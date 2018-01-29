لا دافوس كبير ولا دافوس صغير

فاتح عبدالسلام
ماذا كانت حصيلة العراق من منتدى دافوس الكبير حتى يلجأ الى عقد ( دافوس مصغر)؟ أليس المدعوون الى دافوس الصغير هم أنفسهم كانوا أعمدة دافوس الكبير؟ ماالذي يمكن ان يتغير؟ وماذا يمكن أن يفيد العراق من ذلك ؟، وأيهما أجدى للعراق مؤتمر المانحين الوشيك في الكويت أم هذا دافوس المصغر الموعود ؟.
لنفترض ان الحصيلة ايجابية من هذا المنتدى ومن ذلك المؤتمر ، فهل هذا يعني امكانية وضع العراق على سكة بناء اقتصادي ، وهو حبيس المورد المالي الوحيد النفط ؟.
العراق بحاجة أن يحسم وضعه السياسي البنائي في اقامة نظام يلم جميع العراقيين ويعلي سلطة القانون ويجعل الصغير والكبير سواسية أمام التشريعات البانية للبلد وليس الموجهة سياسياً . وبعد ذلك ينظر الى تجارب البلدان ذات النهوض الاقتصادي الباهر من دون امتلاكها النفط .عند ذلك يكون كل عراقي ملزماً ببناء جزيئة من اقتصاد البلد، مهما كانت صغيرة ، ويكون ملزماً في الوقت ذاته بالدفاع عن ذلك البناء لأنه أسهم فيه عن قناعة وايمان وشعور بالعدالة . قبل أن ينتقل العراق الى تلك المرحلة ،لايوجد أمل في التحول البنائي ، وكل مايجري ترقيع ظرفي ، في محاولة لانتهاز فرصة استدرارعطف العالم ازاء التضحيات البطولية لابناء العراق في القضاء على تنظيم داعش ، ليس أكثر . وبما إن العالم لايعمل بالعواطف ، وليس معنياً بدرجة واحدة بالمشكلات الامنية الداخلية للعراق إلا بقدر تعلق الأمر به ، فإن حسابات الدول هي شيء آخر حين تقرر المساهمة في اعادة اعمار العراق ، الذي نتمنى أن يكون على وفق سلم الأولويات وليس بحسب قناعات خاصة هنا وهناك .
لا دافوس كبير ولادافوس صغير ينفع العراق ، إذا لم يقم في البلد ذلك البناء الجوهري في جعل الشعور بالمواطنة أكبر من أي شيء على الاطلاق .
رئيس تحرير – الطبعة الدولية
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