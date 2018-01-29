محكمة بحرينية تؤيد حكماً بسجن مساعد الزعيم الروحي للشيعة

بيروت- الزمان : ايدت محكمة النقض البحرينية الاثنين حكما بالسجن لمدة عام بحق احد مساعدي الزعيم الروحي لشيعة البحرين وكذلك حرمانه من الجنسية، حسبما افاد مصدر قضائي.
وكان حكم على آية الله عيسى احمد قاسم ومساعديه الشيخين حسين محروس وميرزا العبيدلي بالسجن مدة عام لكل منهما في ايار/مايو 2017 بعد ادانتهم بجمع تبرعات بطريقة غير قانونية وتبييض اموال. ولم يستأنف الحكم امام محكمة النقض الا الشيح حسين محروس، واكدت محكمة النقض الاثنين الحكم الذي بات نهائيا، بحسب المصدر القضائي. يشار الى ان اية الله عيسى احمد قاسم (76 عاما) الذي يعتبر من الوجوه البارزة للمعارضة في البحرين، يعاني من عدة امراض وكان اودع المستشفى لفترة قصيرة الشهر الماضي.
واسقطت عنه جنسيته البحرينية ايضا منذ 2016 بسبب اتهامات ب «خدمة مصالح اجنبية». في اشارة ضمنية الى ايران.
وتشهد مملكة البحرين الخليجية الصغيرة اضطرابات متقطعة منذ قمع تظاهرات كبيرة عام 2011 قادتها الاغلبية الشيعية التي تطالب باصلاحات. وكان الشيخ قاسم احد قادة تلك الاحتجاجات.
وتنفي سلطات البحرين ممارستها اي تمييز ضد الشيعة وتتهم بانتظام ايران بتاسيس «خلايا ارهابية» و»زعزعة استقرار» المملكة الخليجية، الامر الذي تنفيه طهران.