الشعور بالسعادة – ثابت الاعظمي

السعادة لا علاقة لها بالعمر ولا بالظروف العمر لا يحسب بالسنين ، والظروف لا تغلق الباب في وجه السعادة حين تأتي ،،والذي يفوته قطار العمر عليه أن لا يركض وراءه ، هناك قطار أخر سوف يصل ، وللسعادة أفاق واسعة ، تختلف من شخص لآخر البعض يراها بالمال الكثير ، والبعض يراها بأمتلاك العقار والسيارات الفارهة ، وهناك من يراها بالسفر وأمتلاك الآشياء الثمينة والكثير ينسى أنها تتلخص برضا الله وحسن الظن به تعالى ،، وبالطمأنينة والسكينة والراحة والصحة التي هي تاج على رؤوس ألاصحاء حين يغنيك الله تعالى بالصحة والعافية فأنت في قمة السعادة أن ادركت ذلك أم لم تدركه فزيارة بسيطة لآي مستشفى ،، ونظرة خاطفة للراقدين على أسرة المرض هي كفيلة أن توقظك من غفوتك لتحمد الله تعالى على ما أنت عليه من نعيم الصحة والعافية ، ليس كل من امتلك المال الكثير هو سعيد ، ألاموال احيانا تجعلك مربك وكئيب بأفكارك وحساباتك التي تأخذك شرقاً وغرباً ، هنالك طرق

للسعادة قد تكون في غفلة عنها ولم تسلكها ،، أنها طرق معبدة صافية تشعرك بسعادة فائقة وتشعرك بأنسانيتك وتحرك فيك عواطفك الآنسانية وتبعث في روحك ضياء ً،، ونوراً ،، وسرور ، أن تلمست طريقها ، أنه طريق مساعدة الناس هل جربت أن تدخل لعائلة ضاقت بهم السبل والضروف الصعبة بوجبة عشاء فاخرة.

هل جربت أن تشتري لآطفال يتامى أو غير قادرين أهليهم على شراء ملابس في شتاء بارد أو صيف حــــــار لتدخل البهجة والفرح في نفوسهم .

هل جربت أن تساعد انسان محتاج وتنتشله من ظلمة ألايام والزمن الى نور الحياة هل جربت أن تزور مريض وتسرق وقتاً من ألمه وتنسيه معاناة المرض ولو لبعض الوقت وتشد ازره وتعطيه جرعة من ألامل بلطف الكلام بأسلوب تقوي معنويته.

هذه الدنيا فيها أفراح واحزان ،، وغناً وفقراً وحرمان ،، وفيها سعادة وشقاء ، ولا يشعر بمرارتها الحقيقية ألا من مر بتجربة شقائها وحرمانها اسعاد القلوب المحرومة والمعذبة هو اسمى عمل نبيل تقوم به وسوف تكتشف

طريق السعادة والسعادة لا تشعر بها حين تأخذ وأنما حين تعطي ،، السعادة في العطاء ،، في الآبتسامة والكلمة الطيبة واليد الحانية التي تمتد لتنقذ غريقاً.