الإنتخابات ليست هي الديمقراطية – حسن عاتي الطائي

يبدو ان.الإنتخابات القادمة التي ستجري في الثاني عشر من شهر ايار2018 ستكون ساخنة جدا ومهمة جدا وحاسمة جدا لأن عليها تتوقف الكثير من الامال وفيها الكثير من التحديات. ولهذا فإن الإستعداد لخوضها قائم على قدم وساق من قبل الكتل والقوى والإحزاب والتيارات السياسية صغيرها وكبيرها وكل منها يحاول ان يحصل على اكثر عدد من المقاعد في مجلس النواب المقبل الذي سيتشكل عقب تلك الإنتخابات والذي على ضوء نتائجها سنعرف من هي الكتلة او الحزب او التيار الذي سيكلف بتشكيل الحكومة ومن هو رئيس الوزراء القادم. وبهذا الخصوص فقد اكملت المفوضية العليا للإنتخابات استعداداتها لإجراء الإنتخابات بشقيها النيابي والمحلي في يوم واحد كما ان على الحكومة ان توفر كافة المستلزمات الضرورية التي تكفل نجاحها ونزاهتها . ان الإنتخابات المقبلة ستكون بلا شك علامة فارقة في تاريخ الحركة السياسية العراقية منذ العام 2003 وستكون نقطة انطلاق مختلفة تماما عما سبقها من انتخابات بعد أن تسلح العراقيون بالوعي والخبرة والتجربة مما سينعكس ايجابا على نتائج تلك الأنتخابات التي ستفرز بالتأكيد طبقة سياسية جديدة تتجاوز الوجوه الكلاسيكية المألوفة حاليا التي لم تف بتعهداتها ولم تحقق ما وعدت به ناخبيها من أمن واستقرار وازدهار وتجاوز حالة الإحتقان السياسي والأجتماعي اضافة الى ما كان يتطلع اليه العراقيون ويتمنون تحقيقه بما يشفي الغليل ويغير الأحوال مثل القضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة واجتثاث الفاسدين والمفسدين وتقديمهم الى القضاء والتخلص من المحاصصة البغيضة بجانبيها الطائفي والسياسي ومغادرة اجواء الإرتباك والإضطراب في العملية السياسية وبناء دولة وطنية مدنية ديمقراطية عادلة.ان الإنتخابات لوحدها لن تصل بنا الى المجتمع الديمقراطي المنشود ولا الى قيام دولة ديمقراطية سليمة ذلك لإن الإنتخابات ليست الإ الية من اليات الديمقراطية وليست هي الديمقراطية ذاتها.اذ أن الديمقراطية بما تعنيه وترمز اليه هي الهدف والغاية وليست وسيلة من الوسائل للوصول الى هدف من الأهداف او غاية من الغايات. ان الديمقراطية كفكر ونظام سياسي واجتماعي تسعى لإقامة مجتمع انساني قائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة واذابة الفوارق بين الطبقات سلميا واعتبار المواطنين جميعا متساوين في الحقوق والواجبات بظل دولة القانون والمؤسسات. كما أنها لا تسمح ولا تتيح لحزب من الأحزاب أو كتلة من الكتل أو تحالف من التحالفات او مجموعة بشرية قومية او دينية الإستئثار بالحكم والهيمنة على السلطة تحت أية حجة من الحجج أو ذ ريعة من الذرائع لأنها تدعو الى التداول السلمي للسلطة بين القوى والأحزاب السياسية الموجودة في ساحة العمل السياسي عن طريق الذهاب الى صناديق الاقتراع لإنتخاب ممثلي الشعب الحقيقيين بواسطة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لاتزييف فيها ولا تزوير يفوز بها من يفوز بجدارة واستحقاق وليس باللجوء الى سرقة أصوات الناخبين أو شرائها أوتجييرها دون وجه حق لصالح هذا أو ذاك من الاحزاب أوالمرشحين..

ان شعبنا العراقي الباسل الذي قدم التضحيات الكبرى من أجل تحرير وطنه المفدى من رجس الإرهاب الداعشي الهمجي وصبر طويلا على تردي الخدمات وخاصة في مجالات الماء والكهرباء والصحة والتعليم وعانى كثيرا من البطالة والتهميش وعدم الاهتمام بحقوقه وشؤونه وشجونه والذي نهب الفاسدون ثرواته الوفيرة وخيراته التي لا تحصى مما ترك أعدادا غفيرة من شبابه وخاصة الخريجين منهم على قارعة الطريق بلاعمل نهبا للهموم والهواجس سيثبت وجوده وحضوره بقوة وسيعلن كلمته المدوية الصريحة بوضوح في الإنتخابات القادمة وسيقلب كل الحسابات رأسا على عقب حيث سيضع كل شيء في مكانه الصحيح…