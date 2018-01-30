الدبكة الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة – حاكم الربيعي

القضية الفلسطينية التي تاجر العرب فيها كثيرا مر عليها 60 عاما دون حل بل يزداد الكيان الصهيوني ايغالا بقتل وسجن وتعذيب الفلسطينيين ومصادرة اراض فلسطينية جديدة .

اي بمعنى اخر انه توسع اضعاف ما كانيسيطر عليه عام 1948، واغلب الحكومات العربية التي ترى حالها انها حكومات ثورية عندما تتحدث و عندما يأتي ذكر القضية الفلسطينية يقولون انها قضية العرب المركزية وايدهم هم العرب بأيدي من كانوا هم اسباب المشكلة ، سواء كانت الحكومات البريطانية او الامريكية المتعاقبة وهاتان الدولتان تتعاون بضراوة مع بعض ضد الاخر وعلى المنوال ضربت دول عديدة وغيرت حكومات عدة واغتيل سياسيين وعلماء كثر منهم عرب واخرين من دول اخرى لامجال هنا للتسميات لان الموضوع يخص القضية الفلسطينية الذي قال عنها العرب انها قضيتهم المركزية ولكن دون جدوى , فالبعض يتبادل السفارات مع الصهاينة في العلن والاخر يتبادل العلاقات في السر والعلن والقصف مستمر على مواقع عسكرية في سوريا وعلى غزة وحصار قاتل والعرب يرحبون بمن يساهم في قتل العرب وقتل الفلسطينيين واحتل العراق ودمر ت بناه الارتكازية بإرادة صهيونية وتنفيذ امريكي – بريطاني وعون عربي ، وكان الخريف اللا عربي قد دمر بشكل او اخر ست دول عربية مازال في بعضها القتال مستمر – ليبيا – اليمن – سوريا – هكذا هو حال القضية الفلسطينية على مدى ستين عاما , ما الذي حصل عليه الفلسطينيون والعرب من استجداء العون الامريكي على حل القضية الفلسطينية ..

يقول تشرشل رئيس وزراء بريطانيا عن بعض الدول والاقوام , اذا ذهبت روسيا ذهب السلام واذا ذهبت المانيا ذهبت القوة واذا ذهبت امريكا راح الغنى ، اما ذهاب ايطاليا فمعناه ذهاب الايمان واذا راح العرب راحت الخيانة وهو كلام فيه إساءة الى العرب ولكن من ناحية اخرى يعد ترك الفلسطينيين لوحدهم والسكوت على جرائم الكيان الصهيوني خيانة لهذه القضية المركزية كما سماها العرب انفسهم.

لست انا القائل بل تشرشل السياسي البريطاني المعروف ولو قدر للعرب ان يتوحدوا ويكونوا دولة موحدة برئيس واحد وحكام جمهوريات، لكن الجيش واحد والقيادة واحدة والسياسة الخارجية واحدة ووزارة المالية واحدة كما هو الحال للولايات المتحدة الامريكية والتي كانت ولايات الشمال مع ولايات الجنوب في حروب دامية ومستمرة لكن ولاة القوم جلسوا مع بعض وتوحدوا على قيام دولة سميت الولايات المتحدة الامريكية نهاية القرن الثامن عشر تقريبا لكان العرب اقوى من امريكا وبريطانيا بوحدتهم وولائهم للدولة الموحدة .

اذا من غير المعقول كيان صهيوني بهذا المستوى من الوقاحة يضرب هنا ويحاصر هناك ويقتل ويسجن ويصادر اراضي دون حراك عربي , وقد اعتقد البعض ان زيارة الرئيس المصري الاسبق انور السادات ستكون بداية الحل لكن الصهاينة يكسبون ويتجاوزون.

ما الذي حصل عليه الفلسطينيون من الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني ومن امريكا التي تعهدت من اكثر من رئيس دون نتيجة تذكر واخيرا قرار الرئيس الامريكي ترا مب باعتبار القدس عاصمة لهذا الكيان وكل الذي فعله العرب هو تحقيق اجتماع لوزراء الخارجية ثم مظاهرات هنا وهناك.

ثم الصمت المطبق وليس امام الفلسطينيين سوى تقديم العروض هنا وهناك سواء في مقر الامم المتحدة او في لندن العاصمة البريطانية التي ينتمي اليها المقبور بلفور صاحب الوعد المشؤوم . ويبدو انهم يريدون ان يقولوا للعالم يئسنا من اخواننا العرب ويئسنا من الدول التي تعهدت بحل قضيتنا، وها نحن موجودون امامكم .

لذا جئنا اليوم اليكم يا رعاة السلام انطلاقا مما جاء في ديباجة ميثاق المنظمة الدولية التي ترعوها حيث جاء في ديباجة الميثاق (نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح).

من هذا المنطلق يطرح الفلسطينيون رؤاهم امام اعضاء هذه المنظمة الدولية لعل هناك من يشعر بمعاناتهم ويرد على قرارات اولئك الذين لا يعرفون الا لغة القوة بدل السلام ان هناك شعباً يعاني الغربة والفرقة والشتا ت والعوز المالي .

حيث تمارس امريكا مع الفلــسطينيين الابتزاز توافقون او نوقف المساعدة المالية اهذه هي حقوق الانسان ولماذا هذا الانحياز المستميت لكيان لم يعرف الا لغة القوة مع شعب اعزل .

انها محاولة تذكير شعوب العالم وحكامهم من خلال هذه الوقفة في اروقة الامم المتحدة .