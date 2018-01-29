التغذية الخاطئة تسبب البثور في البشرة

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ماكسي‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التغذية‭ ‬الخاطئة‭ ‬تهدد‭ ‬البشرة‭ ‬بالبثور،‭ ‬موضحةً‭ ‬أن‭ ‬الأطعمة‭ ‬ذات‭ ‬المؤشر‭ ‬الغلايسيمي‭ (‬تصنيف‭ ‬للكربوهيدرات‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬من‭ ‬0‭ ‬لـ‭ ‬100‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سكر‭ ‬الدم‭ ‬بعد‭ ‬تناولها‭) ‬المرتفع‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لنشوء‭ ‬البثور،‭ ‬مثل‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬كالبيتزا‭ ‬والبرغر‭. ‬وأضافت‭ ‬المجلة‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬والجمال‭ ‬أن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬منتجات‭ ‬الحليب‭ ‬يرفع‭ ‬أيضاً‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالبثور،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المرء‭ ‬مصاباً‭ ‬بالعجز‭ ‬عن‭ ‬تحمل‭ ‬اللاكتوز،‭ ‬أي‭ ‬سكر‭ ‬الحليب‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تساعد‭ ‬التغذية‭ ‬الصحيحة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬البثور؛‭ ‬فالأسماك‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تثبيط‭ ‬البؤر‭ ‬الالتهابية‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يمكنها‭ ‬محاربة‭ ‬شوائب‭ ‬البشرة‭ ‬الالتهابية‭.‬

وتمتاز‭ ‬المكسرات‭ ‬بتأثير‭ ‬مثبط‭ ‬للالتهابات‭ ‬بفضل‭ ‬احتوائها‭ ‬على‭ ‬الزنك‭ ‬والسيلينيوم،‭ ‬بينما‭ ‬يحتوي‭ ‬الأفوكادو‭ ‬على‭ ‬فيتامين‭ ‬E‭ ‬المهم‭ ‬لصحة‭ ‬وجمال‭ ‬البشرة‭. ‬أما‭ ‬الشمر‭ ‬فيطرد‭ ‬المواد‭ ‬السامة‭ ‬من‭ ‬الجسم،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الالتهابات‭. ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬السويدية‭ ‬جيني‭ ‬دامبيرغ‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الحمص‭ ‬نيئاً،‭ ‬بسبب‭ ‬احتوائه‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬السامة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬فازين‮»‬‭ ‬والمادة‭ ‬المرة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬صابونين‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مواد‭ ‬لا‭ ‬يزول‭ ‬خطرها‭ ‬وضررها‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬طهيها‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أشارت‭ ‬مؤلفة‭ ‬كتب‭ ‬الطبخ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحمص‭ ‬يعد‭ ‬طعاماً‭ ‬خارقاً،‭ ‬ويزخر‭ ‬بالبروتينات‭ ‬والألياف‭ ‬الغذائية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬قليل‭ ‬الدهون‭.‬