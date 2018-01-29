الاتحاد الأوروبي يقر موقفاً موحداً لمفاوضات ما بعد بريكست مع بريطانيا

بروكسل‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

تبنى‭ ‬وزراء‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬موقفا‭ ‬موحدا‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬بعد‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬الكتلة‭ ‬الاوروبية‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2020،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬اوروبي‭.‬

وأعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬البلغارية‭ ‬لمجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ27‭ ‬‮«‬منحوا‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬تفويضا‭ ‬جديدا‭ ‬بالتفاوض‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

ونصت‭ ‬التوجيهات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الاعلان‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬الانفصال‭ ‬الرسمي‭ ‬لبريطانيا‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2020‭.‬

وذكر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بقمة‭ ‬القادة‭ ‬الاوروبيين‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬حيث‭ ‬طالبوا‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬أحكام‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬‮«‬معرفة‭ ‬بوضوح‭ ‬ومحددة‭ ‬زمنيا‭ ‬بدقة‮»‬‭.‬

ويتضمن‭ ‬التفويض‭ ‬المبدأ‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬به‭ ‬الاوروبيون‭ ‬وهو‭ ‬سريان‭ ‬جميع‭ ‬انظمة‭ ‬التكتل‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬اثناء‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬‮«‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬عضوا‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬اي‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاوروبية‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اوضحت‭ ‬الرئاسة‭ ‬البلغارية‭.‬

كذلك‭ ‬تلزم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بالخضوع‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الرقابة‭ ‬الاوروبية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬صلاحية‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الاوروبية،‭ ‬بحسب‭ ‬التفويض‭.‬

وتبنى‭ ‬الوزراء‭ ‬تفويض‭ ‬التفاوض‭ ‬‮«‬في‭ ‬دقيقتين‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬المفاوضات‭ ‬الاوروبي‭ ‬سابين‭ ‬ويان‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الوسيطة‭ ‬الى‭ ‬تفادي‭ ‬اي‭ ‬تغيير‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الانظمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المواطنين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بعيد‭ ‬30‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2019،‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬لبريكست‭. ‬كما‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تجيز‭ ‬إعداد‭ ‬اتفاق‭ ‬التبادل‭ ‬الحر‭ ‬الذي‭ ‬سينظم‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وتنطلق‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬مبدئيا‭ ‬لكن‭ ‬الاوروبيين‭ ‬ينتقدون‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بالتأخر‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬ما‭ ‬تريده‭ ‬بدقة‭.‬