع 300 رحلة من مجموع 1150 رحلة سيتم استلامها على شكل وجبات لاحقا ، بالإضافة الى أثاث مدرسي متنوع متمثل بالمناضد المكتبية وأطقم قنفات ومقاعد جلوس ، مؤكداً ان تربية ديالى باشرت بإدخال المواد مخزنيا من اجل المباشرة بتوزيعها على المدارس المحددة ). وثمن الزركوشي الجهود المبذولة من (قبل منظمة الإغاثة والتنمية الدولية والملاكات التربوية في قسم الإدارة والتجهيزات لما أبدوه من تقديم كافة التسهيلات لإيصال جميع المستلزمات والاحتياجات الضرورية الى مدارس المحافظة).

تنسيق عال

بدوره أضاف مدير قسم الإدارة والتجهيزات علي عباس شهاب ، إنه (سيتم توزيع الرحلات المدرسية على ست مدارس ثلاث مدارس في ناحية جلولاء وثلاثة مدارس أخرى في ناحية السعدية وسيتم تجهيز دفعات المتبقية بالتوالي ) .

واضاف شهاب ، ان (تنسيقاً عالي المستوى مع الجهات المختصة من اجل تسهيل عملية وصول الأثاث الى ديوان المديرية ومـــدارس المحافظـــة) .

على صعيد اخر دعت عضو مجلس النواب عن المحافظة غيداء كمبش ، الى فتح نوافذ تسويق منتوجات الدواجن وفق خطة تنسيق مع البيطرة ، فيما اكدت أن بقاء حظر التسويق سيؤدي الى فقدان اكثر من خمسة الآف عائلة لمصادر رزقها . وقالت كمبش لـ (الزمان) امس إن (حظر تسويق منتوجات الدواجن من مختلف مناطق ديالى صوب بغداد وبقية المحافظات مستمر للأسبوع الثاني ، لافتة الى أن ذلك يهدد بكساد قطاع اقتصادي مهم في المحافظة ) . وأضافت كمبش، أنه ( تم احتواء خطر انفلونزا الطيور وابادة اكثر من ربع مليون دجاجة في مناطق الاصابة التي حددت بناحيتين فقط، وبقية مناطق ديالى سليمة) ، مؤكدة أن (بقاء حظر التسويق سيؤدي الى فقدان اكثر من خمسة الآف عائلة لمصادر رزقها ) .

نوافذ تسويق

ودعت كمبش الى (الاسراع بفتح نوافذ تسويق منتوجات الدواجن من ديالى الى بقية المحافظات ومنها بغداد وفق خطة تنسيق مع البيطرة لفحص كل المنتوجات والتأكد بانها سليمة وخالية من الامراض وبذلك نضمن تطبيق القانون وتوفير فرص لاستمرار نشاط حقول الدواجن ) .

ومن جهة اخرى اعلنت عضو مجلس المحافظة، نجاة الطائي ، ارتفاع البطالة في المناطق المحررة بالمحافظة الى معدلات خطيرة، مشيرة الى انها بلغت 85 بالمئة.

وقالت الطائي لـ ( الزمان ) ، إن (المناطق المحررة من داعش في محافظة ديالى تفتقر الى ابسط مقومات الحياة، في ظل عدم توفر اعمال وغياب الدعم حكومي لمختلف القطاعات) ، مبينة ان (نسبة الذين لديـــــــــــهم اعمال هناك الان لا تتجاوز الـ15 بالمئة، فيما يعتمد البقية علـــــــــى الدعم الانساني ) .وأضافت الطائي ، أن (الزراعة كانت القطاع الوحيد التي يعتاش عليه اهالي المناطق المحررة، إلا انها اصبحت في اوضاع مزرية بالوقت الحالي لأسباب عدة، الامر الذي ادى الى ارتفاع معدلات البطالة الى 85 (بالمئة) ، داعية الحكومة الى ضرورة الالتفات الى المناطق المحررة وإيلاؤها اهمية خاصة بهدف انتشال اهاليها من الظروف الصعبة التي يعانوها ) .