لا دافوس كبير ولا دافوس صغير

فاتح عبدالسلام

ماذا‭ ‬كانت‭ ‬حصيلة‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬دافوس‭ ‬الكبير‭ ‬حتى‭ ‬يلجأ‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ( ‬دافوس‭ ‬مصغر‭)‬؟‭ ‬أليس‭ ‬المدعوون‭ ‬الى‭ ‬دافوس‭ ‬الصغير‭ ‬هم‭ ‬أنفسهم‭ ‬كانوا‭ ‬أعمدة‭ ‬دافوس‭ ‬الكبير؟‭ ‬ماالذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتغير؟‭ ‬وماذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفيد‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬؟،‭ ‬وأيهما‭ ‬أجدى‭ ‬للعراق‭ ‬مؤتمر‭ ‬المانحين‭ ‬الوشيك‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أم‭ ‬هذا‭ ‬دافوس‭ ‬المصغر‭ ‬الموعود‭ ‬؟‭. ‬

لنفترض‭ ‬ان‭ ‬الحصيلة‭ ‬ايجابية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬المؤتمر‭ ‬،‭ ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬امكانية‭ ‬وضع‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬سكة‭ ‬بناء‭ ‬اقتصادي‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬حبيس‭ ‬المورد‭ ‬المالي‭ ‬الوحيد‭ ‬النفط‭ ‬؟‭.‬

العراق‭ ‬بحاجة‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬وضعه‭ ‬السياسي‭ ‬البنائي‭ ‬في‭ ‬اقامة‭ ‬نظام‭ ‬يلم‭ ‬جميع‭ ‬العراقيين‭ ‬ويعلي‭ ‬سلطة‭ ‬القانون‭ ‬ويجعل‭ ‬الصغير‭ ‬والكبير‭ ‬سواسية‭ ‬أمام‭ ‬التشريعات‭ ‬البانية‭ ‬للبلد‭ ‬وليس‭ ‬الموجهة‭ ‬سياسياً‭ . ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬ينظر‭ ‬الى‭ ‬تجارب‭ ‬البلدان‭ ‬ذات‭ ‬النهوض‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الباهر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬امتلاكها‭ ‬النفط‭ ‬‭.‬عند‭ ‬ذلك‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬عراقي‭ ‬ملزماً‭ ‬ببناء‭ ‬جزيئة‭ ‬من‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلد،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬صغيرة‭ ‬،‭ ‬ويكون‭ ‬ملزماً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬البناء‭ ‬لأنه‭ ‬أسهم‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬قناعة‭ ‬وايمان‭ ‬وشعور‭ ‬بالعدالة‭ . ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬،لايوجد‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬البنائي‭ ‬،‭ ‬وكل‭ ‬مايجري‭ ‬ترقيع‭ ‬ظرفي‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لانتهاز‭ ‬فرصة‭ ‬استدرارعطف‭ ‬العالم‭ ‬ازاء‭ ‬التضحيات‭ ‬البطولية‭ ‬لابناء‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬أكثر‭ . ‬وبما‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬لايعمل‭ ‬بالعواطف‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬معنياً‭ ‬بدرجة‭ ‬واحدة‭ ‬بالمشكلات‭ ‬الامنية‭ ‬الداخلية‭ ‬للعراق‭ ‬إلا‭ ‬بقدر‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬به‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬حسابات‭ ‬الدول‭ ‬هي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬حين‭ ‬تقرر‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬سلم‭ ‬الأولويات‭ ‬وليس‭ ‬بحسب‭ ‬قناعات‭ ‬خاصة‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬‭.‬

لا‭ ‬دافوس‭ ‬كبير‭ ‬ولادافوس‭ ‬صغير‭ ‬ينفع‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬ذلك‭ ‬البناء‭ ‬الجوهري‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الشعور‭ ‬بالمواطنة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ .‬

رئيس تحرير – الطبعة الدولية

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