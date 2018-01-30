العرب إلى أين ؟ – سامي الزبيدي

العالم من حولنا يقفز قفزات كبيرة في التقدم العلمي والاكتشافات والاختراعات الجديدة وفي التطور والبناء والأعمار، الدول والأمم تنسى خلافاتها ومشاكلها مع الآخرين وتتصالح وتتكاتف من أجل بناء مستقبلها ومستقبل شعوبها ، أوربا المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعقائدياً وعسكرياً توحدت في ضل الاتحاد الأوربي ونحن أمة العرب والإسلام نتفرق و نتقاتل، دول في أمريكا اللاتينية تناست صراعها السياسي والعقائدي وتصالحت فصائلها المسلحة وحكوماتها حتى تنعم بالسلام والأمان لتتمكن من اللحاق بركب الأمم المتطورة وحتى تنهض وتبني وتتطور وتخدم مجتمعاتها كما حصل في كولومبيا وكوبا وغيرها ونحن العرب دوماً على اختلاف وخصام، دول في جنوب شرق آسيا كانت فقيرة ومعدمة انتهجت الديمقراطية الحقيقية وتصالحت أحزابها من اجل بناء مجتمعاتها ودولها وركزت على بناء الإنسان وعلى التعليم والاقتصاد والصناعة والزراعة كما حصل في ماليزيا وسنغافورة اللتين أصبحتا في مصافي الدول المتطورة وفي هذا السياق سأل أحد الصحفيين مؤسس سنغافورة لي كوان ما هو الفرق بين سنغافورة ودول العالم الثالث الآسيوية والعربية فأجاب (الفرق هو أننا نبني المكتبات ودور البحث العلمي والمدارس وهم يبنون المعابد ونحن نصرف موارد الدولة عل التعليم وهم يصرفونها على السلاح نحن نحارب الفساد من قمة الهرم وهم يمسكون اللصوص الصغار ولا يقتربون من المفسدين الكبار)، دول في أفريقيا وضعت حدا للصراع العسكري بين أحزابها وقومياتها الذي استمر طويلاً وبدأت مشوار المصالحة والبناء بناء المجتمعات أولا ثم بناء الدولة المدنية العصرية كما حصل في جنوب أفريقيا والكونغو وسيراليون وغيرها ونحن العرب تنهش بنا الصراعات المذهبية والاختلافات العقائدية .

ثروات طبيعية

دول وأمم فقيرة لا تملك الثروات الطبيعية كالنفط والغاز عصبا الاقتصاد العالمي ولا تملك والأموال الطائلة ولا العقول الجبارة غادرت خانة الدول الفقيرة والنامية واصبحت دول صناعية وتنموية يشار لها بالبنان وذلك بإخلاص قادتها وتفهم تعاون شعوبها وتضحية سياسيوها ونحن امة العرب التي من الله علينا بنعم وثروات طبيعة كبيرة مثل النفط والغاز والمعادن الأخرى نبذر هذه الثروات وأموالها الكبيرة في حروب بين دولنا وقتال بعضنا البعض وتدمير بعضنا البعض، دول تبني مدارس حتى في القرى النائية وتبني جامعات متطورة ومصانع ومعامل إنتاجية من ما تستورده من ثرواتنا نحن العرب كالنفط والغاز فأصبحت في طليعة الدول المتطورة ونحن نبني المساجد والحسينيات للرياء وتبذير الأموال ليس إلا ،دول استغلت أراضيها ومدنها وحتى حدائق شوارعها للزراعة الحديثة متجاوزة الظروف المناخية وشحة الموارد المائية فأصبحت تصدر الفواكه والخضروات والمنتجات الزراعية التي تدخل في الصناعات المختلفة والعرب لا يستغلون أراضيهم الخصبة ومياههم الوفيرة للزراعة ويستوردون ليس المحاصيل الإستراتيجية بل حتى الفواكه والخضروات من شتى الدول، هذا ما يحدث حولنا في العالم ونحن العرب نبنى مصانع حربية بمليارات الدولارات لنقتل بعضنا بعض ونبني ناطحات سحاب وأبراج بمليارات أخرى لا يسكنها احد،وربع سكان العرب فقراء ونازحين في المخيمات بسبب حروب العرب على العرب ، نبني أحدث البيوت واليخوت والفنادق والمنتجعات بمليارات الدولارات و نصطاف في أوربا وأمريكا وربع سكان العرب لا يجدون ما يأكلونه أو يتطببون به ، نشترى أحدث الأسلحة والطائرات والمعدات والآليات العسكرية بمئات المليارات كل عام ونستخدمها ليس في قضايانا العربية المصيرية بل ضد بعضنا البعض ،نستورد مئات آلاف من أطنان الاعتدة والصواريخ ولا نقاتل بها أعداء امتنا وسالبي أراضينا ومنتهكي أعراضنا بل نلقيها على أشقائنا العرب العزل فنقتل شبابهم ونسائهم وأطفالهم وحتى شيوخهم وندمر مدنهم ومستشفياتهم وجامعاتهم ومنازلهم ونعيدهم قرون الى الوراء، نتحالف مع أعداء أمتانا الأجنبي والغاصب والمتغطرس ونقدم له التسهيلات ونفتح له موانئنا وأراضينا وأجوائنا ونقدم له الأموال الطائلة ونستورد منه الأسلحة والمعدات ونتعاون معه من أجل تغيير أنظمة عربية شقيقة وقتل شعوبها وتدمير دولتها ومدنها وصناعتها وزراعتها ومؤسساتها العلمية وجامعاتها وقتل علمائها لمجرد أنها لا تريد الخضوع لإرادة لأمريكا العدو الأكبر لأمة العرب والإسلام ولا تعترف بالكيان الصهيوني وتتصدى لأهدافه الخبيثة ضد امتنا العربية لأنه غاصب ومعتدي ومحتل وقاتل ويعمل على تدمير امة العرب وكما حصل في غزو العراق وغزو ليبيا وتدمير سوريا واليمن ،نصرف مليارات الدولارات لتأسيس منظمات إرهابية من خلال دفع رواتب مغرية لعسكريين ومدنيين للانخراط في هذه التنظيمات المتطرفة لتثير المشاكل وتقاتل الحكومات الشرعية في بلادها ولقتل إخوانهم أبناء قواتها المسلحة وتعتدي على مجتمعاتها الآمنة وتفجر وتدمر المدن والمؤسسات الحكومية وتقتل وتغتال وتعبث وتعطل عمليات البناء والأعمار والتقدم من أجل عيون إسرائيل ولكي تنام إسرائيل آمنة مطمئنة وفي منآي عن أي خطر وأبناء هذه الدول العربية نازحين ومهجرين ومهاجرين ومدنهم مدمرة وكما يحصل في العراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر والسودان ولاحقاً ولبنان وحزب الله العدو اللدود لإسرائيل حيث يعدون العدة لمخطط كبير بمساعدة العرب لتدمير لبنان وحزب الله ومن ثم العودة لإشعال حروب أخرى في العراق وسوريا بعد ان قاربت هذه الدول من القضاء على داعش صنيعة أمريكا وإسرائيل ، وهكذا فهم لا يريدون للدول العربية الكبيرة بقدراتها وإمكاناتها ومواردها أن تستقر وتتطور وتتقدم لأنها ستشكل خطراً كبيراً على امن إسرائيل ومصالح أمريكا بل يريدون ان تبقى إسرائيل هي القوية دوماً الآمنة من قوة ووحدة العرب وقد قالها بن كوريون أول رئيس وزراء إسرائيل قبل أكثر من نصف قرن ( ان قوة إسرائيل ليس في سلاحها النووي لكن قوتنا تكمن في تدمير ثلاثة دول عربية كبرى هي العراق وسوريا ومصر وهذا لا يعتمد على ذكائنا فقط بل على جهل الطرف الآخر يعني العرب ) وهذا ما يحصل اليوم حيث تم تدمير العراق وسوريا ولاحقاً مصر وبمساعدة أشقائهم العرب وجهلهم .

اموال كبيرة

العرب يبنون ويساعدون ويستثمرون أموالهم الضخمة ليس في بلدانهم ولا بلدان أشقائهم بل في دول أعداء العرب أمريكا وإسرائيل وأوربا ودول أجنبية أخرى وبمئات المليارات من الدولارات وأشقاؤهم العرب في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وتونس والصومال يعانون شظف العيش ومنازلهم مهدمة ومدنهم مدمرة و مهجورة وبناهم التحتية مخربة تقتلهم المجاعات وتفتك بهم الأمراض والأوبئة ينتظرون عطف المنظمات الدولية والمحسنين من الدول الأجنبية عليهم وكل ذلك بفعل أشقائهم وأبناء جلدتهم العرب . ترى أية أمة نحن ؟ وأي شعوب نحن وعلى أي دين نحن ؟ والى أين نحن سائرون ؟ورب سائل يسأل أليس العرب المسلمون هم من وصفنا الله في كتابه الكريم القرآن بخير امة أخرجت الى الناس ؟ أهكذا هو عمل خير الأمم ولو كانت أسوأ الأمم كيف ستكون أحوالنا وأمورنا تقول المستشارة الألمانية ميركل في هذا الصدد (الهند والصين لديهم أكثر من 150 ربا و 800 عقيدة مختلفة ويعيشون بسلام مع بعض بينما المسلمون لديهم رب واحد ونبي واحد وكتاب واحد لكن شوارعهم تلونت بالأحمر من دمائهم القاتل يصرخ الله أكبر والمقتول يصرخ الله أكبر)، صحيح أن الله قد ابتلانا اليوم بقادة خدم للأجنبي يأتمرون بأمره وينفذون ما يطلبه منهم ولو كان قتل إخوانهم العرب وحتى أبناء وطنهم وتدمير مدنهم و بلدانهم ، فلماذا يسكت شعبنا العربي عن ممارسات ساسته وقادته المتخاذلين وعملاء الأجنبي ؟ ولماذا يسلم مقاليد الأمور في البلدان العربية لمثل هؤلاء العملاء الخونة وخدم الأجنبي ليفعلوا ما يشاؤون بغير حساب ؟ ولماذا لا يحاسبهم على أعمالهم وعن تبذير أموالهم وثرواتهم التي حباها الله لشعوبهم وليس لحكام وعوائل بعينها ليفعلوا بها ما يشاؤون ويبذرونها كيف ما يشاؤون وكأنها حق لهم فقط فيقتلوا أبنائهم وأشقائهم ويخربون مدنهم ويدمرون دولهم ويسقطون حكوماتها ويساعدون الأجنبي على ذلك. ولو حسبنا مقدار الأموال التي صرفها الحكام العرب لتدمير دول شقيقة وقتل أشقائهم فيها وتدمير بناها التحتية ومؤسساتها وجامعاتها ومصانعها ومزارعها ومساكن المواطنين وكل شئ ينبض بالحياة فيها فكم ستكون هذه الأموال أليست مئات الترليونات من الدولارات ؟ ألم تكن هذه الأموال الكبيرة جداً لو اتحد العرب وتعاونوا وتحابوا وتعاضدوا كما أمرنا ديننا بذلك كافية لبناء آلاف المستشفيات وعشرات آلاف المدارس ومئات المدن الحديثة ومئات الجامعات العصرية ومئات المصانع الكبيرة والمتطورة ومئات مراكز الأبحاث العلمية ومئات المتاحف وآلاف المدن الترفيهية وآلاف المتنزهات وعشرات آلاف الكيلومترات من خطوط السكك الحديثة التي تربط كل الدول العربية وآلاف الطرق السريعة لربط دول امتنا وآلاف الجسور المعلقة واستصلاح ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات ومشاريع الري الحديثة وإنشاء منظومات الماء الحديثة الصالحة للشرب بالاستفادة من مصادر المياه الطبيعية الكبيرة في عدد من دول امتنا العربية بدلا من تحلية مياه البحر المكلفة ؟ ولو فعلنا ذلك هل كان سيبقى عربي واحد بدون سكن أو بدون راتب أو أمي وغير متعلم أو فقير أو معوز؟.

قبلة العالم

ولو فعلنا ذلك الم نصبح نحن العرب قبلة العالم كله ومن يتحكم بالقرار السياسي المؤثر وبمصادر الطاقة ومن يصدر الصناعات المختلفة بدل من استيرادها ويصدر المنتجات الزراعية والأغذية والأدوية ولا نستوردها ؟الم يزحف إلينا العلماء والأطباء والمستثمرين والصناعيين من كل دول العالم ليحضوا بفرصة عمل عندنا ؟ ألم تصبح دولنا جنان بدلاً من تصحر وجفاف ودمار ؟ فإلى متى سيبقى أبناء امتنا العربية ساكتين على مذلتهم وهوانهم وفرقتهم وعوزهم وجوعهم ومرضهم ونهب أموالهم الطائلة وثرواتهم الكبيرة التي أنعم الله بها عليهم جميعاً لا أن يتنعم بها اسر وأفراد لا تتجاوز أعدادهم بضعة الآلف ويتنعم بها الأجنبي والغاصب والمعتدي علينا والسالب لأموالنا ولإرادتنا في حين يرزخ عشرات الملايين من العرب تحت خط الفقر والجوع ؟ هل هذه هي أخلاق وشيم العرب والمسلمين فئات صغيرة متنعمة ومئات الملايين من الفقراء والجياع والمشردين فهل هذه تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي لا يرتضي لمسلم ان ينام شبعان وجاره جائع ؟ والى متى يبقى شعبنا العربي تحت رحمة ثلة من العملاء وخدم الأجنبي يسيطرون على مقاليد أمور شعوبهم وكل شؤونهم ؟ والى متى سيبقى العرب كذلك نقتل بعضنا بعضا ونعادي بعضنا بعضا ولا نساعد بعضنا بعضا ونتحالف مع العدو على بعضنا ونقتل أشقائنا بسلاح عدونا ونصرف أموالنا لقتل أشقائنا بدلا من مساعدتهم ؟ والى متى يبقى حكامنا خدم لعدونا وللأجنبي ومطايا لغيرنا واسود على بعضنا ؟ والى متى يبقى الشعب العربي ساكت على كل هذا الظلم والجبروت والطغيان على الأشقاء وتغيير أنظمة الحكم في دولهم بالقوة وتدمير مدنهم ومؤسساتهم وكل بناهم التحتية وقتل الأبرياء من أبنائهم ومن قبل حكام وملوك يسمون أنفسهم عرب ، كل ذلك لان أمريكا وإسرائيل تريدان ذلك لكي تأمن إسرائيل جانب العرب وتؤمن أمريكا مصالحها ومصالح شعبها على حساب حياة ومصالح شعبنا العربي وامتنا المجيدة لان أمريكا وإسرائيل تعرفان جيداً مقدار قوة العرب عسكرياً واقتصاديا وسياسياً وتأثيرهم على أمن إسرائيل بل ووجودها إذا اتحدوا وتعاونوا ، فما الذي يمنعنا من الاتحاد والتعاون والتآزر والتكاتف بدل الفرقة والخصام والتآمر والقتال والدماء وخراب البيوت وتدمير المدن وإسقاط الحكومات وضياع الدول ؟ والى أين يمضون ملوك وأمراء وحكام الدول العربية بأمة العرب في سياســـة الخيانة والمذلة والمهانة والعمالة للأجنبي على حساب أشقائهم وأبناء جلدتهم وأبناء دينهم والى متى يبـــقون كذلك؟ أسئلة نحتاج الى الإجابة عليها من قادة العرب ورؤسائها وملوكها ونحن على يقين أنهم يعرفون الإجابة عليها جيداً لكن لا يستطيعون ذلك لان أمرهم ليس بيدهم وحتى كلامهم يجب أن يكون بموافقة أســــــــيادهم فطوبى لأمة العرب بقادة وملوك ورؤساء وأمراء كهؤلاء وطوبى لهؤلاء القــادة والملوك والرؤساء والأمراء بأمة خـــانعة وذليـلة .