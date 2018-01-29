تطبيقات تحد من إدمان الهواتف الذكية

دراسة أمريكية:شبكات التواصل الاجتماعي تسبب الوفاة المبكرة

واشنطن‭ -‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬المستخدمين‭ ‬الناشطين‭ ‬للشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬يعيشون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الآخرين‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭% ‬في‭ ‬المتوسط‭.‬

ووفقا‭ ‬لباحثين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬الأميركية،‭ ‬فإن‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تنشأ‭ ‬بسبب‭ ‬الانغماس‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬أسرع‭.‬

وأكدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬المستخدم‭ ‬النشط‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يقضي‭ ‬من‭ ‬وقته‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬استخدامها،‭ ‬فيما‭ ‬يقضي‭ ‬المستخدم‭ ‬العادي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭.‬

ووفقا‭ ‬لمعدي‭ ‬الدراسة‭ ‬فإن‭ ‬مستخدمي‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬يقومون‭ ‬أحيانا‭ ‬بخطوات‭ ‬متهورة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كسب‭ ‬‮«‬اللايكات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬لا‭ ‬يستخدمون‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬مستوياتهم‭ ‬الثقافية‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬بل‭ ‬يحرمون‭ ‬أنفسهم‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬وإطالة‭ ‬أمد‭ ‬حياتهم‭. ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تعابير‭ ‬وجه‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يجلس‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تتغير‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬بسبب‭ ‬ردة‭ ‬فعله‭ ‬على‭ ‬الرسائل‭ ‬المختلفة،‭ ‬وكنتيجة‭ ‬للحركة‭ ‬المستمرة‭ ‬لعضلات‭ ‬الوجه‭ ‬تظهر‭ ‬التجاعيد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭.‬

فيما‭ ‬يوصي‭ ‬الخبراء،‭ ‬ببعض‭ ‬التطبيقات،‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬إدمان‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭. ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬مجموعة‭ ‬منها،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬الغارديان‭ ‬البريطانية‭:‬

1-‭ ‬ميوت

أحدث‭ ‬تطبيق‭ ‬يساعدك‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬إدمان‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬بتتبع‭ ‬وقت‭ ‬استخدام‭ ‬الشاشة‭ ‬وعدد‭ ‬النقرات‭.‬

2-‭ ‬مومنت

يحدد‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬حداً‭ ‬أعلى‭ ‬للاستخدام‭ ‬اليومي‭ ‬للهاتف‭ ‬المحمول،‭ ‬ويحاول‭ ‬إبعادك‭ ‬عن‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استخدمته‭ ‬لوقت‭ ‬طويل،‭ ‬عبر‭ ‬وابل‭ ‬من‭ ‬الإشعارات‭.‬

3-‭ ‬سبيس

يبدأ‭ ‬تطبيق‭ ‬سبيس‭ ‬باختبار‭ ‬بسيط‭ ‬لتحديد‭ ‬مستخدم‭ ‬الهاتف،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يساعدك‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬أهداف‭ ‬تتعلق‭ ‬بالإقلاع‭ ‬عن‭ ‬إدمان‭ ‬الهاتف‭.‬

4-‭ ‬هولد

يستهدف‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬الطلاب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬ويقوم‭ ‬بتتبع‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضونه‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة،‭ ‬ويحول‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إلى‭ ‬نقاط،‭ ‬يتم‭ ‬استبدالها‭ ‬بهدايا‭ ‬واقعية‭.‬

5-‭ ‬فورست

يستخدم‭ ‬تطبيق‭ ‬فورست‭ ‬نهجاً‭ ‬مختلفاً،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بزراعة‭ ‬شجرة‭ ‬افتراضية،‭ ‬تنمو‭ ‬مع‭ ‬الوقت،‭ ‬طالما‭ ‬كنت‭ ‬لا‭ ‬تستخدم‭ ‬الهاتف،‭ ‬وتموت‭ ‬هذه‭ ‬الشجرة،‭ ‬بمجرد‭ ‬إيقاف‭ ‬التطبيق‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬