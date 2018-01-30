الأنواء تتوقّع طقساً بارداً ودرجات الحرارة دون الصفر

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تستمر الاجواء الباردة اليوم الاربعاء في المناطف كافة ففي الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، مع تصاعد الغبار وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو، وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً مع تصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة الصغرى الى دون الصفر .واكد بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس (استمرارالاجواء الباردة اليوم الاربعاء في المناطف كافة ففي الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، مع تصاعد الغبار وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو، وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً مع تصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة الصغرى الى دون الصفر)، واضاف ان (درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد 15 مئوية والصغرى 3 درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات وفي الغبار والمطر 5-7 كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الخميس سيكون في الوسطى، غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مصحوبا بتساقط أمطار خلال الليل مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويكون كثيفا في بعض الاماكن ثم يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوبية، بين غائم جزئي وأحياناً غائماً يتحول تدريجيا خلال الليل الى صحو، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق)، وتابع ان (طقس الجمعة المقبلة، سيكون في الوسطى، صحوا مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق).

ظاهرة فلكية

وكانت مصادر فلكية توقعت ان يشهد سكان العراق ظاهرة فلكية اليوم الاربعاء بخسوف كلي للقمر يعد الاول في العام الجاري .وقالت المصادر في تصريح سابق ان (سماء العراق على موعد مع خسوف كلي للقمر اليوم الاربعاء كأول خسوف يحدث في العام الميلادي الحالي)، واضافت انه (يمكن رؤية الخسوف في مناطق يظهر فيها القمر عند حدوثه، ومنها شمال وشرق أوروبا وآسيا واستراليا، وشمال وشرق أفريقيا وأمريكا الشمالية، والمحيطات الأطلنطي والهندي والهادي، والقارتين القطبيتين الشمالية والجنوبية). وتحدث ظاهرة الخسوف عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية وتحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل فيكون خسوفا كليا أو تقريبيا فيكون خسوفا جزئيا. وفي الكلي يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض. وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائياً في أوقات منتصف الليل والجزئي ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر.اما خسوف شبه الظل يحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط، وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتاً من دون أن ينخسف، وان منطقة شبه الظل هي التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر أي أن المراقب للشمس من على سطح القمر يراها منكسفة جزئياً. ويرى علماء الارصاد الجوية انه (ولكي يحدث الخسوف الكلي فلا بد أن يحدث الخسوفان السابقان وفي بداية الخسوف الكلي فإن لون القمر يميل للحمرة بسبب الأشعة الحمراء التي لا يمكن امتصاصها من أعلى الغلاف الجوي للأرض).