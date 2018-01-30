الرصافة تتابع خطة السيطرة على إنفلونزا الطيور والموسمية

الكرخ ينجح بتفتيت حصاة قرن الغزال ويرفع عقداً ليفية من الرحم

بغداد – داليا احمد

اجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الكرخ العام عملية تفتيت حصاة قرن الغزال المتكررة وتشوهات في حـوض الـكلى لطفل . وقال رئيـس الـفريق الـطبي عبد الغني نوري سعيد في بيان تلقته (الزمان) امس أن (المريض اجريت له عمليتين جراحيتين سابقآ لرفع الحصاه المتكررة وتعديل تشوهات الكلى اليسرى)، واضاف ان (عميلية تفتيت الحصاة تمت بتقنيات حديثة حيث تكللت العملية بالنجاح والمريض يتماثل للشفاء). فيما شهدت مدينة الأمامين الكاظمين الطبية نجاح عملية رفع عقد ليفية من رحم فتاة تبلغ من العمر 37 عاما .ونقل البيان عن رئيس الفريق الطبي وفاء صلاح عبد الأمير القول ان (فريقاَ طبياَ اجرى عملية ذات تصنيف خاص لفتاة غير متزوجة تبلغ من العمر 37 عاما كانت تعاني من عقد متعددة و كبيرة في الرحم التي ادت الى تشوه الرحم كلياَ)، مشيرة الى انه (تم اجراء العملية دون الحاجة الى رفع الرحم). وفي جانب الرصافة نجح فريق طبي في مستشفى العلوية التعليمي للولادة من إجراء عملية جراحية لأمراة تعاني من وجود تليفات وأورام والتصاقات داخل الرحم . وقالت رئيس الفريق منى عباس حمود في بيان تلقته (الزمان) امس أن (المريضة راجعت استشارية المستشفى وهي تعاني من ثقل وضغط على المثانة نتيجة وجود أورام ليفية متعددة أجريت لها الفحوصات المختبرية وإعادة السونار الذي أكد وجود الأورام في الرحم)، واضاف ان (الفريق قرر أجراء عملية لرفع الرحم بشكل كامل لإنهاء معاناة المريضة حيث اتضح خلال ذلك وجود ورم منفلق داخل البطن وملتصق بورم آخر يتصل بمساريق الأمعاء الدقيقة)، مشيرة الى (الاستعانة بجراح الأورام في المستشفى علي صخر وتم رفع الرحم بالكامل بعد فك الالتصاقات وإيقاف النزف)، وتابعت انه (تم احالة المريضة إلى وحدة العناية المركزة لتلقي العناية اللازمة). كما نجح فريق طبي في المركز الصحي التخصصي لطب الاسنان في الحسينية من رفع كيس جراحي . ورأى رئيس الفريق محمد عجيل أن (تأخر وجود الكيس الجراحي أدى إلى تأكل العظم وحركة في السن المجاور)، منوها الى أن (الفريق قام باستئصال الكيس الجراحي وتعويض العظم المتآكل بعظم صناعي ووضع كولاجين لمنع حدوث تليف في مكان السن). الى ذلك ناقش مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي الخطة التي وضعتها الدائرة للسيطرة على انفلونزا الطيور والموسمية. واوضح البيان عن الساعدي خلال اجتماع مجلس الإدارة القول ان (الاجتماع استعرض تنفيذ الخطة الخاصة بالسيطرة على مرض وكذلك الأمراض الانتقالية)، داعيا الى (القيام بحملات منفردة وجماعية الى محلات بيع وذبح الدجاج الحي ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة من قبل شعب الرقابة الصحية لفحص الدجاج وتوعية وإرشاد العاملين في المحلات)، منوها الى انه (تم ايضا مناقشة الزيارات الميدانية إلى المؤسسات الصحية من اجل متابعة وتشخيص الملاحظات التي يتم رصدها).

فرق صحية

في غضون ذلك باشرت الفرق الصحية في قطاع البلديات الثاني التابعة للدائرة بتلقيح ا?طفال المتسربين من جدول اللقاحات الروتينية . واكد البيان ان (الحملة شملت منطقة العشوائيات في حي السفير التابعة إلى مركز كفاءات العبيدي الصحي). على صعيد اخر سجل مركز التاهيل وامراض المفاصل 319 حالة جديدة من الشلل الدماغي للأطفال خلال العام المنصرم . وقال مدير المركز عماد خضير هادي ان (المركز سجل 319 حالة جديدة من الشلل الدماغي الاطفال)، لافتا الى ( اجراء 52972 جلسة علاج طبيعي مختلفة واستقبال 26628)مراجعا خلال العام )، مؤكدا أن (الخدمات التي قدمت خلال السنة تنوعت على عدد مراجعي الاستشارية).