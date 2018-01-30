الموصل تزيل 3 ملايين طن من الأنقاض تمهيداً لرجوع الحياة بعد داعش

المجلس المحلي لـ (الزمان): عودة 2200 أسرة نازحة إلى الطوز

بغداد – محمد الصالحي

كشف المجلس المحلي لقضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين عن عودة أكثر 2200 اسرة نازحة .

مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد انهاء الملف كاملا، فيما اطلقت مديرية بلدية راوة بمحافظة الانبار حملة لتنظيف أحياء المدينة من المخلفات الحربية بالتعاون مع القوات الأمنية. وقال رئيس المجلس علي الحسيني لـ(الزمان) امس ان (أكثر من الف اسرة كردية نازحة عادت الى قضاء طوزخورماتو فضلا عن 600 عائلة تركمانية و600 اسرة اخرى إلى ناحية سلمان بيك التابعة للقضاء بعد نشر وحدات من الرد الســــــــــريع). واضاف أن (القوات الأمنية تدقق أسماء وجبات جديدة للعوائل النازحة تمهيدا لإعادتها الى مركز القضاء او ناحية سليمان بيك).

تحسين اوضاع

واشار الحسيني إلى (تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة بعد القضاء على المجاميع الارهابية شجع ادارة القضاء على وضع خطة لانهاء ملف النازحين خلال منتصف الشهر المقبل).و كشف قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر الحسيني ، عودة أكثر من 2000 اسرة إلى قضاء طوزخورماتو. وقال الحسيني في تصريح امس إن (عودة العائلات الكردية من اربيل والسليمانية باتجاه قضاء الطوز ، لا زالت مستمرة) مبيناً أن (أكثر من 200 عائلة عادت إلى القضاء بعد أن نزحت بسبب الإعلام المغرض والمسيس).

عودة سلسلة

وأشار إلى أن (إجراءات العودة سلسة جداً وتم تخصيص لجنة من الرد السريع والأمن الوطني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب لتدقيق الأسماء العائدة).وأضاف أن (الأوضاع الأمنية مستقرة تماماً وخطر الجماعات الإجرامية التي تقصف القضاء قد انتهى بشكل نهائي). وأوضح أن (العائلات مستمرة بعودتها وتمارس عملها بشكل طبيعي في الأسواق والدوائر والجهود مستمرة من قبل الجهات الامنية والحشد الشعبي والحكومات المحلية بتقديم الخدمات لسكان القضاء).وفي ديالى كشفت عضو مجلس المحافظة نجاة الطائي، عن وجود مشاكل قانونية تتعلق بجنس الارض وملكيتها تحول دون عودة أربعة آلاف اسرة نازحة لمناطقهم المحررة شمال شرق بعقوبة. وقالت الطائي لــ (الزمان) ، إن ( حي التجنيد من الاحياء السكنية الكبيرة في ناحية جلولاء ، والذي تعرضت منازله لعملية تجريف شاملة بعد احداث حزيران 2014 يعاني مشاكل قانونية تتعلق بجنس الارض وملكيتها ما يعوق عودة اكثر من 4 الآف أسرة نازحة بالوقت الراهن ).وأضافت ، أن ( قرار عودة نازحي حي التجنيد مرهون حاليا بقرار حصري من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي باعتبار معالجة المشاكل العالقة تقع صمن صلاحياته الدستورية) ، مؤكدة (ضرورة انهاء المعاناة الانسانية للعوائل وتأمين عودتها الى منازلها ). وفي الانبار قال مدير بلدية قضاء راوة حسين محمد الدليمي في تصريح امس ان (ملاكات مديرية البلدية ، أطلقت اكبر حملة لتنظيف المدينة من المخلفات الحربية ضمن خطة أعدتها الدوائر الخدمية بالتنسيق مع القوات الأمنية لرفع المخلفات الحربية والنفايات عن كافة المناطق المحررة وبجهود ذاتية).وأضاف أن ( بلدية راوة تعاني نقصا كبيرا في الآليات والمعدات، ألا إنها عازمة على انجاز عملياتها).

دعم اكبر

وأوضح، أن (الدعم المقدم من المنظمات الإنسانية لم يصل الى مستوى الطموح ونأمل بدعم اكبر، كون المدينة حررت حديثاً من مجرمي داعش ونسبة الدمار في البنى التحتية كبيرة مما يتطلب تضافر جميع الجهود من اجل الارتقاء بالواقع الخدمي بالتزامن مع عودة العديد من الأسر النازحة الى مناطق سكناهم المحررة ).

الى ذلك قالت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (بلدية الموصل التابعة لمديرية البلديات العامة احد تشكيلات الوزارة قامت برفع مليوني متر مكعب من الانقاض في ايمن المدينة بعد جهود حثيثة وجبارة في مناطق المدينة القديمة وبقية الاحياء من الجانب الايمن للموصل). وأضاف البيان ان (حجم الانقاض الموجودة في الجانب الايمن تقدر نحو ثلاثة ملايين متر مكعب من الانقاض حيث تمكن الجهد الهندسي والخدمي من رفع مليوني متر مكعب منه، اضافة الى رفع (7500) سيارة محروقة ورفع (365.000) متر مكعب من النفايات، فضلا عن ردم آلاف الامتار المكعبة من الحفر).