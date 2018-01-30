البيطرة تناقش إرسال العينات المرضية إلى المختبرات العالمية

بغداد – شيماء عادل

تنفذ دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة ورشة عمل بشأن آلية إرسال العينات المرضية إلى المختبرات المرجعية العالمية وبمشاركة ممثلي عن وزارات الزراعة والصحة والتـــــــــعليم العالي. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الورشة تتضمن اصول جمع وتوضيب ورزم العينات الجرثومية لغرض تأكيد التشخيص في المختبرات العالمية).

واضاف ان(الدائرة تنفذ العديد من النشاطات في هذا المجال، وسبق لها أن أرسلت عينات إلى مختبرات مرجعية في بريطانيا وأمريكا وايطاليا وفرنسا وتركيا وغيرها ،حيث كانت اغلب الــــــــنتائج مطابقة).

منظومات ري

فيما ناقشت دائرة الارشاد والتدريب الزراعي في محافظة بابل ضمن مشاهدة حقلية اهمية استخدام منظومات الري الحديثة في العملية الزراعية في المحافظة، وبحضور عدد من الفلاحين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي. واضاف انه (وجرى خلال المشاهدة مناقشة عدد من المحاور من بينها انواع منظومات الري الحديثة بنوعيها المحوري والثابت، والاجزاء المتكونة منها، وطرق عمل المرشات واهميتها، والترشيد في استهلاك المياه، واستخدام الاسمدة الكيمياوية والعناصر الاخرى، ومبيدات مكافحة الادغال، والحشرات التي تصيب المحاصيل، واهم الاعطال التي تصيب المنظومات وطرق صيانتها، واهم المعوقات التي تواجه الفلاحين وكيفية حلها).

وسائل حديثة

واوضح البيان ان (هذه المشاهدات الحقلية تنفذ من اجل تشجيع الفلاحين على استخدام الوسائل الحديثة في ري المحاصيل من اجل التخلص من مشكلة شح المياه التي تعاني منها بعض مناطق المحافظة، اضافة الى المردود الاقتصادي الجيد الذي توفره هذه المنظومات من خلال زيادة الحاصل وتقليل الجهد).

ويرى خبراء البيئة وموارد المياه ان من المشاكل المهمة في الوطن العربي هي أزمة المياه وقد ظهرت الكثير من آثار تلك الأزمة في أرجاء متعددة من الوطن العربي ولكن الجزء الأكبر والأخطر هو مايزال كامنا او بطور الاتفاق وبالرغم من انه تم إتخاذ بعض الإجراءآت من قبل الحكومات العربية وبعض المختصين والجمعيات والجهات المعنية.

وكذلك من قبل بعض الأفراد والمؤسسات التعليمية والتربوية، إلا ان تلك الإجراءات وفي أغلب الدول العربية لم تسهم بصورة فعالة في وضع علاج أساسي للأزمة أما لكونها لا تطبق بصورة كاملة أو لكونها جهودا صغيرة لا تلتقي مع حجم الأزمة الهائل.

واضافوا ان (من وسائل معالجة شح المياه اتباع أساليب ومنظومات ري حديثة مثل منظومات الري بالتنقيط ،والري بالرش، واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل التي لا تستهلك مياه كثـــــــيرة، وتتحمل درجــــــات عالية من الملوحة، من أجــــــــل الترشــــيد من أستخدام المياه المستخدمة للزراعة).

واضح الخبراء ان (من المعالجات تخزين المياه الفائضة عن الحاجة، بإنشاء السدود والخزانات للاستفادة من الفائض و تقليل الفاقد من المياه عن طريق التبخر والتسرب أثناء نقلها أو استخدامها في الأغراض المختلفة.والتوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي وتشجيع استخدامها للأغراض الصناعية والزراعية اضاف الى تفعيل الاتفاقات الدولية بين دول الأنهار المتشاطئة بما يضمن التقسيم العادل لهذه المياه على وفق قواعد القانون الدولي).