اللكاش يسعى لإستجواب الأعرجي والداخلية تقاضيه

إحباط مخطط للإعتداء على بغداد

ديالى ـــ سلام عبد الشمري

بغداد – محمد الصالحي

أعلنت وزارة الداخلية عن احباط استخبارات الشرطة الاتحادية مخططا لفتح مضافة إرهابية في بغداد, فيما كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، تفاصيل حادثة طريق بعقوبة – بلدروز، لافتا النظر الى أنه أسفر عن اغتيال احد شيوخ قبيلة الندا وشقيقه. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات احبطت مخططا لفتح ما تسمى مضافة ارهابية في بغداد لممارسة أعمال إجرامية بعد القبض على ارهابي في منطقة التاجي تم كشفه نتيجة تدقيق المعلومات الامنية والذي اعترف بتلقيه توجيها من قياداته بذلك).

اجراءات قانونية

وأضاف أن (الإرهابي تولى عدة مناصب في تنظيم داعش وعمل في محافظة كركوك وانتقل إلى بغداد مؤخرا).

مؤكدا أنه (تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا بحقه).الى ذلك قال بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس ان (القوات الامنية نفذت واجب تطهير في منطقة العناز ضمن مناطق حزام بغداد الغربي).وأضاف ان (الواجب نتج عنه جمع 115 عبوة ناسفة مختلفة الأحجام وهي من مخلفات عصابات داعش الارهابية).

مبينا انه (تم تفجيرها تفجيراً موقعياً وبدون اضرار).

وقال مصدر امس ان (قوة امنية تمكنت من خلال نصب سيطرة مشتركة بمنطقة زيونة من اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية).

وأضاف انه (تم ضبط باج مزور بحوزة الشخص المذكور).

مشيرا الى انه (تم نقله الى احد مراكز الشرطة للتحقيق معه).

وفي ديالى قال الدايني لــ (الزمان)، إن (عناصر إجرامية اغتالت، الشيخ تركي مطلك النداوي وشقيقه الذي يعمل محاميا باستهداف مركبتهما بهجوم مسلح على طريق بعقوبة – بلدروز).

وأضاف الدايني، إن (النداوي احد شيوخ قبيلة الندا الذين لهم دور في محاربة الإرهاب والطائفية وتعرض خلال السنوات الماضية لأكثر من محاولة اغتيال من قبل الجماعات الإرهابية).

ودعا الدايني القيادات الأمنية في ديالى الى (فتح تحقيق عاجل في جريمة اغتيال النداوي وشقيقه واعتقال الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل) .

على صعيد آخر كشف النائب عن كتلة الحكمة محمد اللكاش عن عزمه استجواب وزير الداخلية قاسم الاعرجي نيابيا بشأن ملفات في الوزارة, فيما حذرت وزارة الداخلية ضباطها ومنسبيها كافة من نشر تعليقات التحقيق للمتهمين والمطلوبين.

وقال اللكاش في بيان امس ان (دعوى النشر المزعومة والباطلة التي اقامها وزير الداخلية ضدنا، لم ولن تثنينا عن اداء دورنا الرقابي على المؤسسات الحكومة ومنها وزارة الداخلية).

واضاف (سنقوم باستجواب وزير الداخلية تحت قبة مجلس النواب حتى لو بقي يوم واحد في عمر هذا المجلس).

وتابع ان (الادعاءات التي اطلقها احد اتباع الوزير من على شاشات الفضائيات كلها تدليس وكذب على عامة الناس وتذكرنا بالاعلام الصدامي اللامهني البغيض في الاشادة بالقائد الضرورة، وسوف نحاسب ذلك الشخص الذي ظهر في احدى الفضائيات وفق القانون). بحسب البيان.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن اقامة دعوى قضائية ضد النائب محمد اللكاش. وقال المستشار الاعلامي لوزير الداخلية، وهاب الطائي في بيان امس (اتبعنا طريق القضاء للدفاع عن تضحيات ابناء الداخلية باقامة دعوى قضائية ضد اللكاش). وأضاف الطائي (نتمنى ان تُبعد وزارة الداخلية من المزايدات السياسية والتصريحات اللامهنية).

وكان النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش اتهم، وزارة الداخلية بالوقوف وراء جيش الكتروني وتهديده بالقتل على خلفية انتقاده لاداء الوزير قاسم الاعرجي، بحسب قوله.

بروز ظاهرة

الى ذلك حذرت وزارة الداخلية، كافة ضباطها ومنسبيها من نشر تعليقات التحقيق للمتهمين والمطلوبين وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية تلقته (الزمان) امس (نظراً لبروز ظاهرة قيام بعض الضباط والمنتسبين العاملين في وزارة الداخلية بنشر صور وامور تتعلق بقضايا تحقيقية حصلوا عليها بحكم وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك او نشر مخاطبات رسمية خاصة بالوزارة مما يتعارض مع احكام قانون العقوبات لسنة 1969 المعدل التي قضت بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات على كل موظف او مكلف بخدمة عامة أفشى أمراً وصل الى علمه بمقتضى وظيفته وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الإفشاء ان يضر بمصلحة الدولة).

وأضاف انه (وبناءً على ما تقدم وجه وزير الداخلية قاسم الأعرجي كافة ضباط ومنتسبي الوزارة والعاملين فيها بالالتزام التام باحكام القانون وتجنب هذه التصرفات التي من شأنها ان تؤثر على سير المهام الموكلة بوزارة الداخلية وفق احكام القانون وبعكسه سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية وفق أحكام المادة أعلاه وإحالة المخالف الى القضاء لينال جزاءه العادل).