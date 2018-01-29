تطبيقات تحد من إدمان الهواتف الذكية

دراسة أمريكية:شبكات التواصل الاجتماعي تسبب الوفاة المبكرة
واشنطن -لندن – الزمان
كشفت دراسة حديثة أن المستخدمين الناشطين للشبكات الاجتماعية يعيشون أقل من الآخرين بنسبة 10% في المتوسط.
ووفقا لباحثين من جامعة ستانفورد الأميركية، فإن المشاكل الصحية التي تنشأ بسبب الانغماس المستمر في الشبكات الاجتماعية، تؤدي إلى وفاة أسرع.
وأكدت الدراسة أن المستخدم النشط لوسائل التواصل الاجتماعي يقضي من وقته 4 ساعات يوميا في استخدامها، فيما يقضي المستخدم العادي أكثر من ساعة واحدة في المتوسط.
ووفقا لمعدي الدراسة فإن مستخدمي الشبكات الاجتماعية يقومون أحيانا بخطوات متهورة من أجل كسب «اللايكات».
كما أن الناس لا يستخدمون مواقع التواصل من أجل رفع مستوياتهم الثقافية أو ممارسة الرياضة، بل يحرمون أنفسهم من فرصة الحفاظ على صحتهم وإطالة أمد حياتهم. عدا عن أن تعابير وجه الشخص الذي يجلس بشكل مستمر في مواقع التواصل الاجتماعي تتغير بشكل مستمر بسبب ردة فعله على الرسائل المختلفة، وكنتيجة للحركة المستمرة لعضلات الوجه تظهر التجاعيد في وقت مبكر.
فيما يوصي الخبراء، ببعض التطبيقات، التي تساعد على التخلص من إدمان الهواتف الذكية. وفيما يلي مجموعة منها، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية:
1- ميوت
أحدث تطبيق يساعدك على التخلص من إدمان الهواتف المحمولة، حيث يقوم هذا التطبيق بتتبع وقت استخدام الشاشة وعدد النقرات.
2- مومنت
يحدد هذا التطبيق حداً أعلى للاستخدام اليومي للهاتف المحمول، ويحاول إبعادك عن الهاتف في حال استخدمته لوقت طويل، عبر وابل من الإشعارات.
3- سبيس
يبدأ تطبيق سبيس باختبار بسيط لتحديد مستخدم الهاتف، ومن ثم يساعدك على وضع أهداف تتعلق بالإقلاع عن إدمان الهاتف.
4- هولد
يستهدف هذا التطبيق الطلاب بشكل خاص، ويقوم بتتبع الوقت الذي يقضونه على الهواتف المحمولة، ويحول إنجازاتهم في هذا المجال إلى نقاط، يتم استبدالها بهدايا واقعية.
5- فورست
يستخدم تطبيق فورست نهجاً مختلفاً، حيث يقوم بزراعة شجرة افتراضية، تنمو مع الوقت، طالما كنت لا تستخدم الهاتف، وتموت هذه الشجرة، بمجرد إيقاف التطبيق عن العمل.