شيوخ الناحية يطالبون بطرد الجيش الأمريكي من العراق

مجلس الأنبار يقرّر تضييف قائد عمليات الجزيرة لمناقشة حادثة البغدادي

بغداد – محمد الصالحي

قرر مجلس محافظة الأنبار تضييف قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي خلال جلسته المقبلة لمناقشة حادثة البغدادي، فيما طالب شيوخ ووجهاء الناحية بطرد القوات الأمريكية من مناطق المحافظة بعد حادثة القصف التي أوقعت قتلى وجرحى من المدنيين والامنيين. وقال عضو المجلس عذال الفهداوي في تصريح امس إن (المجلس قرر تضييف المحمدي لمناقشة ملابسات حادثة البغدادي التي أوقعت قتلى وجرحى من المدنيين والامنيين واصابة مدير الناحية شرحبيل العبيدي)، مؤكدا (سعي المجلس بالتحقيق في الحادثة لبيان الجهات المقصرة ومحاسبتها بالاضافة الى انه تم اتخاذ توصيات وإجراءات تحول دون تكرار تلك الحادثة).

تغيير لجان

وبشأن اخر اوضح الفهداوي ان (المجلس قرر تغيير اللجان الدائمية برؤساء لجان جدد)، مشيرا الى ان (هذا التغيير هو معمول به في كل عام من قبل المجلس). من جهته قال احد وجهاء الناحية قطري السمرمد في تصريح امس ان (شيوخ ووجهاء الناحية عقدوا اجتماعا على خلفية تعرض الناحية لقصف جوي من قبل الطيران الامريكي، راح ضحيته عدد من منتسبي القوات الامنية والمدنيين دون اتخاذ اي موقف من قبل الحكومة).وأضاف ان (المجتمعين دعوا الى رحيل القوات الامريكية وتسليم الملف الامني في تلك المناطق الى القوات الامنية وعدم الاستعانة بأي قوة اجنبية في عمليات المداهمة والاعتقال كون القوات الأمنية اصبحت مصدر قوة كبيرة قادرة على القيام في كافة المهام الامنية).وكان الطيران الأمريكي قد قصف رتلا للقوات الامنية في الناحية اسفر عن 20 شخصا بين شهيد وجريح، فيما وجهت قيادة العمليات المشتركة بفتح تحقيق في الحادثة. وتوفي مدير شرطة ناحية البغدادي العقيد عبد السلام عبدالله العبيدي متأثراً بجروح اصيب بها جراء القصف. فيما طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة للتحقيق في المجزرة وقال عضو اللجنة عبد الرحيم الشمري في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مبنى البرلمان مع اعضاء اللجنة امس إن (لجنة الأمن والدفاع النيابية تطالب بتشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة للوقوف على تداعيات حادثة البغدادي عن قرب وتشخيص المسؤولين ومحاسبتهم). وجدد الشمري موقف اللجنة (الرافض لوجود القوات الأمريكية في العراق).

وجود أمريكي

مشددا على ضرورة أن (يقتصر الوجود الأمريكي على جمع المعلومات وتقديم الاستشارة بموافقة الحكومة والبرلمان). وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أعربت عن عزمها رفع طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية رفيعة المستوى بشأن المجزرة التي وقعت في ناحية البغدادي غرب الأنبار جراء القصف الأمريكي، مشيرة إلى قرب عقد اجتماع على مستوى اللجنة لبحث تداعيات القضية. وأكد مجلس محافظة الانبار، في معرض تعليقه بشأن الحادث، أن ما حصل في ناحية البغدادي يدعونا إلى إعادة النظر في حركة القوات الأمريكية بالبلاد.

الى ذلك قال مصدر امني في كركوك امس ان (القوات الامنية وبإسناد من قوات الحشد الشعبي عثرت على 13 عبوة ناسفة مدفونة تحت الارض تابعة لتنظيم داعش في الحويجة).وأضاف أن (القوات الامنية قامت بمصادرة العبوات الناسفة، فيما شنت حملة امنية للبحث عن عدد من المطلوبين).

رفع أنقاض

وفي صلاح الدين شرعت الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي بحملة لرفع الانقاض والمخلفات الحربية عن عدد من مناطق محافظة صلاح الدين تمهيدا لعودة النازحين اليها. ونقل بيان لإعلام الحشد تلقته ( الزمان) امس عن مدير ناحية سليمان بيك طالب محمد قوله ان (الهندسة العسكرية وبالتعاون مع الوية الحشد الشعبي والقوات الامنية أطلقت حملة واسعة لرفع الانقاض والمخلفات الحربية من مدينة طوزخرماتو وسلمان بيك ويكجة، من اجل عودة الخدمات اليها).واضاف ان (الحملة تأتي بعد تأمين الحشد للطرق الرئيسية وانشاء ربايا عسكرية وسواتر لمنع اي تعرضات ارهابية على المدن المحررة). الى ذلك قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة انفجرت داخل احد الأزقة في المدينة القديمة بمدينة الموصل، ما ادى الى اصابة رجل وزوجته بجروح متفاوتة اثناء وجودهما في المدينة لتفقد منزلهما). مبينا ان (قوة امنية نقلت المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج). وأضاف أن (المدينة القديمة تشهد حتى الان وجود المئات من الالغام التي زرعها داعش ابان معركة تحرير الموصل) موضحا ان (هذه الالغام تشكل خطرا على حياة العائدين الى منازلهم). وقالت مصادر اعلامية تركية أن الجيش التركي استهدف ثمانية أهداف لمسلحين أكراد في شمال العراق حيث دمر ملاجئ ومخابئ ومنصات أسلحة. وذكرت وكالة انباء الاناضول في خبر أنه (من المعتقد أن المسلحين كانوا يستعدون لمهاجمة مواقع حدودية، تابعة للجيش التركي). واضافت أن (القصف شمل مناطق الزاب وأفاشينوباسيان وهاكورك في العراق). فيما لم تحدد الوكالة عدد الاصابات في صفوف المسلحين.