وماذا بعد يا حكام العرب ؟ – خالد الخزرجي

وأخيرا ألقدس أيها ألعرب أيها ألمسلمون أصبحت عاصمة لأسرائيل لا غرابة في ذلك مادامت ألمنطقه ألعربية محكومة بمجموعة من عملاء مسلطين على رقاب شعوبنا ألعربية باعوا ضمائرهم وشعوبهم وأوطانهم .. مقابل تعهد ألولايات المتحدة ألامريكية ببقائهم على كرسي الحكم .. ولمَ لا لقد قبلنا بكل شيء ..

أُ حتل ألعراق وذبح شعبه وحكام العرب وشعوبها يتفرجون ..بل أن البعض منهم شارك قوات الاحتلال بذبح وأغتيال العراق .. وذُبحت سوريا شر ذبحة وماتزال .. وحكام العرب يدينون ويستنكرون بل ألبعض منهم من يزيد النار حطباً لاحراق شعب سوريا رجال ونساء وأطفال .. وهكذا في ليبيا ..واليمن .. ؟

لم يشهد ألتاريخ العربي عصر خنوع وضعف وخيانة كالذي نشهده اليوم .. لقد ذابت ألكرامة ألعربية في كؤوس ألخمور وشفاه ألعاهرات .. ومن يقتل ألعرب ويسرق ثرواتهم .. يرقص البعض منهم معه رقصة السيوف من أجل

ان يرضى عنهم بل ويقدمون له مئات ألمليارات على شكل عقود لشراء الطائرات والصواريخ وألاسلحة ألعسكرية ليس لأستخدامها ضد ألمحتل ألغاشم وصد ألعدوان بل لأستخدامها ضد ألشعوب ألعربية وتغيير أنظمتها ألسياسية التي تعارض توجهاتهم ومخططاتهم ؟

ستصحو ألجامعة ألعربية من سباتها ونومها … وستدعو ألنعامات ألعربية ألى أجتماع عاجل سينتج عنه استنكار وشجب للقرار ألامريكي ألذي يدعو ألى نقل سفارتها ألى ألقدس وألاعتراف بالقدس عاصمة لدولة أسرائيل (( أليهودية ))

كذب ونفاق وتحايل على شعوبنا ؟؟ سفارات وملحقيات تجارية وأعلام أسرائيلية ترفرف وسط عواصمنا ومدننا منذ سنين طويلة .. فأي أجتماع وشجب وأستنكار

ايها المارقون .. أيها ألعملاء ؟

حكام أثنين وعشرين دولة .. تملك دولهم أكثر من ثلث كنوز ألعالم ويملكون من ألثــــــــــروات ألبشرية ما لم تمتـــــــــــلكه كل دول ألعالم ..

وشعوبهم تعاني ألجوع والفقر وألامراض .. أعداد كبيرة من هذه ألشعوب تسكن بيوت ألطين .. بل هناك من يسكن في بيوت صغيرة جدرانها من ألصفيح ( ألتنك ) واخرين يسكنون ألقبور ؟؟

أقولها ومعذرة لكل مواطن عربي .. لقد أصبحت حياة ألكلاب في دول ألغرب ومعيشتهم أفضل بكثير من من حياة ومعيشة ألكثير من انساننا ألعربي !

هذا ما أوصلنا اليه هؤلاء ألعملاء ؟؟

أيتها ألشعوب ألعربية … ان هذا ألقرار ألامريكي لم يكن وليد أليوم وأنما تم ألاعداد له منذ سنوات طويلة ..

وألذي أخر تنفيذه هو ألواقع ألعربي ألذي لم يكن بهذا ألضعف وألخنوع .. لذلك تم أحتلال ألعراق وتدميره … وتم تدمير سورية .. وأضعاف مصر ألعروبة أقتصاديا بحيث لاتستطيع ألدخول في متاهات ألحروب ..

وما خفي كان أعظم .. ودول أخرى رفعت أعلام ألخيانة وألعمالة لأسرائيل منذ قيام ألاحتلال ألاسرائيلي لفلسطين ..؟؟

ياشعب فلسطين أيها الابطال أ .. هذه ألقدس وما أدراك ماألقدس .. أنها مسرى خير خلق ألله نبيكم ألعربي ألامين .. فلتكن أنتفاضة عظيمة تهز عروش هؤلاء الاوغاد …

ولا تعولوا على أصحاب ألسمو وألمعالي وألامراء وألسلطنة .. وبقية ألخونة ..؟

فليس لفلسطين غيركم .. وأنتم أهل لها .