القادة الأتراك يتفقدون جبهة عفرين المشتعلة

أحزاب المعارضة والأكراد يقاطعون مؤتمر الحوار السوري إلى سوتشي
سوتشي (روسيا-(أ ف ب) – بيروت – الزمان
وصلت الاثنين الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار السوري الى منتجع سوتشي البحري في روسيا عشية اجتماع يفترض ان يجمع ممثلي المجتمع المدني والسياسي السوري للتوصل الى تسوية سلمية للنزاع تغيب عنه أبرز الاطراف المعارضة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد والأكراد.
ويعقد الاجتماع بمبادرة من موسكو الداعم الرئيسي للاسد، بموافقة طهران وانقرة لوضع دستور جديد للبلاد. وكان هذا الموضوع ايضا في صلب مباحثات غير مثمرة عقدت الخميس والجمعة في فيينا.فيما تدور الاثنين وفق المرصد، معارك عنيفة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة والأكراد من جهة اخرى في تلك المناطق. وتمكنت القوات المهاجمة منذ بدء الهجوم الذي اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تصميمه على مواصلته، من السيطرة على ثماني قرى حدودية، بحسب المرصد.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية الاثنين وصول قائد الجيش الثاني في القوات التركية وقائد الهجوم على عفرين إسماعيل متين تمل وسط استنفار عسكري واجراءات مشددة، لتفقد قواته التي تمركزت في الموقع.
وعملت آليات تركية على استحداث سواتر ترابية على شكل دائري، تمركزت داخلها دبابات ومدرعات تزامناً مع عمل وحدات متخصصة على ازالة الألغام.
وعلقت لافتات عملاقة تتمنى «السلام للشعب السوري» في مطار سوتشي على البحر الأسود في جنوب روسيا، حيث وصل المندوبون. لكن رفض هيئة التفاوض السورية التي تمثل ابرز مجموعات المعارضة، وكذلك الاكراد بسبب الهجوم التركي، المشاركة في المؤتمر بدد الامال بحصول تقدم ملموس. وهذا يؤكد كما يبدو بعد ايام على فشل محادثات فيينا التي جرت تحت اشراف الامم المتحدة، المأزق الذي وصلت اليه التسوية السياسية لهذا النزاع الذي اوقع اكثر من 340 الف قتيل منذ 2011.
وأقر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين بان هذا الرفض «يدل على ان احراز تقدم فوري غير مرجح كثيرا بخصوص التسوية السياسية في سوريا».
وقال «وحده العمل بصبر وبشكل تدريجي وبدقة يمكن ان يؤدي الى احراز تقدم» مضيفا «في هذا الاتجاه، سيشكل مؤتمر سوتشي خطوة مهمة جدا وجوهرية في هذا الاتجاه».
ولم تكن الحكومة السورية ممثلة مباشرة انما عبر تنظيمات وأحزاب مؤيدة للأسد.
وبعد فشل مفاوضات فيينا، أعلن نصر الحريري كبير مفاوضي هيئة التفاوض السوري السبت عدم مشاركة اي ممثل للمعارضة في مؤتمر سوتشي.
وقال «النظام يراهن على حل عسكري، ولا يبدي رغبة في خوض مفاوضات سياسية جدية». واعلن الاكراد ايضا الاحد انهم لن يتوجهوا الى سوتشي متهمين روسيا وتركيا، الضامنين لاجتماع سوتشي، ب»الاتفاق على عفرين» المنطقة الكردية في شمال سوريا التي تتعرض لهجوم تركي منذ اكثر من اسبوع. كما رفضت اكثر من 30 من فصائل المعارضة السورية الدعوة الروسية. ونقلت وكالة انباء انترفاكس عن المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الاميركية في موسكو ماريا اولسن قولها الاثنين ان «الولايات المتحدو لن تشارك في مؤتمر سوتشي كجهة مراقبة». وبالرغم من هذه المواقف الرافضة للمشاركة، الا أنه يُنتظر وصول أكثر من 1500 شخص من أصل أكثر من 1600 دعوة وجهتها روسيا، حسب ما أكد ممثل الكرملين في سوريا الكسندر لافرينتييف لوكالة أنباء «تاس» الروسية، من بينهم ممثلين عن المعارضة «بصفة شخصية» وأكراد لم يوضح انتماءهم.
- «الغربيون يشككون» -
اعتبر وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الذي يزور طوكيو أن اجتماع «سوتشي لن (يسمح) أيضا باحراز تقدم بما أن منذ البداية بما ان مكونا رئيسيا سيغيب (في اشارة الى المعارضة) نتيجة رفض النظام التفاوض في فيينا».
وفي باريس، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده لن تشارك في هذا الاجتماع.