هيفاء وهبي من عالم أزياء باريس الى توتة

بيروت‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ : ‬تستعد‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬لإطلاق‭ ‬كليب‭ ‬جديد‭ ‬لأغنية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬توتة‮»‬‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬تصويره‭ ‬حديثاً‭ ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬سليم‭ ‬الترك،‭ ‬والأغنية‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬شادي‭ ‬نور‭ ‬وألحان‭ ‬بلال‭ ‬سرور‭ ‬وتوزيع‭ ‬رامي‭ ‬بلازن‭. ‬كما‭ ‬تستعد‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬ايضاً‭ ‬لدخول‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬جديد‭ ‬يجمعها‭ ‬بالفنان‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬عز‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬جاهزاً‭ ‬للعرض‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الفيلم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

فيما‭ ‬حضرت‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬حيث‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬هيفاء‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬جمهورها‭ ‬بصور‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬حضرتها،‭ ‬وكان‭ ‬لافتاً‭ ‬اختيارها‭ ‬لفساتين‭ ‬قصيرة‭ ‬أظهرتها‭ ‬في‭ ‬إطلالات‭ ‬مثيرة،‭ ‬هزمت‭ ‬بها‭ ‬أجواء‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬شديدة‭ ‬البرودة،‭ ‬وقد‭ ‬تبادل‭ ‬محبو‭ ‬الفنانة‭ ‬صورها‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬متغزلين‭ ‬في‭ ‬جمال‭ ‬قوامها،‭ ‬كما‭ ‬أثنوا‭ ‬على‭ ‬اختيارات‭ ‬أزيائها‭ ‬سواء‭ ‬الفساتين‭ ‬والإكسسوارت‭ ‬وأيضاً‭ ‬الأحذية‭ ‬الغير‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬نسقتها‭ ‬الفنانة‭ ‬مع‭ ‬إطلالاتها‭.‬