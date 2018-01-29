قتال بالمدفعية الثقيلة في عدن والتحالف يدعو المتحاربين الى الحوار

الرياض‭- ‬عدن‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬حث‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬المتحاربين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬التحاور‭ ‬لانهاء‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬وقوات‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭.‬

ودعا‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬تركي‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الى‭ ‬الجلوس‭ ‬مع‭ ‬الحكومة،‭ ‬والحكومة‭ ‬الى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مطالب‭ ‬الحركة‭ ‬الانفصالية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬المدينة‭ ‬الجنوبية‭.‬

فيما‭ ‬اشتدت‭ ‬حدة‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬اليمنية‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬لجوء‭ ‬القوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬الجنوبيين‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬لاستخدام‭ ‬الدبابات‭ ‬والمدفعية‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬جديدة‭ ‬سقط‭ ‬فيها‭ ‬تسعة‭ ‬قتلى،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬يوم‭ ‬دام‭ ‬بين‭ ‬الحلفيين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬القوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬سقطوا‭ ‬بنيران‭ ‬قناصة،‭ ‬بينما‭ ‬لقي‭ ‬اربعة‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬التابعين‭ ‬للحكومة‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬الاشتباكات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬متقطعة‭ ‬صباحا‭ ‬وتكثّفت‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬الجنوبية‭. ‬ولليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬انتشرت‭ ‬وحدات‭ ‬مسلحة‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الشوارع‭ ‬التي‭ ‬خلت‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬والسيارات،‭ ‬بينما‭ ‬أبقت‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬على‭ ‬أبوابها‭ ‬مغلقة‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬مناطق‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬مقرا‭ ‬مؤقتا‭ ‬لها،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وكانت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬اندلعت‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬بعدما‭ ‬حاولت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬منع‭ ‬متظاهرين‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬واقامة‭ ‬اعتصام‭. ‬ويحتج‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الانفصاليون‭ ‬على‭ ‬الاوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وكانوا‭ ‬منحوا‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبدربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي،‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬الانتقالي‭ ‬الجنوبي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمثلهم‭ ‬سياسيا،‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬للقيام‭ ‬بتغييرات‭ ‬حكومية‭ ‬انتهت‭ ‬الاحد‭. ‬ويقود‭ ‬محافظ‭ ‬عدن‭ ‬السابق‭ ‬عيدروس‭ ‬الزبيدي‭ ‬الحركة‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬وفي‭ ‬12‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬شكل‭ ‬الانفصاليون‭ ‬سلطة‭ ‬موازية‭ ‬‮«‬لادارة‭ ‬محافظات‭ ‬الجنوب‭ ‬وتمثيلها‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‮»‬‭ ‬برئاسته،‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬هادي‭ ‬باقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬توترا‭ ‬بين‭ ‬الانفصاليين‭ ‬والحكومة‭.‬

واتهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬دغر‭ ‬الانفصاليين‭ ‬بقيادة‭ ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬عدن،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬المناهضة‭ ‬له‭ ‬والتي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬وعدة‭ ‬احياء‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المواجهات،‭ ‬حملته‭ ‬مسؤولية‭ ‬الاحداث‭ ‬الدامية‭ ‬قائلة‭ ‬انها‭ ‬تدخلت‭ ‬لحماية‭ ‬المتظاهرين‭. ‬تتلقى‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬دعما‭ ‬عسكريا‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭. ‬كما‭ ‬تتلقى‭ ‬القوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬والتي‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬الحزام‭ ‬الامني‮»‬‭ ‬دعما‭ ‬مماثلا‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الامارات‭ ‬التي‭ ‬تدرب‭ ‬وتجهز‭ ‬عناصرها‭.‬

ويقاتل‭ ‬الطرفان‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬التحالف‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذي‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بينها‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭. ‬لكن‭ ‬الانفصاليين‭ ‬أعلنوا‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬انهم‭ ‬ينوون‭ ‬اسقاط‭ ‬الحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬متهمين‭ ‬اياها‭ ‬بالفساد‭. ‬وقتل‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬الاحد‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬واصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬بجروح،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬وامنية‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬الحزام‭ ‬الامني‮»‬‭ ‬اسرت‭ ‬220‭ ‬عنصرا‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬ثم‭ ‬اطلق‭ ‬سراح‭ ‬70،‭ ‬بينما‭ ‬اسرت‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬الانفصاليين‭.‬

والاثنين‭ ‬بدات‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تشتد‭ ‬حدتها‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬الدبابات‭ ‬والمدفعية‭ ‬الثقيلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ودارت‭ ‬هذه‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬واعضاء‭ ‬حكومته‭. ‬ووفقا‭ ‬للمصادر‭ ‬ذاتها‭.‬يسيطر‭ ‬الانفصاليون‭ ‬على‭ ‬مدخلي‭ ‬المنطقة‭.‬