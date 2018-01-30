الحاجة أم الإختراع – سمير عبدالله الصائغ

هي أم الاختراع، وهذا صحيح إلى حد بعيد،ولو أن بعضاً من تلك المخترعات أو الاكتشافات حدثت بالمصادفة المحضة وأحدثت إنقلابا إيجابياً كبيرا في حياة البشر كالبنسلين مثلا.

ولو أردنا إستعراض المخترعات على مدى القرون بل ومنذ إختراع العجلة التي إبتكرها العراقيون الاوائل فسنحتاج لمبحث كبير وممتد وله فروع وإيضاحات وإستنباطات وإستنتاجات.

لكننا نريد ان نعرج على مفهوم الاختراع!

قد يتبادر لدى البعض ان كلمة اختراع مرادفة لمفهوم مفيد للإنسانية وبشكل مطلق وعلى مدى عصورها.. أجل هذا ينطبق على معظمها تلك التي أفادت البشرية بشكل كبير وأحدها البنسلين كما أسلفنا والذي جاء نتيجة صدفة محض، لكن مع عين مراقبة ثاقبة ودماغ عبقري للدكتور أليكساندر فليمينج!؟

هذا مثال على إختراع مفيد جدا للإنسان..لكن. .على الطرف النقيض هناك إختراع عبقري آخر لكنه مدمر وقاتل (طبعا حين يساء إستخدامه!؟)..وهو. إختراع الديناميت من قبل العالم ألفريد نوبل والذي إكتشف متأخرا ان مخترعه ذاك قد أسئ استخدامه كأداة قتل وتدميرطبعا الذنب ليس ذنب العبقري المخترع لكنه ذنب الحكام المجرمين الذين إستخدموه ضد شعوب دول إعتبروها معادية!؟ لهم ولدولهم مع ماتحمل كلمة (معادية!؟) من مطاطية وتأويلات!؟

وطبعا كلنا نعلم ان نوبل حاول التكفير عما (إقترفه!؟) بتخصيص جائزة حولية لكل متفوق في جهود السلام بشكل رئيسي وفي علوم ومشارب أخرى.

وماينطبق على الديناميت ينطبق أيضا على إختراع الذرة.

والمخترعات ربما وككل شئ آخر. .لنقل (سلاح!؟) ذو حدين، ولو ان كلمة إختراع جد نائية عن مصطلح أو مفهوم سلاح إلا أنه هكذا قيل في الامثال والامثال تضرب ولاتقاس.

كيف. .سلاح. ذو..حدين..!؟

والمثل الذي سنأخذ ليس الوحيد فهناك أمثال كثيرة أخرى.

لنأخذ مثلا إختراع السيارة نعم إختراع هائل نقل البشرية خطوات جبارة إلى أمام، ولسنا بصدد تعداد فوائد السيارة بكافة أنواعها وأحجامها فذلك شيئ معروف للقاصي والداني.

لكن لها ضرر مهم أو أكثر والاقرب لتفكيرنا وإدراكنا والذي أريد ان أتطرق إليه هو إفراط الانسان بإستخدام السيارة حتى لو كانت المسافة التي ينبغي قطعها قصيرة ويمكن للمرء (التمشي) لقطعها بدلا من ركوب السيارة.

وهذا له تأثير سلبي على صحة الفرد لما يسببه كسله من ترهل وزيادة في الخمول!؟

والشئ السلبي ا?خر والخطير في السيارة هو سوء إستخدام السرعة وقد أدت السرع العالية وتؤدي إلى الكثير من الحوادث المؤسفة القاتلة في كل مكان حتى ليقال ان ضحايا الرعونة والسرعة في قيادة السيارات يفوق أعداد ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية.

هذا بالنسبة لمخترعات مرت عليها عقود كثيرة بل ان بعضها جاوز القرن على إختراعها، لكن لنأخذ المخترعات والإبتكارات الحديثة وخصوصا مثلا التلفونات الذكية، الانترنت، كوكل، الشبكة العنكبوتية وتتعدد التسميات وتتجدد على مدار الايام بل الساعات!؟

لنأخذ مثل صغير على التلفونات الذكية، سميت ذكية لانها تسهل عملية الاتصال بين الناس بشكل كبير.

لكن، توجد بها أيضا تسهيلات لعمليات حسابية، وهي مفيدة نوعا، لكنها مضرة من نواح عديدة.

فمثلا لو طلبنا من فتى صغير في الدراسة الابتدائية ان يذكر لنا حاصل ضرب العدد ثلاثة في نفسه أي 3 في 3 كما يقال في المدرسة.

لرأيته في الحال (يمتشق!؟) تلفونه الذكي ليحصل منه على الاجابة!؟

أو ليس هذا ضرراً. .بلى..وهو ضرر كبير يؤدي الى (صدأ!؟) أدمغة التلاميذ بل والناس عموما لمنعه إياهم من إعمال أدمغتهم للإجابة عن سؤال بسيط في الرياضيات أو في مناحي الحياة الاخرى وعلومها وإستنباطاتها!؟

هناك شأن آخر خطير في التلفونات الذكية والأمواج الراديوية..و..و..!؟

وهذا الشأن الجد خطير هو أننا نحس أننا نمتلك السيطرة عليها نحركها كيف نشاء وأنى نريد وكيفما يخطر في بالنا باليوم والساعة وكذا نبرمجها كما نهوى ونبتغي!؟

لنكتشف (أو على الأقل لاكتشف أنا!؟)

أنها هي المسيطرة والمتحكمة في كل إتصالاتنا ومبادراتنا وتحركاتنا وحتى في ردود أفعالنا!؟

فلم نعد ندري كيف نتصرف إزاء هذا العالم الغريب من الرادارات والمرسلات والمتلقيات والموجات وا?نعكاسات عبر الاثير!؟

الموضوع ليس سهلا ويحتاج لدراسة معمقة لندرك أين سيأخذنا هذا العالم شديد التعقيد متفوق الذكاء!؟

ذاك الذي إقتحم حيواتنا بنوع داه من السلاسة!؟

وربما بخبث يبعث على النشوة!؟

الموصل