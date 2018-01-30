البصرة تحدّث بيانات انتخابية لنحو 200 ألف مواطن

المفوضية تدعو إلى تسلم البطاقة البايومتشرية

بغداد – شيماء عادل

اعلنت مفوضية الانتخابات في محافظة البصرة عن ان نسبة تحديث سجل الناخبين في المحافظة استعداداً لمشاركتهم في الانتخابات المقررة في 12 من آيار المقبل تجاوز المليون. وقال بيان امس ان (عدد المواطنين الذين حدثوا سجلاتهم الانتخابية وصل الى مليون و200 ألف وان عدد الناخبين المسجلين في المحافظة هو مليون و800 الف ناخب وان 65بالمئة هي نسبة تحديث سجل الناخبين في المحافظة). كما حثت المفوضية المواطنين الى مراجعة المراكز الانتخابية لتحديث بياناتهم واستلام البطاقة الانتخابية بعد انتهاء إجراءات التسجيل البايو متري وان ملاكات تلك المراكز تقدم كل التسهيلات للمراجعين بشكل ميسر ودون ابطاء .

صورة الناخب

ودعت المفوضية في بيان سابق (المواطنين المشمولين بحق الانتخاب الى تحديث المعلومات واستحصال البطاقة البايو مترية الحديثة التي تتضمن صورة الناخب والبصمة لانه كما هو معروف ان تحديث البيانات امر مهم لكي يمتلك الناخب العراقي المؤهل البالغ سن الرشد حقه الدستوري في ممارسة العملية الانتخابية بحرية والادلاء بصوته دون ضغط او اكراه في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات والبرلمان), وتابع البيان ان ( الكثير من الشروط التي كانت قد حددتها المفوضية على الناخبين لغرض استلام البطاقة قد خففت واهمها الغاء غرامة 25 الف دينار كان مقررا ان يدفعه المواطن الذي فقد البطاقة القديمة اواتلفها بحيث يستطيع الناخب حاليا الحصول على البطاقة مجانا ومن التسهيلات الاخرى ان بامكان رب الاسرة تسلم بطاقات افراد اسرته دون حضورهم جميعا اضافة الى ذلك ان المركز يقدم خدمة مزدوجة للمراجعين هي التحديث وخدمة توزيع البطاقة البايو مترية وكان هذا الامر غير معمول به سابقا كل تلك الامور قدمها ملاك مراكز المفوضية خدمة للمواطنين لضمان مشاركة اكبر عدد من الناخبين في الانتخابات).

مراكز تسجيل

وكانت المفوضية قد اعلنت في تشرين ثاني الماضي عن بتوزيع البطاقة الإلكترونية بين الناخبين في المحافظات، داعية المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل لغرض التسجيل البايومتري. وضمن حرب الانتخابات بين الكتل والاحزاب اعلن ائتلاف دولة القانون عن ان جهات عليا في وزارة الاتصالات تحاول اغلاق قضية تهريب سعات الانترنت، مشيرا الى ان الوزارة تتهرب من إصدار أي توضيح للرأي العام بشأن هذه الفضيحة ومن يقف وراءها. واضافت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ، عواطف نعمة ، في تصريح امس ان (الفضيحة الكبرى التي عصفت بالوزارة عندما قامت هيئة النزاهة بكشف اكبر عملية لتهريب سعات الانترنت في العراق واعتقال مدير موقع شركة ايرثلنك، هي خير دليل على تغلغل الفساد في مفاصل الوزارة ووجود خلل كبير في إدارتها)، واضافت ان (عملية تهريب سعات الانترنت تعادل تهريب انبوب نفطي كامل، حيث ان هذه السعات تمر من اقليم كردستان الى باقي مدن العراق من خلال محافظة كركوك، وتبلغ السعة المهربة 47 لمدا بحسب بيان هيئة النزاهة والتي تكون مبالغها 47 مليون دولار شهرياً منذ بداية عام 2017 وحتى الان)، موضحة ان على (النزاهة إكمال ما بدأت به من حملة للقضاء على الفساد سواء في الاتصالات أم بقية الوزارات).