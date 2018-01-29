القادة الأتراك يتفقدون جبهة عفرين المشتعلة

أحزاب المعارضة والأكراد يقاطعون مؤتمر الحوار السوري إلى سوتشي

سوتشي‭ (‬روسيا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

وصلت‭ ‬الاثنين‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬السوري‭ ‬الى‭ ‬منتجع‭ ‬سوتشي‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬عشية‭ ‬اجتماع‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يجمع‭ ‬ممثلي‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والسياسي‭ ‬السوري‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬للنزاع‭ ‬تغيب‭ ‬عنه‭ ‬أبرز‭ ‬الاطراف‭ ‬المعارضة‭ ‬لنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬والأكراد‭.‬

ويعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاسد،‭ ‬بموافقة‭ ‬طهران‭ ‬وانقرة‭ ‬لوضع‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬للبلاد‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬مباحثات‭ ‬غير‭ ‬مثمرة‭ ‬عقدت‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭.‬فيما‭ ‬تدور‭ ‬الاثنين‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والأكراد‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭. ‬وتمكنت‭ ‬القوات‭ ‬المهاجمة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬اكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬تصميمه‭ ‬على‭ ‬مواصلته،‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ثماني‭ ‬قرى‭ ‬حدودية،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وشاهد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاثنين‭ ‬وصول‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬وقائد‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬عفرين‭ ‬إسماعيل‭ ‬متين‭ ‬تمل‭ ‬وسط‭ ‬استنفار‭ ‬عسكري‭ ‬واجراءات‭ ‬مشددة،‭ ‬لتفقد‭ ‬قواته‭ ‬التي‭ ‬تمركزت‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

وعملت‭ ‬آليات‭ ‬تركية‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬سواتر‭ ‬ترابية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬دائري،‭ ‬تمركزت‭ ‬داخلها‭ ‬دبابات‭ ‬ومدرعات‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬عمل‭ ‬وحدات‭ ‬متخصصة‭ ‬على‭ ‬ازالة‭ ‬الألغام‭.‬

وعلقت‭ ‬لافتات‭ ‬عملاقة‭ ‬تتمنى‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬سوتشي‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬روسيا،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬المندوبون‭. ‬لكن‭ ‬رفض‭ ‬هيئة‭ ‬التفاوض‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬ابرز‭ ‬مجموعات‭ ‬المعارضة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاكراد‭ ‬بسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي،‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬بدد‭ ‬الامال‭ ‬بحصول‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‭. ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬فشل‭ ‬محادثات‭ ‬فيينا‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬المأزق‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬اليه‭ ‬التسوية‭ ‬السياسية‭ ‬لهذا‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬اوقع‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬340‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬منذ‭ ‬2011‭.‬

وأقر‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬الاثنين‭ ‬بان‭ ‬هذا‭ ‬الرفض‭ ‬‮«‬يدل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬احراز‭ ‬تقدم‭ ‬فوري‭ ‬غير‭ ‬مرجح‭ ‬كثيرا‭ ‬بخصوص‭ ‬التسوية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬وحده‭ ‬العمل‭ ‬بصبر‭ ‬وبشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬وبدقة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬احراز‭ ‬تقدم‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬سيشكل‭ ‬مؤتمر‭ ‬سوتشي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬وجوهرية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬ممثلة‭ ‬مباشرة‭ ‬انما‭ ‬عبر‭ ‬تنظيمات‭ ‬وأحزاب‭ ‬مؤيدة‭ ‬للأسد‭.‬

وبعد‭ ‬فشل‭ ‬مفاوضات‭ ‬فيينا،‭ ‬أعلن‭ ‬نصر‭ ‬الحريري‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬هيئة‭ ‬التفاوض‭ ‬السوري‭ ‬السبت‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬اي‭ ‬ممثل‭ ‬للمعارضة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬سوتشي‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬عسكري،‭ ‬ولا‭ ‬يبدي‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬مفاوضات‭ ‬سياسية‭ ‬جدية‮»‬‭. ‬واعلن‭ ‬الاكراد‭ ‬ايضا‭ ‬الاحد‭ ‬انهم‭ ‬لن‭ ‬يتوجهوا‭ ‬الى‭ ‬سوتشي‭ ‬متهمين‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا،‭ ‬الضامنين‭ ‬لاجتماع‭ ‬سوتشي،‭ ‬ب»الاتفاق‭ ‬على‭ ‬عفرين‮»‬‭ ‬المنطقة‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬تركي‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اسبوع‭. ‬كما‭ ‬رفضت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬الدعوة‭ ‬الروسية‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬انترفاكس‭ ‬عن‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬ماريا‭ ‬اولسن‭ ‬قولها‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدو‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬سوتشي‭ ‬كجهة‭ ‬مراقبة‮»‬‭. ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬الرافضة‭ ‬للمشاركة،‭ ‬الا‭ ‬أنه‭ ‬يُنتظر‭ ‬وصول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬دعوة‭ ‬وجهتها‭ ‬روسيا،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬ممثل‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الكسندر‭ ‬لافرينتييف‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬الروسية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬المعارضة‭ ‬‮«‬بصفة‭ ‬شخصية‮»‬‭ ‬وأكراد‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬انتماءهم‭.‬

‭- ‬‮«‬الغربيون‭ ‬يشككون‮»‬‭ -‬

اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬طوكيو‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬سوتشي‭ ‬لن‭ (‬يسمح‭) ‬أيضا‭ ‬باحراز‭ ‬تقدم‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬بما‭ ‬ان‭ ‬مكونا‭ ‬رئيسيا‭ ‬سيغيب‭ (‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬المعارضة‭) ‬نتيجة‭ ‬رفض‭ ‬النظام‭ ‬التفاوض‭ ‬في‭ ‬فيينا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬باريس،‭ ‬أعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭.‬