الإعداد لدافوس مصغّر في العراق وتخفيف العقوبات المصرفية على اقليم كردستان

بغداد – الزمان
أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الاثنين، أن العراق يعمل حاليا مع منتدى الاقتصاد العالمي على تنسيق لمؤتمر «دافوس مصغر» في العراق، فيما أبدى سفراء الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وممثل البنك الدولي دعمهم الكبير للاصلاح الاقتصادي في العراق. وقال مكتب العبادي في بيان الاثنين، إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عقد، اليوم، اجتماعا مع سفراء الدول السبع الصناعية الكبرى G7 وسفير الاتحاد الأوروبي وممثل البنك الدولي وممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة».
وأضاف البيان، أنه «جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات مع الدول الصناعية الكبرى ودعم العراق في جميع المجالات والتأكيد على أن العراق يخطو خطوات صحيحة في مجال الاصلاح وتطوير قدراته، وتمت الاشارة الى اهمية العمل على إنجاح مؤتمر الكويت، واستقطاب الاستثمارات وتعشيق المنطقة اقتصاديا».
وأكد العبادي، بحسب البيان، على «جدية الحكومة وعملها المستمر في الإصلاح الاقتصادي للبلد»، مشيرا الى ان «العراق يعمل حاليا مع منتدى الاقتصاد العالمي على تنسيق لمؤتمر دافوس مصغر في العراق».
من جهة داخلية اخرى ، واستقبل العبادي الاثنين رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الكردي برهم صالح.
وجدد العبادي بحسب مكتبه «حرص الحكومة على الإسراع في دفع رواتب الاقليم، خصوصاً وزارتي الصحة والتربية ضمن السياقات المعتمدة وبعد إكمال تدقيق اللجان المشكّلة لهذا الغرض، وكذلك إعادة فتح المنافذ الحدودية بضمنها المطارات وفق السياقات القانونية الاتحادية». فيما صوت مجلس النواب العراقي الاثنين على قرار يلغي إجراءات متخذة سابقاً بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إقليم كردستان العراق. وقال النائب عن التحالف الوطني علي الصافي، الذي تشغل كتلته غالبية مقاعد البرلمان (180 من أصل 328)، إن «مجلس النواب صوت بالأغلبية على قرار يتعلق لانتفاء الحاجة للإجراءات المتخذة سابقاً، بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية مع الإقليم».