الإستعمار مازال حاضراً -علي الندة الحسيني

التغيرات السياسية لا تجتاج الدول الكبرى رغم ان الكل ليس سعيدا لكن الكل يلتزم بقانون واحد لا يفرق بين رئيس وزراء اوعامل نظافة ولكل مواطن قدراته وموارده فهناك تاخذ على قدر عطائك ومن جهة اخرى لن ولن تجد اثرا للمباديء فهناك تجد القانون هو خلاصة المباديء ولن تجد حكايات عن الله وعن الوطن والحرية والمقابر ولا الحرمان ولا ازمة السكن او ازمة اخلاق فكل شيء مباح وكل شيء متوفر وكل شيء يتبع القانون بل تجد ان الدول الكبرى رغم قوتها تتنافس في ابحاثها واسلحتها الفتاكة وتغزو وتبرر لمعاركها وحتى معاركها اليوم لاتحشد ابناءها بل تعتمد على التقنية العالية والاقمار الصناعية والبارجات والغواصات والطائرات التي تصيب الهدف من عشرات الامياللكن تلك الدول بدات قبل مائتي عام بغزو الشرق الاوسط وخرجت بثورات ومعارك كما يكتب التاريخ لنا كثورة العشرين في العراق وثورة المصريين وثورة الجزائر ومعارك تونس والخليج وايران والهند وهذا شيء عالق في ادمغة الاجيال ولكل عائلة ذكريات عن بطولة جدهم الذي شارك ضد المحتل والسؤال الذي يلفه الشك في راسي ان كانت شعوب الشرق الاوسط تخلصت من مئة عام من الاستعمار فلماذ تدور في الراس عشرات التساؤلات فتحرير قناة السويس لم تمر طيبة على المصريين وتاميم النفط في العراق لم يؤت اكله .

على امتداد التاريخ الحديث هناك ما يشير الى ان الدول الكبرى لها اليد الاعلى في كل الانقلابات في الشرق الاوسط وكانما اعتمدت الدول الكبرى على سيناريو خاص في سحب قواتها لكنها اسست لدول داخل الدول متمثلة بتجار وسياسيين ورجال دين اصلا ؟؟

انقلابات حروب

انقلابات تعقبها انقلابات وحروب تتبعها حروب وقوى تدير دفة الانظمة العربية والاقليمية بالخفاء ومن السهل ان تعلن حرب باي من مناطق الشرق الاوسط طالما ان هناك براكين تختبا تحت تضرسات المبادي فمن الممكن ان تشن حرب تحت مسمى الدين كما فعلته تركيا مع ارمينيا واقامت مجازر بشعة بحق الانسانية ومن الممكن ان تكون قومية كما الحرب بين صدام وخميني ومن الممكن ان تكون مذهبية كما في اليمن والعراق ولبنان ؟

الدول الكبرى ما زالت تتنفس فيتنفس الشرق فانكلترا التي كانت تسيطر على الشرق الادنى من هونك كونك مرورا بالصين والهند وايران والعراق والاردن لم تزل هي من تدير دفة الحكم بالخفاءوهي من تخطط للانقلابات والثورات وكل ماعلى الشعوب ان تعيش نكهة الانقلابات واحلام الثورات والمؤلم في المسالة ان من يقوم ويضحي بالثورات مقتنع تماما بانه من غير الواقع للافضل وتلك الطامة الكبرى ولا غبار عليه ومن اكبر المقالب التي سقت بها شعوب المنطقة هي ربيع الثورات وصعود نجم الفكر الديني المتشدد بعد حقبة خروج الروس من افغانستان لتشتشري الشرارة وبعلم كل الدول الكبرى الى الوطن العربي ولتدخل المنطقة بحروب ظاهرها غير باطنها مذهبية ودينية والحقيقة المخفية عن كل الشعوب ان كل قثادات المعارك ومن اسس لها بدءا من داعش العراق وسوريا وليبيا ومصر واليمن لا تمت بصلة للفكر الديني بل تم التخيط مسبقا لجعل الحروب بنكهة دينية بعد ان تم تجنيد كل المؤسسات الدينية في المنطقة لا يقاد فتيل الحروب فمن الحمق ان نؤمن ان قائدا مقدسا يستحق بجدارة درجة قائد وهو يقدم الى وطنه بعد اي انقلاب او ما يسمى الثورة بموكب من جنود روما مباركين اياه فعلته ا وان تاتي احزاب مهزوزةمن قبل لتستولي على وطن عملاق مثل العراق دون ان توقع على اتباع تعليمات الدول التي ناصرتها.

دول الجوار

(اعطني امة جائعة اقنعهم ان الوثن هو الله واحشرهم في ظل المباديء بالف حرب )هكذا كان المخطط الذي تم تحقيقة من قبل دول الجواروما يدور اليوم في امة العرب ليس ظل مباديء وهذا يذكرني بقول القائد الاعلى لدولة الفقيه حين ندد بالتظاهرات قائلا (انهم يقاتلون الله)وكما اقنعونا ان الحرب في العراق هي ضد المذاهب لذا تم تجنيد الاطراف في مناطق العراق لتبدا حرب لا انتهاء لها بل والاكبر من هذ ورغم انتهاء (دولة داعش ) مازال عدد كثير من السياسيين يرون ان الحرب لم تزل طائفية رغم ان باطنها هو صراع اممي لتكتلات دول كبرى من اجل مصالحها حتى ان (ازمة الانتخابات )التي لونت بلون طائفي ليست بالحقيقة الا مخططات كبرى تنم على الصراع تحول من مسلح الى سياسي ولنكون اكثر احترافية فنتائج الانتخابات لا يحددها الشعب واغلب ني ان الشعب وحده قرف من المهاترات السياسية ولولا الفئات الانتهازية من الشعب لما ذهب للانتخابات انسان يحب وطنه فالشعب بات يعرف ان كل الاحزاب لاتنتمي للوطن ولذا فجميع المسؤلين يمكن ان نطلق عليهم (ذوي الهويتين)ولا يمكن اقناع سياسي بالتخلي عن هويته الانكليزية او الهولندية او القطرية او الامريكية مقابل ان يكتفي بعراقيته ومعنى ذلك انه لا ينتمي اصلا للعراق فالسياسي كالمراة لا يحق لها بكل الاديان ان تتزوج برجلين بل تجد ان كل سياسي لو اتهم فاول من تطالب به دولته الاوربية ليس حبا به بل لانه كسب مادي لدولته وعموما كلنا نعرف ان ما يحدث لم يكن محض صدفة في كل الجوانب من معارك ودستور طائفي وقرارات وانهيار المنومات الاخلاقية والاقتصادية والعسكرية والامنية والنفطية والاقتصادية والصناعية والزراعية ومحاولات الاغتيالات التي طالت مئات الالاف من ذوي الخبرة في كل المجالات حتى الاعلاميين بل يقينا هناك مخطط سواء كان من دول كبرى او اقليمية او من قبل الاحزاب فانا لاالوم اي (قاتل )لان خلف كل قاتل فتوى وخلف كل محاولة نهب وسلب احزاب ودول حتى ان جفاف نهري الفرات ودجلة لم يكن من باب العبثية فالعراق منهار بكل الجوانب حتى مبادئه اثبتت انهيارها وحين يصلب الانسان تسقط معه كل الاشياء الجميلة وخلاصة القول نحن لم نزل تبع للدول الكبرى التي تحقق مصالحها من قبل انصارها في الداخل ومن غير المنطقي ان نزعم اننا اوطان حرة وغالبا ما اتمسك بمقولة امام الاحرار علي بن ابي طالب كقاعدة في فهم الاحداث (اقلب كل شيء تجد الحقيقة )والى مخططات جديدة لا يمكن لنا استيعابها بل نمضي نحن لتحقيقها وفقا لتحركات الاحزاب والمؤسسات الدينية والانتماءات الاقليمية فمتى يعود العراق عراق الخير ومتى نعود عراقيين لا نتاثر بهتافات الانتهازيين ونحن من نحدد علاقاتنا مع كل دول العالم وفقا لانسانيتنا ومصالح شعبنا؟.