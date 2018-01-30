معلمون بلا عطلة – حسين علي الحمداني

في ظل وجود قوانين يصبح الاجتهاد غير مطلوب ويكون أحيانا كثيرة مضرا بالمصلحة العامة ،بهذه العبارة بدأ أحد المعلمين رسالته إليِ في محاولة منه لأن أطرح مشكلته وربما مشكلة آلآف غيره من المعلمين والمدرسين الذين تم تعيينهم بعد عام 2012 ولب المشكلة يكمن في إن وزارة التربية ستشركهم بدورات في عطلة نصف السنة،حاولت أن استوعب الموضوع منه وعرفت إن هذه الدورات تطويرية لأنه بعث لي صورة كتاب الدورات والتي تبدأ يوم 4 شباط ولغاية 15 منه وعرفت إن هنالك أمرا من وزارة التربية بذلك وهذا شيئ جيد خاصة وإن عملية تدريب المعلمين والمدرسين غايتها التطوير لكن ليس في عطلة قصيرة تفصل بين فترتين تعليميتين بذل فيهم المعلم جهودا كبيرة ويحتاج بالتأكيد لراحة لمدة أسبوعين يتنفس فيها الصعداء ويرمي تعب الفصل الأول ويستعد للفصل الثاني والكثير من المعلمين والمدرسين على ما يبدو لديهم تذمر من التدريب أثناء العطلة ولهم الحق في ذلك خاصة وإن نظام المدارس في العراق وهو المعمول به حاليا وفي مادة 22 منه ينص على(أولا – تعطل جميع المدارس الابتدائية في الأوقات التالية :أ – أيام العطل الرسمية.ب – أسبوعين بعد امتحان نصف السنة.) وهذا نص صريح جدا لا يقبل التأويل أو التلاعب به،عدت للاتصال بالمعلم لأتأكد هل تم تعديل هذه الفقرة أم لازالت سارية المفعول؟ قال لي لازالت وإن وزارة التربية منعت الامتحان التحريري للصف الأول في مادة الرياضيات لأنه يتعارض ونظام المدارس الابتدائية رقم 30 لسنه 1978، قلت له كيف إذن تبيح الوزارة الدوام في العطلة المنصوص عليها قانونا في هذا النظام ، قال لا أعرف ربما لم ينتبهوا لذلك وأنتم أصحاب ( الأعمدة) اليومية وشبه اليومية عليكم تسليط الضوء على ذلك وتذكيرهم بالقانون والفقرة22 منه.

حقيقة ترددت كثيرا قبل هذا الموضوع قلت ربما هنالك سوء فهم أو ما شابه ذلك،اتصلت بعدد من العاملين في الحقل التربوي سواء مدراء مدارس أم مشرفين والجمـــــــيع أكد لي إن هــــــــنالك دورات مكثفة في عطلة نصف السنة قلت لكن هذا مرهق لميزانية الدولة فاشراك معلم ومدرس في عطلته يعني أجورا مضـــــــاعفة إلا إذا كانت هذه الــــــدورات بلا أجور وهذا مخالف ماليا وإداريا لأنك لا يمكن أن تكلف موظــــــفا بعمل إضـــــــافي دون مقـــــــــابل وفي إجازته الرسمية.

وجدت من واجبي أن (أسلط الضوء) على مشكلة المدرسين والمعلمين الجدد الذين عينوا في وبعد 2012 وهنالك توقيتات أخرى مناسبة جدا لاشراكم في دورات تطويرية مثلا نهاية آب وبداية أيلول وهي فترات (مباشرتهم) بعد العطلة الصيفية الطويلة نسبيا ولا يمكن حرمانهم من إجازة الأسبوعين وحرمانهم من التمتع برحلات للأهواز أو للشمال أو للبصرة أو حنى الاسترخاء مع عوائلهم والتمتع بأيام هادئة.. اللهم أشهد إني كتب عمودا بذلك.