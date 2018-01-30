الرافدين يصرف 10 ملايين دينار سلفاً للغرف التجارية

خبير لـ (الزمان): إستثمار المركزي عملة صينية يحافظ على الإحتياطي النقدي من التدهور

بغداد – شيماء عادل

وصف الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري خطوة البنك المركزي باستثمار عملة اليوان الصيني بالخطوة الذكية لاسهامها في الحفاظ على اسعار احتياطه النقدي من العملات الاجنبية في حال تدهور سعر عملة معينة , فيما اطلق مصرف الرفدين قروضــا بنحو 50 مليون دينار لموظفي وزارة العدل.

وقال المنذري لـ (الزمان) امس ان (دول العالم تسعى من اجل المحافظة على احتياطاتها من العملة الاجنبية حيث تقوم بتنويعها للحفاظ عليها من المخاطر ولهذا تتجه البنوك المركزية الى تنوع العملات والاستثمارات الاجنبية تحسبا لاي طارئ او تعرض عملة معينة للانهيار او الانخفاض).

لافتا الى ان (هذا الاجراء يهدف الى الحفاظ على الاحتياط النقدي للعملات الاخرى).

واضاف (اذا لم تكن العملة المحلية مؤمنة بالعملات الاجنبية والذهب والنفط فانها ستتعرض للانهيار), واوضح المنذري ان (لجوء البنك نحو استثمار اليوان الصيني جاء بعد ضغوطات عالمية على الصين من اجل وضع العملة ضمن العملات الدولية).

تبادل تجاري

مبينا ان (فائدة تلك العملة اعلى من الدولار ومن الممكن استخدامها في التبادل التجاري الدولي وتعد وسيلة ايضا لتكون احتياطيات لعدد كثير من الدول الاخرى).

واعلن البنك عن ان السندات الحكومية المرتبطة بتلك العملة تمتاز بالعوائد المرتفعة. وقال البنك في بيان امس إنه (وقع عن طريق دائرة الاستثمارات التابعة له اتفاقية ترتيبات مصرفية مع بنك الشعب الصيني).

مبينا ان (الاتفاقية تسهم في تطوير العلاقات المصرفية مع الاقتصاد العالمي ولاسيما الصيني), واضاف البيان أنه (استثمر بعملة اليوان الصيني بعد إدراجها ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة من قبل صندوق النقد الدولي).

مشيرا الى ان (الاستثمار ياتي من اجل تنويع ألاحتياطيات الأجنبية وتنويع سلة العملات في المحافظ الاستثمارية فضلا عن أهمية التوزيع الجغرافي لاستثمارات هذا البنك). موضحا ان (السندات الحكومية المرتبطة بعملة اليوان تمتاز بالعوائد المرتفعة مقارنة بمثيلاتها من العملات الاخرى ومن ضمنها الدولار).

وبشأن اخر وصف المنذري عملية توطين الرواتب بالحضارية وتحافظ عليها من السرقة .

وتابع ان (توطين الرواتب جاء بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي كونها وسيلة حضارية مستخدمة في دول العالم اضافة الى انها تحافظ على اموال المواظفين من السرقة او حالات السطو عند استلام الرواتب).

وكان مدير المكتب الاعلامي للبنك ايسر جبار قد اعلن عن نجاح توطين رواتب تربية محافظة ذي قار.

نجاح عملية

وقال جبار انه (تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبموجب القرارات 313 لسنة 2016 وقــــرار 281 لســـــنة 2017 وبعد استمرار نجاح عملية توطين رواتب الموظفين في عدد من وزارات ودوائر الدولة، نجحت مديرية تربية المحافظة بتوطين رواتب موظفيها).

لافتا الى ان (عملية استلام الرواتب تكون عبر البطاقة الالكترونية المرتبطة بحساب مصرفي التي من خلالها سوف يتمتع الموظفون بالخدمات والامتيازات المصرفية كافة).

متوقعا ان (تشهد الايام المقبلة اضافة دوائر الصحة والكهرباء في المحافظة ذاتها الى مشروع توطين الرواتب).

من جهة اخر اطلق المصرف سلفاً بنحو 10ملايين لموظفي اتحاد الغرف التجارية.

وقال بيان امس انه (تقرر قبول كفالة موظفي الاتحاد كفالة ثلاثية عن صرف سلفة 5 ملايين دينار ولمدة ثلاث سنوات وبضمانة الاتحاد ذاته بالاضافة الى قبول كفالة موظف مدني من احدى الدوائر عند منح سلفة 10 ملايين دينار). وكان المصرف قذ اطلق قروضا وسلفا لموظفي وزارة العدل بنحو 50 مليون دينار .

وتابع البيان انه (تمت الموافقة على صرف قرض إسكان بنحو 50 مليون دينار للمحامين والموظفين في الوزارة), لافتا الانتباه الى ان (المصرف قرر أيضا اقراضهم سلفا مقدارها 10 ملايين دينار أسوة بأقرانهم من وزارات ومؤسسات الدولة), مؤكدا انه (بأمكان محامي الوزارة الاستفادة من تلك الخدمات التي يقدمها المصرف والتقديم عليها وفق شروط محددة).

على صعيد متصل فعل المصرف خدمة تحويل المبالغ المالية للمواطنين الكترونياً بين فروع المصارف الحكومية و الاهلية في بغداد والمحافظات.