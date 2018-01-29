التغذية الخاطئة تسبب البثور في البشرة

برلين – الزمان
حذرت مجلة «ماكسي» الألمانية من أن التغذية الخاطئة تهدد البشرة بالبثور، موضحةً أن الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي (تصنيف للكربوهيدرات على مقياس من 0 لـ 100 بناء على مدى ارتفاع سكر الدم بعد تناولها) المرتفع تمهد الطريق لنشوء البثور، مثل الوجبات السريعة كالبيتزا والبرغر. وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الإفراط في تناول منتجات الحليب يرفع أيضاً خطر الإصابة بالبثور، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون المرء مصاباً بالعجز عن تحمل اللاكتوز، أي سكر الحليب.
ومن ناحية أخرى، تساعد التغذية الصحيحة في مواجهة البثور؛ فالأسماك تعمل على تثبيط البؤر الالتهابية في الجسم، ومن ثم يمكنها محاربة شوائب البشرة الالتهابية.
وتمتاز المكسرات بتأثير مثبط للالتهابات بفضل احتوائها على الزنك والسيلينيوم، بينما يحتوي الأفوكادو على فيتامين E المهم لصحة وجمال البشرة. أما الشمر فيطرد المواد السامة من الجسم، مما يساعد في مواجهة الالتهابات. فيما حذرت خبيرة التغذية السويدية جيني دامبيرغ من تناول الحمص نيئاً، بسبب احتوائه على المادة السامة المعروفة باسم «فازين» والمادة المرة المعروفة باسم «صابونين»، وهي مواد لا يزول خطرها وضررها على الصحة إلا عند طهيها.
ومن ناحية أخرى أشارت مؤلفة كتب الطبخ إلى أن الحمص يعد طعاماً خارقاً، ويزخر بالبروتينات والألياف الغذائية، كما أنه في الوقت نفسه قليل الدهون.