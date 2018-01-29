هيلاري كلينتون تشارك في مسرحية كوميدية تسخر من ترامب

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬‭: ‬ظهرت‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الخاسرة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأميركية‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ ‬هزلية‭ ‬تناولت‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬نار‭ ‬وغضب‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬ترامب‭ ‬الأبيض‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭. ‬وعرضت‭ ‬المسرحية‭ ‬المسجلة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬‭ ‬غرامي‮»‬‭ ‬السنوية‭ ‬المخصصة‭ ‬للموسيقى،‭ ‬التي‭ ‬نظمت،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

وفي‭ ‬المسرحية‭ ‬قرأت‭ ‬هيلاري‭ ‬فقرة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ (‬ترامب‭) ‬خائفا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬تسميمه،‭ ‬وهذا‭ ‬سبب‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬تناول‭ ‬وجبات‭ ‬في‭ ‬ماكدونالدز،‭ ‬لأن‭ ‬أحدا‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬أنه‭ ‬سيأتي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الطعام‭ ‬جهز‭ ‬بأمان‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الكتاب‭ ‬يغطي‭ ‬وجه‭ ‬كلينتون‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬‮«‬المشهد‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخفضه‭ ‬قليلا‭ ‬لتظهر‭ ‬هويتها‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬دهشة‭ ‬المشاهدين‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هيلاري،‭ ‬قرأ‭ ‬فنانون‭ ‬أميركيون‭ ‬مقاطع‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬مثل‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬خالد،‭ ‬وسنوب‭ ‬دوغ‭ ‬وغيرهما‭. ‬وأثار‭ ‬ظهور‭ ‬كلينتون‭ ‬في‭ ‬‮«‬المسرحية‮»‬‭ ‬غضب‭ ‬المندوبة‭ ‬الأميركية‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نيكي‭ ‬هايلي،‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ترامب‭.‬

وقالت‭ ‬هايلي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭: ‬لقد‭ ‬أحببت‭ (‬جوائز‭) ‬غرامي‭ ‬دوما،‭ ‬لكن‭ ‬الفنانين‭ ‬الذي‭ ‬قرأوا‭ (‬نار‭ ‬وغضب‭) ‬قتلوها‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬مزجا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بين‭ ‬الفن‭ ‬والسياسة‭.‬