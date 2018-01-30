العمل يحدّد غداً الخميس موعداً لصرف رواتب العمال المضمونين

بغداد – داليا احمد

حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غداً الخميس موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين لفئتي الصرف اليدوي وحاملي البطاقة الذكية في بغداد والمحافظات. وقال مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة حددت يوم غد الخميس موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين لفئتي الصرف اليدوي وحاملي البطاقة الذكية)بعد استكمال الاجراءات اللازمة لتوزيع تلك الرواتب بالتنسيق مع الادارة العامة لمصرف الرافدين)، داعياً المستحقين ممن لديهم وكلاء حصرا الى (مراجعة اقسام الدائرة لغرض اصدار شهادات حياة لهم في بغداد والمحافظات)، واوضح الحلو ان (المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة 30 عاما فاكثر يتسلم راتبا تقاعديا يبلغ 600 الف دينار لشهرين فقط ، فيما يتسلم المتقاعد الذي لديه خدمة اقل من 30 عاما مبلغ 540 ألف دينار)، مبينا ان (عائلة المتوفى التي لديها اكثر من ثلاثة مستحقين تتسلم راتبا تقاعديا مقداره 500 ألف دينار والعائلة التي لديها مستحقان تستلم راتب 480 ألف دينار اما عائلة المتقاعد المتوفى التي لديها مستحق واحد فتتسلم 460 ألف دينار)، ودعا الحلو العمال المتقاعدين الى (مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم لغرض تسلم رواتبهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المتمثلة بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية). وبشأن اخر نظمت هيئة رعاية الطفولة ندوة علمية عن تحسين الجودة ومساواة الفرص في التعليم . وقال بيان امس ان (الندوة ركزت على اتاحة الفرص لذوي الاعاقة مساواةً بأقرانهم في المجتمع وازالة مظاهر التمييز تجاههم والابتعاد عن اشكال العزل فضلا عن استعراض اهم المقومات الواجب توفرها لنجاح عملية الدمج). في غضون ذلك تفقد مدير عام الدائرة القانونية والادارية والمالية في هيئة الحماية الاجتماعية حيدر العكيلي دوائر واقسام الدائرة للاطلاع على سير العمل واهم المعوقات التي تواجه العاملين.

ونقل البيان عن العكيلي خلال لقائه بعدد من الموظفين القول ان (الوزارة تضع امكانياتها لحل المشكلات التي تواجه ملاكاتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين وفئات المجتمع الضعيفة).

لافتا الى ان (تحديد الايجابيات في العمل وتعزيزها واجب وطني للخروج بصيغ عمل حضارية ومتطورة تسهم في اختزال الوقت والجهد والروتين الاداري)، واضاف العكيلي ان (الهيئة تحمل رسالة انسانية سامية تسعى من خلالها الى تحقيق العدالة الاجتماعية)، داعيا الى (تعزيز ورفع كفاءة العاملين واتباع المعالجات الحقيقية والاساليب العلمية الحديثة في انجاز مهام العمل وتجاوز السياقات القديمة لغرض تقديم فضلى الخدمات). من جهته قال معاون المدير مهند الموسوي انه (من واجب الدائرة واقسامها استقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم وتسهيل اجراءات معاملاتهم واستقبال شكاواهم واستفساراتهم بشكل لائق بما يحفظ كرامتهم حسب توجيهات الوزير محمد شياع السوداني).