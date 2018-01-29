هيفاء وهبي من عالم أزياء باريس الى توتة

بيروت- باريس – الزمان : تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإطلاق كليب جديد لأغنية بعنوان «توتة» انتهت من تصويره حديثاً مع المخرج سليم الترك، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع رامي بلازن. كما تستعد هيفاء وهبي ايضاً لدخول تصوير فيلم جديد يجمعها بالفنان المصري أحمد عز خلال النصف الثاني من عام 2018 حتى يكون جاهزاً للعرض خلال العام 2019، ولم يتم الإعلان عن باقي فريق عمل الفيلم حتى الآن.
فيما حضرت هيفاء وهبي حالياً في فرنسا، حيث حرصت على حضور فعاليات أسبوع الموضة في باريس. هيفاء حرصت على مشاركة جمهورها بصور من معظم الفعاليات التي حضرتها، وكان لافتاً اختيارها لفساتين قصيرة أظهرتها في إطلالات مثيرة، هزمت بها أجواء العاصمة الفرنسية شديدة البرودة، وقد تبادل محبو الفنانة صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متغزلين في جمال قوامها، كما أثنوا على اختيارات أزيائها سواء الفساتين والإكسسوارت وأيضاً الأحذية الغير التقليدية التي نسقتها الفنانة مع إطلالاتها.