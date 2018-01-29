الإعداد لدافوس مصغّر في العراق وتخفيف العقوبات المصرفية على اقليم كردستان

‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬لمؤتمر‭ ‬‮«‬دافوس‭ ‬مصغر‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬فيما‭ ‬أبدى‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وممثل‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬دعمهم‭ ‬الكبير‭ ‬للاصلاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬عقد،‭ ‬اليوم،‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬G7‭ ‬وسفير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وممثل‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وممثل‭ ‬البرنامج‭ ‬الانمائي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬ودعم‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يخطو‭ ‬خطوات‭ ‬صحيحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاصلاح‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراته،‭ ‬وتمت‭ ‬الاشارة‭ ‬الى‭ ‬اهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬الكويت،‭ ‬واستقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتعشيق‭ ‬المنطقة‭ ‬اقتصاديا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬العبادي،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬على‭ ‬‮«‬جدية‭ ‬الحكومة‭ ‬وعملها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للبلد‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬لمؤتمر‭ ‬دافوس‭ ‬مصغر‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬داخلية‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬واستقبل‭ ‬العبادي‭ ‬الاثنين‭ ‬رئيس‭ ‬التحالف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والعدالة‭ ‬الكردي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭.‬

وجدد‭ ‬العبادي‭ ‬بحسب‭ ‬مكتبه‭ ‬‮«‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬الاقليم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وزارتي‭ ‬الصحة‭ ‬والتربية‭ ‬ضمن‭ ‬السياقات‭ ‬المعتمدة‭ ‬وبعد‭ ‬إكمال‭ ‬تدقيق‭ ‬اللجان‭ ‬المشكّلة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬وكذلك‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬بضمنها‭ ‬المطارات‭ ‬وفق‭ ‬السياقات‭ ‬القانونية‭ ‬الاتحادية‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬صوت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬يلغي‭ ‬إجراءات‭ ‬متخذة‭ ‬سابقاً‭ ‬بشأن‭ ‬التعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭. ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬التحالف‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬الصافي،‭ ‬الذي‭ ‬تشغل‭ ‬كتلته‭ ‬غالبية‭ ‬مقاعد‭ ‬البرلمان‭ (‬180‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬328‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬صوت‭ ‬بالأغلبية‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬يتعلق‭ ‬لانتفاء‭ ‬الحاجة‭ ‬للإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬سابقاً،‭ ‬بشأن‭ ‬التعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬الإقليم‮»‬‭.‬