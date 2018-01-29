د. محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري المصري السابق لـ (الزمان)

اثيوبيا لاتعاني عجزاً من المياه والكهرباء ومراوغاتها في ملف سد النهضة لها أسباب أخرى

القاهرة‭ – ‬حوار‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬المكثفة‭ ‬التى‭ ‬اجريت‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لازالة‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واثيوبيا‭ ‬حول‭ ‬الاثار‭ ‬السلبية‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬والتى‭ ‬كان‭ ‬اخرها‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬،الا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬المباحثات‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬فى‭ ‬ازالة‭ ‬تلك‭ ‬اخلافات‭ ‬بسبب‭ ‬مراوغات‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبى‭ ‬وسعيه‭ ‬لكسب‭ ‬الوقت‭ ‬لاستكمال‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬المخاوف‭ ‬المتزايده‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬ازمة‭ ‬المياه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬استكمال‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬د‭/ ‬محمود‭ ‬ابوزيد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العربى‭ ‬للمياه‭ ‬ووزير‭ ‬الرى‭ ‬السابق‭ ‬

‭-‬ماهى‭ ‬ابعاد‭ ‬المخطط‭ ‬الاثيوبي‭ ‬للتاثير‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬المائية‭ ‬وبعض‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬؟

للاسف‭ ‬فان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬قامت‭ ‬بانشاء‭ ‬15‭ ‬سد‭ ‬بقرارات‭ ‬منفرده‭ ‬دون‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المصب‭ ‬المجاوره‭ ‬وهو‭ ‬مايتعارض‭ ‬مع‭ ‬الاعراف‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬لادارة‭ ‬الانهار‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركه‭ ‬وقواعد‭ ‬اقانون‭ ‬الدولى‭ ‬وهو‭ ‬مايعود‭ ‬باضرار‭ ‬سلبيه‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬المصب‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬احدى‭ ‬اكبر‭ ‬دوله‭ ‬منبع‭ ‬للمياه‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬الانهار‭ ‬فى‭ ‬اثيوبيا‭ ‬تنبع‭ ‬من‭ ‬اراضيها‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬ان‭ ‬لاثيوبيا‭ ‬اهداف‭ ‬اخرى‭ ‬غير‭ ‬معلنه‭ ‬من‭ ‬وراءتلك‭ ‬المشاريع‭ .‬

‭-‬وكيف‭ ‬تقيم‭ ‬المسار‭ ‬التفاوضى‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬التقارير‭ ‬التى‭ ‬تفيد‭ ‬عن‭ ‬بوار‭ ‬الاف‭ ‬الافدنه‭ ‬بعد‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬؟

المسار‭ ‬التفاوضى‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬تقدير‭ ‬الاثار‭ ‬السلبيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬مكتب‭ ‬استشارى‭ ‬طبقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الذى‭ ‬وقعه‭ ‬رؤساء‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬وبالفعل‭ ‬قام‭ ‬هذا‭ ‬المكتب‭ ‬بوضع‭ ‬تقرير‭ ‬مبدئى‭ ‬استهلالى‭ ‬حول‭ ‬الاثار‭ ‬السلبيه‭ ‬لسد‭ ‬النهضه‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬رفضه‭ ‬الجانب‭ ‬السودانى‭ ‬والاثيوبى‭ ‬ويتطلب‭ ‬تدخل‭ ‬الجانب‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬الازمه‭ .‬

‭-‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تراضياً‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬مراوغاته‭ ‬لكسب‭ ‬الوقت‭ ‬حتى‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬فكيف‭ ‬ترى‭ ‬هذا‭ ‬؟

لا‭ ‬ارى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تراضى‭ ‬فنحن‭ ‬نحاول‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬تقرير‭ ‬نهائى‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬الاستشارى‭ ‬عن‭ ‬الاثار‭ ‬السلبيه‭ ‬للسد‭ ‬رغم‭ ‬مراوغات‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبى‭ .‬

‭-‬اظهرت‭ ‬صور‭ ‬الاقمار‭ ‬الصناعيه‭ ‬ان‭ ‬التربه‭ ‬التى‭ ‬اقيم‭ ‬عليها‭ ‬السد‭ ‬هشه‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬اية‭ ‬هزات‭ ‬ارضيه‭ ‬فان‭ ‬السد‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬معرضا‭ ‬للانهيار‭ ‬فكيف‭ ‬ترى‭ ‬هذا‭ ‬؟

هذا‭ ‬الكلام‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬اساس‭ ‬علمى‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬السودان‭ ‬بالفعل‭ ‬بعمل‭ ‬دراسات‭ ‬عن‭ ‬تاثير‭ ‬الهزات‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬السد‭ ‬وطالبت‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبى‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬اساسات‭ ‬السد‭ ‬ولااعتقد‭ ‬ان‭ ‬سد‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬وتلك‭ ‬التكلفه‭ ‬لم‭ ‬يراعى‭ ‬فى‭ ‬تصميمه‭ .‬

‭-‬وماتقييمك‭ ‬للموقف‭ ‬السودانى‭ ‬الذى‭ ‬يبدوا‭ ‬منحازا‭ ‬للجانب‭ ‬الاثيوبى‭ ‬؟

السودان‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬السد‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تاثيراته‭ ‬الايجابيه‭ ‬عليه‭ ‬مثل‭ ‬توفير‭ ‬كهرباء‭ ‬رخيصه‭ ‬وطمى‭ ‬وبالتالى‭ ‬فانه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الانحياز‭ ‬له‭ ‬جوانب‭ ‬سياسيه‭ .‬

‭-‬وماهو‭ ‬البديل‭ ‬الذى‭ ‬تقترحه‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الخلافات‭ ‬؟

على‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬ادارة‭ ‬مشتركه‭ ‬للسد‭ ‬اثناء‭ ‬فترة‭ ‬التشغيل‭ ‬وهذا‭ ‬حل‭ ‬مثالى‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬لن‭ ‬تقبله‭ ‬بسهوله‭ ‬كما‭ ‬اقترحت‭ ‬مصر‭ ‬مشاركة‭ ‬البنك‭ ‬الدولى‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬باعتباره‭ ‬طرف‭ ‬محايد‭ ‬يمتلك‭ ‬الخبرات‭ ‬الكافيه‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تحفظ‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اثيوبيا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬الكونغو‭ ‬يعد‭ ‬احد‭ ‬البدائل‭ ‬لمصر‭ ‬لتوفير‭ ‬المياه‭ ‬؟

مصر‭ ‬تدرس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البدائل‭ ‬لتوفير‭ ‬المياه‭ ‬لمواجهة‭ ‬اى‭ ‬عجز‭ ‬بها‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬البدائل‭ ‬ترشيد‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬وتحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬وهذه‭ ‬البدائل‭ ‬لاتشمل‭ ‬نهر‭ ‬اكونغو‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬البعض‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬يمكن‭ ‬ربط‭ ‬نهر‭ ‬الكونغو‭ ‬يمكن‭ ‬ربطه‭ ‬بنهر‭ ‬النيل‭ ‬واستغلال‭ ‬الفاقد‭ ‬الذى‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬1000‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬البديل‭ ‬يعترضه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ .‬

‭-‬هناك‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬تحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬مكلف‭ ‬فكيف‭ ‬ترى‭ ‬ذلك‭ ‬؟

بالعكس‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬بها‭ ‬60‭%‬‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬تحلية‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬وخاصة‭ ‬السعودية‭ ‬التى‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬التى‭ ‬يتم‭ ‬تحليتها‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬وارد‭ ‬ورغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬التكلفه‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬مصر‭ ‬كما‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لتوفير‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدوير‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحى‭ ‬؟

هذا‭ ‬احد‭ ‬البدائل‭ ‬المطروحه‭ ‬ولكن‭ ‬بضوابط‭ ‬معينة‭ ‬منها‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬معالجتها‭ ‬بشكل‭ ‬علمى‭ ‬ونحن‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬معالجه‭ ‬كامله‭ ‬لمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحى‭ ‬فجزء‭ ‬يعالج‭ ‬معالجه‭ ‬ثنائيه‭ ‬والقليل‭ ‬يعالج‭ ‬بطريقه‭ ‬ثلاثيه‭ ‬واذا‭ ‬تم‭ ‬معالجتها‭ ‬بطريقه‭ ‬سليمه‭ ‬فانها‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬فى‭ ‬الزراعه‭ ‬اما‭ ‬بالنسبه‭ ‬لمياه‭ ‬الشرب‭ ‬فهو‭ ‬امر‭ ‬غير‭ ‬وارد‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬زراعة‭ ‬محاصيل‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬مياه‭ ‬اقل‭ ‬؟

هذا‭ ‬محور‭ ‬اساسى‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الثلاثه‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬مصر‭ ‬فهناك‭ ‬فاقد‭ ‬كبير‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬من‭ ‬40‭ / ‬50‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬والزراعه‭ ‬ولكن‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬وجود‭ ‬وعى‭ ‬مائى‭ ‬لدى‭ ‬المزارع‭ ‬والمواطن‭ ‬وهو‭ ‬يحتاج‭ ‬لوقت‭ ‬طويل‭ .‬

‭-‬ومن‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬الوضع‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬؟

الجميع‭ ‬مسئول‭ ‬سواء‭ ‬اكان‭ ‬ذلك‭ ‬المواطنين‭ ‬او‭ ‬وزارات‭ ‬معنيه‭ ‬لا‭ ‬تطبق‭ ‬القانون‭ ‬والذى‭ ‬فى‭ ‬حاجه‭ ‬الى‭ ‬تعديل‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬اندلاع‭ ‬حروب‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬؟

هناك‭ ‬بالفعل‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬حروب‭ ‬المياه‭ ‬ولكن‭ ‬المشكله‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬لاخر‭ ‬ومن‭ ‬منطقه‭ ‬لاخرى‭ ‬والحروب‭ ‬اتى‭ ‬تحدث‭ ‬معظمها‭ ‬فى‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ .‬

‭-‬باعتبارك‭ ‬رئيس‭ ‬للمجلس‭ ‬العربى‭ ‬للمياه‭ ‬ماهى‭ ‬الدراسات‭ ‬التى‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭ ‬لتوفير‭ ‬المياه‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬العربيه‭ ‬؟

هناك‭ ‬دراسات‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭ ‬لتوفير‭ ‬المياه‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬العربيه‭ ‬؟

هناك‭ ‬دراسات‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭ ‬لتوفير‭ ‬المياه‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دراسات‭ ‬مشتركه‭ ‬يتم‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬الاقليميه‭ ‬لتوفير‭ ‬المياه‭ ‬بطرق‭ ‬تقليديه‭ ‬كما‭ ‬خصصنا‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬لدراسة‭ ‬مشكلة‭ ‬المياه‭ ‬فى‭ ‬الاراضى‭ ‬الفلسطينيه‭ ‬وايجاد‭ ‬حلول‭ ‬لها‭ ‬ونامل‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربى‭ ‬الاستفاده‭ ‬منها‭ .‬