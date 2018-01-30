ذي قار تباشر بزيادة إنتاج المصافي لتلبية الحاجة المحلية

النفط يحيل أربعة مشاريع للتنفيذ ويضع خطة تأهيل وحدة صلاح الدين

بغداد – شيماء عادل

باشرت وزارة النفط بتأهيل وحدة صلاح الدين الانتاجية الثانية في مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين كما اعلنت عن احالة اربعة مشاريع للاستثمار .

وقال الوزير جبار اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الوزارة باشرت بتأهيل الوحدة الانتاجية الثانية في مصفى بيجي بالمحافظة التي تبلغ 70 الف برميل باليوم), واضاف ان (الوحدة الانتاجية من شأنها ان تسهم في تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية من المشتقات النفطية فضلا عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية). واوضح اللعيبي (الوزارة وضعت سقفا زمنيا من 6 الى 9 اشهر لإنجاز عمليات تاهيل تلك الوحدة حيث سيكون تشغيلها نهاية العام الجاري). داعيا الشركات النفطية في الشمال والوسط والجنوب الى (توحيد جهودها وتوظيفها لتحقيق هدف الوزارة في اعادة تشغيل المصفى).

من جهة اخرى احالت الوزارة اربعة مشاريع للاستثمار . ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان (مشروع مصفى الفاو الذي يتضمن مجمعا للبتروكيمائيات تبلغ طاقته 300 الف برميل وهو من المشاريع الاستثمارية التصديرية العملاقة الذي يشيد في مدينة الفاو بمحافظة البصرة).

احالة مشروع

مشيرا الى انه (تم احالة المشروع الى شركتين صينيتين), مبينا ان (الوزارة تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية من خلال إقامة مشاريع استثمارية في قطاع التصفية لغرض التحول التدريجي الى بلد مصدر لها).

كاشفا عن (وجود دعوة للشركات الاستثمارية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفى الانبار بطاقة 150 الف برميل باليوم ومصفى القيارة بطاقة 100 الف برميل باليوم فضلاً عن مصفى ذي قار بطاقة 150 الف برميل باليوم ومشاريع اخرى يعلن عنها لاحقا). وفي محافظة البصرة اكد مدير التطوير في حقل مجنون النفطي ضياء شاكر العمل على هيكلة الحقل والاعتماد على شركات استثمارية لادارته.

وقال شاكر في تصريح امس إن (الهدف من الاعتماد على الشركات الاستشارية هو لتخفيض الكلف المالية إلى 30 بالمئة إلى جانب تشغيل الملاكات المحلية في الحقل).

لافتا الى ان (شركة كي بي آر الاستشارية ستتولى إدارة أعمال تصعيد الطاقات الانتاجية)، منوها الى (وجود شركات أخرى استشارية لغرض إدارة الحقل لكنها قيد الدراسة والتخطيط وإعداد العروض).

في غضون ذلك كشف نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن قرب اضافة وحدة أنتاج رابعة لمصفى الناصرية النفطي لتغطية الاستهلاك المحلي.

زيادة انتاج

وقال الدخيلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (شركة مصفى الناصرية تسعى إلى زيادة إنتاج مصافيها من المشتقات النفطية عن طريق اضافة وحدة إنتاجية رابعة لتلبية احتياجات السوق المحلية).

مبيناً ان (الوزارة وضعت اللمسات الاخيرة للمشروع وستبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة).

مؤكدا ان (الشركة تعمل على زيادة المنتج من المشتقات النفطية وفق متطلبات السوق وتغطية الاستهلاك المحلي وبنوعيات جيدة تتلاءم مع المحركات الحديثة من خلال مشاريع الازمرة ومشاريع وحدات تحسين البنزين).

مشيرا الى ان (هناك مشروعا لتحسين زيت الغاز والنفط الأبيض لإزالة كل المركبات الكبريتية منه ما سيجعل الإنتاج المحلي ذا مواصفات عالمية).