العراق بلد العجائب – نوزاد حسن

حين اتابع ما يحصل على ارض الواقع اصل الى نتيجة واحدة هي اننا بلد العجائب والغرائب,وتتالف عجائبنا من عجينة غريبة مخلوطة من الخوف والحقد والياس وفقدان الثقة بالمستقبل.

فلدينا اقدم حضارة لكن مدننا مهدمة,وقرانا مدمرة.ولدينا اول قانون صارم ونحن نعيش اليوم في فوضى.

ولدينا عشرات الاحزاب السياسية باسماء لطيفة ونحن لم نتعلم بعد معنى الديمقراطية.

ولدينا فساد لكنه غير مرئي ولا احد يراه.

ولدينا سياسيون يعترفون بالفشل لكنهم لا يتركون السلطة.

ولدينا كلام جميل عن محاربة الفاسدين لكننا لم نر فاسدا نال عقوبته الحقيقية.

ولدينا انتخابات لكنها تشبه احوال الاسواق التجارية فروح المضاربة تسود انتخاباتنا وكل حياتنا.

ولدينا ترف واموال نفط ونحن فقراء.ولدينا فساد ابناء المسؤولين لكننا نفسره بالتسقيط السياسي.

ولدينا قضاء لا يبدو في الصورة لكن هناك من يشكو من ضعف القانون وتنفيذه.ولدينا ســـــلطة ينتهي دوامها الرسمي عند الثانية ظهرا ليواجه الناس مصيرهم الليلي.

ولدينا ثقافة عريضة لكننا نخضع لقانون العشيرة.