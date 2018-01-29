ألحاجة….أم؟

هي‭ ‬أم‭ ‬اﻹختراع،‭ ‬وهذا‭ ‬صحيح‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬بعيد،ولو‭ ‬أن‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المخترعات‭ ‬أو‭ ‬اﻹكتشافات‭ ‬حدثت‭ ‬بالصدفة‭ ‬المحض‭ ‬وأحدثت‭ ‬إنقلابا‭ ‬إيجابياً‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬البشر‭ ‬كالبنسلين‭ ‬مثلا‭. ‬

ولو‭ ‬أردنا‭ ‬إستعراض‭ ‬المخترعات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬القرون‭ ‬بل‭ ‬ومنذ‭ ‬إختراع‭ ‬العجلة‭ ‬التي‭ ‬إبتكرها‭ ‬العراقيون‭ ‬اﻷوائل‭ ‬فسنحتاج‭ ‬لمبحث‭ ‬كبير‭ ‬وممتد‭ ‬وله‭ ‬فروع‭ ‬وإيضاحات‭ ‬وإستنباطات‭ ‬وإستنتاجات‭.‬

لكننا‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نعرج‭ ‬على‭ ‬مفهوم‭ ‬اﻹختراع‭! ‬

قد‭ ‬يتبادر‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭ ‬ان‭ ‬كلمة‭ ‬اختراع‭ ‬مرادفة‭ ‬لمفهوم‭ ‬مفيد‭ ‬للإنسانية‭ ‬وبشكل‭ ‬مطلق‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬عصورها‭.. ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬معظمها‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أفادت‭ ‬البشرية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وأحدها‭ ‬البنسلين‭ ‬كما‭ ‬أسلفنا‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬صدفة‭ ‬محض،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬عين‭ ‬مراقبة‭ ‬ثاقبة‭ ‬ودماغ‭ ‬عبقري‭ ‬للدكتور‭ ‬أليكساندر‭ ‬فليمينج‭!‬؟

هذا‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬إختراع‭ ‬مفيد‭ ‬جدا‭ ‬للإنسان‭..‬لكن‭. .‬على‭ ‬الطرف‭ ‬النقيض‭ ‬هناك‭ ‬إختراع‭ ‬عبقري‭ ‬آخر‭ ‬لكنه‭ ‬مدمر‭ ‬وقاتل»طبعا‭ ‬حين‭ ‬يساء‭ ‬إستخدامه‭!‬؟‮»‬‭..‬وهو‭. ‬إختراع‭ ‬الديناميت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العالم‭ ‬ألفريد‭ ‬نوبل‭ ‬والذي‭ ‬إكتشف‭ ‬متأخرا‭ ‬ان‭ ‬مخترعه‭ ‬ذاك‭ ‬قد‭ ‬أسئ‭ ‬استخدامه‭ ‬كأداة‭ ‬قتل‭ ‬وتدمير»طبعا‭ ‬الذنب‭ ‬ليس‭ ‬ذنب‭ ‬العبقري‭ ‬المخترع‭ ‬لكنه‭ ‬ذنب‭ ‬الحكام‭ ‬المجرمين‭ ‬الذين‭ ‬إستخدموه‭ ‬ضد‭ ‬شعوب‭ ‬دول‭ ‬إعتبروها»معادية‭!‬؟‮»‬‭ ‬لهم‭ ‬ولدولهم‭ ‬مع‭ ‬ماتحمل‭ ‬كلمة»معادية‭!‬؟‮»‬‭ ‬من‭ ‬مطاطية‭ ‬وتأويلات‭!‬؟

وطبعا‭ ‬كلنا‭ ‬نعلم‭ ‬ان‭ ‬نوبل‭ ‬حاول‭ ‬التكفير‭ ‬عما»إقترفه‭!‬؟‮»‬‭ ‬بتخصيص‭ ‬جائزة‭ ‬حولية‭ ‬لكل‭ ‬متفوق‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬وفي‭ ‬علوم‭ ‬ومشارب‭ ‬أخرى‭. ‬

وماينطبق‭ ‬على‭ ‬الديناميت‭ ‬ينطبق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬إختراع‭ ‬الذرة‭. ‬

والمخترعات‭ ‬ربما‭ ‬وككل‭ ‬شئ‭ ‬آخر‭. .‬لنقل»سلاح‭!‬؟‮»‬‭ ‬ذو‭ ‬حدين،‭ ‬ولو‭ ‬ان‭ ‬كلمة‭ ‬إختراع‭ ‬جد‭ ‬نائية‭ ‬عن‭ ‬مصطلح‭ ‬أو‭ ‬مفهوم‭ ‬سلاح‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬هكذا‭ ‬قيل‭ ‬في‭ ‬اﻷمثال‭ ‬واﻷمثال‭ ‬تضرب‭ ‬ولاتقاس‭.‬

كيف‭. .‬سلاح‭. ‬ذو‭..‬حدين‭..!‬؟

والمثل‭ ‬الذي‭ ‬سنأخذ‭ ‬ليس‭ ‬الوحيد‭ ‬فهناك‭ ‬أمثال‭ ‬كثيرة‭ ‬أخرى‭. ‬

لنأخذ‭ ‬مثلا‭ ‬إختراع‭ ‬السيارة‭ ‬طبعا‭ ‬إختراع‭ ‬هائل‭ ‬نقل‭ ‬البشرية‭ ‬خطوات‭ ‬جبارة‭ ‬إلى‭ ‬أمام،‭ ‬ولسنا‭ ‬بصدد‭ ‬تعداد‭ ‬فوائد‭ ‬السيارة‭ ‬بكافة‭ ‬أنواعها‭ ‬وأحجامها‭ ‬فذلك‭ ‬شئ‭ ‬معروف‭ ‬للقاصي‭ ‬والداني‭. ‬

لكن‭ ‬لها‭ ‬ضرر‭ ‬مهم‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬واﻷقرب‭ ‬لتفكيرنا‭ ‬وإدراكنا‭ ‬والذي‭ ‬أريد‭ ‬ان‭ ‬أتطرق‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬إفراط‭ ‬اﻹنسان‭ ‬بإستخدام‭ ‬السيارة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬المسافة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬قطعها‭ ‬قصيرة‭ ‬ويمكن‭ ‬للمرء»التمشي‮»‬لقطعها‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ركوب‭ ‬السيارة‭. ‬

وهذا‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الفرد‭ ‬لما‭ ‬يسببه‭ ‬كسله‭ ‬من‭ ‬ترهل‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬الخمول‭!‬؟

والشئ‭ ‬السلبي‭ ‬اﻵخر‭ ‬والخطير‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬هو‭ ‬سوء‭ ‬إستخدام‭ ‬السرعة‭ ‬وقد‭ ‬أدت‭ ‬السرع‭ ‬العالية‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬المؤسفة‭ ‬القاتلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬حتى‭ ‬ليقال‭ ‬ان‭ ‬ضحايا‭ ‬الرعونة‭ ‬والسرعة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬السيارات‭ ‬يفوق‭ ‬أعداد‭ ‬ضحايا‭ ‬الحروب‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭. ‬

هذا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمخترعات‭ ‬مرت‭ ‬عليها‭ ‬عقود‭ ‬كثيرة‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬بعضها‭ ‬جاوز‭ ‬القرن‭ ‬على‭ ‬إختراعها،‭ ‬لكن‭ ‬لنأخذ‭ ‬المخترعات‭ ‬والإبتكارات‭ ‬الحديثة‭ ‬وخصوصا‭ ‬مثلا‭ ‬التلفونات‭ ‬الذكية،‭ ‬اﻹنترنت،‭ ‬كوكل،‭ ‬الشبكة‭ ‬العنكبوتية‭ ‬وتتعدد‭ ‬التسميات‭ ‬وتتجدد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اﻷيام‭ ‬بل‭ ‬الساعات‭!‬؟

لنأخذ‭ ‬مثل‭ ‬صغير‭ ‬على‭ ‬التلفونات‭ ‬الذكية،‭ ‬سميت‭ ‬ذكية‭ ‬ﻷنها‭ ‬تسهل‭ ‬عملية‭ ‬اﻹتصال‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬

لكن،‭ ‬توجد‭ ‬بها‭ ‬أيضا‭ ‬تسهيلات‭ ‬لعمليات‭ ‬حسابية،‭ ‬وهي‭ ‬مفيدة‭ ‬نوعا،‭ ‬لكنها‭ ‬مضرة‭ ‬من‭ ‬نواح‭ ‬عديدة‭. ‬

فمثلا‭ ‬لو‭ ‬طلبنا‭ ‬من‭ ‬فتى‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬اﻹبتدائية‭ ‬ان‭ ‬يذكر‭ ‬لنا‭ ‬حاصل‭ ‬ضرب‭ ‬العدد‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬أي‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬كما‭ ‬يقال‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭. ‬

لرأيته‭ ‬في‭ ‬الحال‮»‬يمتشق‭!‬؟‮»‬‭ ‬تلفونه‭ ‬الذكي‭ ‬ليحصل‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬اﻹجابة‭!‬؟

أو‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬ضرراً‭. .‬بلى‭..‬وهو‭ ‬ضرر‭ ‬كبير‭ ‬يؤدي‭ ‬الى»صدأ‭!‬؟‮»‬‭ ‬أدمغة‭ ‬التلاميذ‭ ‬بل‭ ‬والناس‭ ‬عموما‭ ‬لمنعه‭ ‬إياهم‭ ‬من‭ ‬إعمال‭ ‬أدمغتهم‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬الرياضيات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭ ‬اﻷخرى‭ ‬وعلومها‭ ‬وإستنباطاتها‭!‬؟

هناك‭ ‬شأن‭ ‬آخر‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬التلفونات‭ ‬الذكية‭ ‬والأمواج‭ ‬الراديوية‭..‬و‭..‬و‭..!‬؟

وهذا‭ ‬الشأن‭ ‬الجد‭ ‬خطير‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬نحس‭ ‬أننا‭ ‬نمتلك‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬نحركها‭ ‬كيف‭ ‬نشاء‭ ‬وأنى‭ ‬نريد‭ ‬وكيفما‭ ‬يخطر‭ ‬في‭ ‬بالنا‭ ‬باليوم‭ ‬والساعة‭ ‬وكذا‭ ‬نبرمجها‭ ‬كما‭ ‬نهوى‭ ‬ونبتغي‭!‬؟

لنكتشف‭ ‬‮«‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ﻷكتشف‭ ‬أنا‭!‬؟‮»‬

أنها‭ ‬هي‭ ‬المسيطرة‭ ‬والمتحكمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬إتصالاتنا‭ ‬ومبادراتنا‭ ‬وتحركاتنا‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬ردود‭ ‬أفعالنا‭!‬؟

فلم‭ ‬نعد‭ ‬ندري‭ ‬كيف‭ ‬نتصرف‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الغريب‭ ‬من‭ ‬الرادارات‭ ‬والمرسلات‭ ‬والمتلقيات‭ ‬والموجات‭ ‬واﻹنعكاسات‭ ‬عبر‭ ‬اﻷثير‭!‬؟

الموضوع‭ ‬ليس‭ ‬سهلا‭ ‬ويحتاج‭ ‬لدراسة‭ ‬معمقة‭ ‬لندرك‭ ‬أين‭ ‬سيأخذنا‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬شديد‭ ‬التعقيد‭ ‬متفوق‭ ‬الذكاء‭!‬؟

ذاك‭ ‬الذي‭ ‬إقتحم‭ ‬حيواتنا‭ ‬بنوع‭ ‬داه‭ ‬من‭ ‬السلاسة‭!‬؟

وربما‭ ‬بخبث‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬النشوة‭!‬؟

سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الصائغ