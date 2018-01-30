قراءة في بيان الحزب الإشتراكي الناصري – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

عندما تكون الوحدة هدفا من أهداف القوى القومية العربية , فأن من الضروري عليها توحيد التيار القومي العربي بكل أطيافه في تنظيم سياسي موحد , يرسم للأمة العربية مستقبله في بناء الدولة العربية الواحدة من المحيط الى الخليج العربي , وحسن فعلت القوى الوحدوية الناصرية , الحزب الطليعي الأشتراكي الناصري , والحزب الأشتراكي , وحزب الوحدة الأشتراكي , على توحيد نسيجها الوطني والقومي في تنظيم سياسي واحد أطلق عليه ( الحزب الأشتراكي الناصري ).

احزاب قومية

ولو قرأنا بيان توحيد هذه الأحزاب القومية , لوجدناه يمثل طموحات الشعب العراقي في بناء العلاقات العربية والأسلامية والدولية من جهة , وبناء عراق ديمقراطي موحد مستقل من جهة أخرى ويشكل هذا البيان رافدا جديدا للنضال القومي العربي , كونه تناول برنامجا متكاملا من أجل المساهمة الفاعلة مع القوى السياسية الدينية والقومية واليسارية , للخروج بالشعب العراقي من محنته الراهنة , عبر بناء الدولة العراقية وقيام حكومة وطنية مستقلة , تمثل جميع مكونات العراق السياسية الدينية والعلمانية , ويكون من مهامها أعادة أعمار العراق وهيبة مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية ,وتحقيق الأستقلال السياسي والأقتصادي الكامل , واستثمار ثرواته الوطنية والنظر بعقلانية نحو الأوضاع المحلية والأقليمية والدولية التي تحيط بالعراق الآن , وعدم منح الولاءات لقوات الأحتلال لتحويل العراق الى أقاليم ودويلات (محميات ) تحت مسميات طائفية وعنصرية وأثنية .

تيار قومي

أن فكرة توحيد التيار القومي الناصري تؤكد أنها مرحلة أولية في مسار توحيد القوى القومية الوحدوية الأخرى , وأنها لم تطرح نفسها على أساس أنها ( أيديولوجية ) جديدة تتجاوز التيارات القومية والدينية والعلمانية , وانما هي فكرة أصيلة نابعة من وجود الأمة العربية , بعيدا عن التسلط والشوفينية والعنصرية والطائفية , وأنها لم تنشأ كأحزاب سياسية , في مقرات ومكاتب وأبنية وآثاث جاهزة تشغلها أحزاب وحركات لم تكشف عن برامجها وأسماء قياداتها . تمنح الولاء للمحتل وتتصارع في ما بينها طمعا في السلطة ونيل الحقائب الوزارية وهي فكرة أساسها وحدة النضال القومي المتفاعل مع التجربة النضالية القديمة للشعب العربي ضد التجزئة والأستغلال والأستعمار , ومعاناة الواقع الراهن الجديد للشعب العراقي بعد احتلال العراق ,والنضال المستمر للتوصل والأقتراب من متطلبات المرحلة الراهنة التي أفرزتها المحنة والمعاناة العراقية .لذلك نرى أن هذه الفكرة تستمد مقوماتها النضالية من هيمنة بعض التيارات السياسية التي يشجعها الأحتلال على مسخ عروبة العراق وتمزيقه واعتباره خارج عن الأمة العربية , وتصوير حركة القومية العربية على أنها حركة شوفينية وعنصرية وملحدة تحت ( الشعارية ) التي ملأت الشوارع .

أن فكرة توحيد القوى القومية لم تكن رد فعل على المفاهيم والتيارات السياسية التي ولدت بعد حرب احتلال العراق , أو كانت في داخله أو جاءت من الخارج وأنما هي فكرة قديمة جديدة وأصيلة وضعت يدها على أخطر المشاكل التي يتعرض اليها العراق , فدعت لبناء تنظيم قومي عربي وحدوي اشتراكي موحد بعيدا عن الشلل والتشتت والتنظيرات والشعارات ورسم عالم الغد المشرق لوطن عربي موحد , بعيدا عن المسميات والزعامات والتقسيمات الأقليمية والأبتعاد عن منح الولاءات الشخصية للأحتلال والنضال من أجل بناء الدولة العراقية التي تقودها حكومة عراقية وطنية مستقلة .

توحيد القوى

أن المنطلقات التي حددها بيان توحيد القوى القومية العربية واضحة ومترابطة داخل اطار فكري تميز بالأستقلالية الوطنية والمساهمة الفاعلة مع القوى الوطنية والقومية والديمقراطية لتحقيق الأستقلال السياسي والأقتصادي واستثمار الثروات الوطنية , وأنسحاب قوات الأحتلال من العراق . فلا سبيل لحرية العراق في ظل حرية الفوضى وديمقراطية الأنفلات الأمني وهيمنة الأحتلال .فحرية العراق تكمن في تحريره من المحتل , وسيادة العراق تكمن في امتلاك شعبه كل ثرواته , وأمن الأنسان العراقي يكمن في توفير مستلزمات الحياة المشروعة وأن تحقيق المتطلبات يستوجب بناء دولة عراقية تتيح لجميع العراقيين نيل حقوقهم الوطنية كاملة دون أي تدخل أجنبي .فتوحيد القوى القومية والتحررمن الأحتلال وتحرير الفرد العراقي من التسلط والتبعية , واسترداد الأستقلال السياسي والأقتصادي وأستغلال الثروات الوطنية وتحقيق السيادة الوطنية تشكل أهدافا أساسية في بيان توحيد التيارات القومية الناصرية كمرحلة أولى لتوحيد القوى القومية الأخرى .

وكم نتمنى أن تتوحد الأحزاب السياسية والأسلامية والكردية والقومية في مشاريع مبرمجة توفيقية بعيدة عن المصلحية والوصولية والذاتية والأنتهازية تحت نظرة شاملة من الأخوة والتسامح والأنسانية وسيادة القانون. فالعراق أمانة في أعناق جميع الخيريين من علماء الدين وحوزة علمية ومرجعيات دينية وقادة أحزاب وحركات ومستقلين وشخصيات وطنية أخرى .ولكي لا يتحول العراق الى افغانستان أو صومال أو لبنان أو فلسطين جديدة , علينا أن لا نسمح لغير العراقيين من قيادة العراق وحفظ ثرواته ووحدته الوطنية وأن مستقبل العراق يعتمد على وحدته وقيام حكومة عراقية وطنية مستقلة ودستور دائم ذي سيادة وتعددية وحرية الرأي والرأي الآخر .