السند القانوني لوجود نواب الشهادة الإعدادية – طارق حرب

هذا ما يمكن قوله بعد حكم المحكمه الاتحادية العليا يوم 29/1/2018 بدستورية الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 والخاص باشتراط الشهاده الجامعيه الاوليه لعضو البرلمان اي اشتراط شهادة البكالوريوس او ما يعادلها كأحد الشروط المطلوبه لمن يرشح نفسه للدخول الى البرلمان والمعادله تحصل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوصفها الجهه المختصه بتعادل الشهادات اذ مما يعادل شهادة الباكلوريوس التي تمنحها الكليات العراقيه وكثير من الدول في العالم ولكن بعض الدول كفرنسا ومصر والدول التي تأخذ بالثقافه الفرنسيه تمنح شهادات الليسانس بدلا من البكالوريوس والليسانس تعادل البكالوريوس بشكل دقيق وبذلك تولت المحكمه الاتحاديه العليا رد ورفض الدعاوى التي اقامها عدد من النواب وغيرهم طالبين ابطال الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن اشتراط شهادة البكالوريوس بدلا من شهادة الدراسه الاعداديه التي كانت موجوده في قانون انتخاب البرلمان قبل تعديله من قبل البرلمان قبل اسبوع باشتراط البكالوريوس بدلا من الاعداديه وقد ترتب على ذلك حرمان الحاصلين على الشهاده الاعداديه وعددهم 53 نائبا والحاصلين على شهادة الدبلوم وهي شهاده اعلى من الاعداديه واقل من البكالوريوس وعددهم 19 نائبا والسؤال هل يسري التعديل الجديد باشتراط البكالوريوس يشمل النواب 53 +19 نائبا الموجودين حاليا في البرلمان والجواب نعم لان هذا شرط يسري على المذكورين من حملة الاعداديه والدبلوم حالهم حال من فقد شرطاً من الشروط المقرره للنائب ومن ثم فأن عدم توفر شرط البكالوريوس في بعض النواب الحاليين يترتب عليه انتهاء صفتهم كنواب وليس لهم الاستمرار بالعمل البرلماني لان قانون التعديل الذي اشترط البكالوريوس لم يستثن النواب الحاليين من شرط البكالوريوس الجديد وعدم الاستثناء يعني تطبيق هذا الشرط على النواب الحاليين اما يوم 5/12/2018/512 فهو يوم انتخاب كما ورد في قانون التعديل وليس يوما لتنفيذ التعديل وتطبيقه اي ان نشر قانون التعديل في الجريده الرسميه الوقائع العراقيه هو يوم منع النواب ممن لم يحمل البكالوريوس من دخول البرلمان لعدم وجود سند او قاعده لوجودهم في البرلمان ولعدم توفر شرط الشهاده فيهم ولعدم استثناء الدوره البرلمانيه الحاليه والنواب الحاليين من شرط البكالوريوس ومن ثم فأن احتفاظهم بصفة نائب بعد نشر قانون التعديل الذي اشترط البكالوريوس فقد سنده القانوني وانعدم اساسه الدستوري ولا بد من ترويج معاملاتهم التقاعديه لبيان هل يستحقون الحقوق التقاعديه ام لا ومن ثم فليس لهم الاشتراك بجلسة البرلمان القادمه في الاسبوع القادم.

بغداد