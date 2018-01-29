محكمة بحرينية تؤيد حكماً بسجن مساعد الزعيم الروحي للشيعة

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬‭: ‬‭ ‬ايدت‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬البحرينية‭ ‬الاثنين‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬بحق‭ ‬احد‭ ‬مساعدي‭ ‬الزعيم‭ ‬الروحي‭ ‬لشيعة‭ ‬البحرين‭ ‬وكذلك‭ ‬حرمانه‭ ‬من‭ ‬الجنسية،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭.‬

وكان‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬عيسى‭ ‬احمد‭ ‬قاسم‭ ‬ومساعديه‭ ‬الشيخين‭ ‬حسين‭ ‬محروس‭ ‬وميرزا‭ ‬العبيدلي‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2017‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهم‭ ‬بجمع‭ ‬تبرعات‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وتبييض‭ ‬اموال‭. ‬ولم‭ ‬يستأنف‭ ‬الحكم‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬الا‭ ‬الشيح‭ ‬حسين‭ ‬محروس،‭ ‬واكدت‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬الاثنين‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬نهائيا،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬القضائي‭. ‬يشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اية‭ ‬الله‭ ‬عيسى‭ ‬احمد‭ ‬قاسم‭ (‬76‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬البارزة‭ ‬للمعارضة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬امراض‭ ‬وكان‭ ‬اودع‭ ‬المستشفى‭ ‬لفترة‭ ‬قصيرة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

واسقطت‭ ‬عنه‭ ‬جنسيته‭ ‬البحرينية‭ ‬ايضا‭ ‬منذ‭ ‬2016‭ ‬بسبب‭ ‬اتهامات‭ ‬ب‭ ‬‮«‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬اجنبية‮»‬‭. ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬ضمنية‭ ‬الى‭ ‬ايران‭.‬

وتشهد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخليجية‭ ‬الصغيرة‭ ‬اضطرابات‭ ‬متقطعة‭ ‬منذ‭ ‬قمع‭ ‬تظاهرات‭ ‬كبيرة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬قادتها‭ ‬الاغلبية‭ ‬الشيعية‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬باصلاحات‭.‬‭ ‬وكان‭ ‬الشيخ‭ ‬قاسم‭ ‬احد‭ ‬قادة‭ ‬تلك‭ ‬الاحتجاجات‭.‬

وتنفي‭ ‬سلطات‭ ‬البحرين‭ ‬ممارستها‭ ‬اي‭ ‬تمييز‭ ‬ضد‭ ‬الشيعة‭ ‬وتتهم‭ ‬بانتظام‭ ‬ايران‭ ‬بتاسيس‭ ‬‮«‬خلايا‭ ‬ارهابية‮»‬‭ ‬و»زعزعة‭ ‬استقرار‮»‬‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيه‭ ‬طهران‭.‬