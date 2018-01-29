عز الدين الميهوبي وزير الثقافة الجزائري لـ (الزمان ): اختيار الجزائر ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تكريم لبلدنا

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

شهد‭ ‬معرض‭ ‬القاهره‭ ‬الدولى‭ ‬فى‭ ‬دورته‭ ‬49‭ ‬والذى‭ ‬بدا‭ ‬فعالياته‭ ‬امس‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭ ‬اقبالا‭ ‬متوسط‭ ‬احتى‭ ‬الان‭ ‬نظرا‭ ‬لبرودة‭ ‬الجو،‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬تفاقم‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وتاثيرها‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطنين‭ ‬خصصت‭ ‬هيئة‭ ‬المعرض‭ ‬ولاول‭ ‬مرة‭ ‬مخيما‭ ‬للكتب‭ ‬المخفضة‭ ‬تتضمن‭ ‬اصدارات‭ ‬النشر‭ ‬الاقليمى‭ ‬لادباء‭ ‬الاقاليم‭ ‬باسعار‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬قرش‭ ‬وجنيه‭ ‬واحد‭ .‬

وكالعادة‭ ‬شهد‭ ‬موقع‭ ‬سور‭ ‬الازبكية‭ ‬بالمعرض‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬عن‭ ‬باقى‭ ‬الاقسام‭ ‬نظرا‭ ‬لانخفاض‭ ‬اسعار‭ ‬الكتب‭ ‬واحتوائه‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كتب‭ ‬التراث‭ ‬القيمه‭ ‬واستحوذت‭ ‬الكتب‭ ‬الدينيه‭ ‬على‭ ‬النسبه‭ ‬الاعلى‭ ‬من‭ ‬المشتروات‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬اقبال‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الكتب‭ ‬الدينية‭ ‬فلقد‭ ‬خصص‭ ‬الازهر‭ ‬جناح‭ ‬خاصة‭ ‬به‭ ‬حيث‭ ‬قرر‭ ‬د‭/ ‬احمد‭ ‬الطيب‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬الاسبق‭ ‬مصطفى‭ ‬عبد‭ ‬الرازق‭ ‬ليكون‭ ‬شخصيه‭ ‬الجناح‭ ‬باعتباره‭ ‬باعث‭ ‬الفلسفة‭ ‬الاسلامية‭ ‬فى‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه‭ .‬

كما‭ ‬يشمل‭ ‬الجناح‭ ‬ندوات‭ ‬فكرية‭ ‬وانشطة‭ ‬ثقافية‭ ‬،و‭ ‬يشارك‭ ‬مجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين‭ ‬بركن‭ ‬خاص‭ ‬يتضمن‭ ‬ابرز‭ ‬مؤلفات‭ ‬اعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬ندوات‭ ‬حول‭ ‬الالحاد‭ ‬–الطفل‭-‬المواطنه‭ ‬مكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ندوات‭ ‬عن‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬البلدان‭ ‬الاخرى‭ ‬وكتبا‭ ‬باللغات‭ ‬الاجنبيه‭ ‬بحوالى‭ ‬اثنا‭ ‬عشر‭ ‬لغه‭ ‬عن‭ ‬الاسلام‭ ‬والمسلمين‭ ‬ويعد‭ ‬اختيار‭ ‬الجزائر‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭ ‬للمعرض‭ ‬ابرز‭ ‬احداث‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬روايات‭ ‬جزائريه‭ ‬بتوقيع‭ ‬دور‭ ‬نشر‭ ‬مصرية‭ .‬واعتبر‭ ‬عزالدين‭ ‬الميهوبى‭ ‬وزير‭ ‬الثقافه‭ ‬الجزائرى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬اختيار‭ ‬الجزائر‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يعد‭ ‬تكريما‭ ‬للجزائر‭ ‬وتجسيدا‭ ‬للعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬شعبى‭ ‬مصر‭ ‬والجزائر‭ ‬ومناسبة‭ ‬لتعريف‭ ‬القارئ‭ ‬المصري‭ ‬بالادب‭ ‬الجزائرى‭ ‬ويشارك‭ ‬الاديب‭ ‬الجزائرى‭ ‬حسن‭ ‬احمد‭ ‬شكاط‭ ‬فى‭ ‬المعرض‭ ‬برواية‭ ‬ذاكره‭ ‬عالقه‭ ‬والتى‭ ‬ستتحول‭ ‬الى‭ ‬دراما‭ ‬سورية‭ ‬وكذلك‭ ‬رواية‭ ‬عين‭ ‬الغراب‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬امنة‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ .‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬الاديب‭ ‬الجزائرى‭ ‬صهيب‭ ‬الكبير‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يشارك‭ ‬برواية‭ ‬مشاعر‭ ‬معطله‭ ‬قيد‭ ‬الانعاش‭ ‬والتى‭ ‬ستكون‭ ‬طريقه‭ ‬للعالميه‭ ‬كما‭ ‬تشارك‭ ‬الاديبه‭ ‬الجزائريه‭ ‬نوره‭ ‬طاع‭ ‬الله‭ ‬والتى‭ ‬تم‭ ‬تكريمها‭ ‬فى‭ ‬صالون‭ ‬غازى‭ ‬الثقافى‭ ‬والادبى‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬المعرض‭ ‬عن‭ ‬موسوعاتها‭ ‬الادبيه‭ ‬التى‭ ‬تعد‭ ‬اكبر‭ ‬موسوعه‭ ‬ادبيه‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬اعمال‭ ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬اكدت‭ ‬نورا‭ ‬طاع‭ ‬الله‭ ‬انها‭ ‬تشارك‭ ‬فى‭ ‬معرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬برواية‭ ‬عبادة‭ ‬الجسد‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬كليوباترا‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ ‬والتى‭ ‬فازت‭ ‬فى‭ ‬مسابقة‭ ‬الطباعه‭ ‬حسب‭ ‬الطلب‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول‭ ‬عربيا‭ ‬وعن‭ ‬تقييمها‭ ‬لمعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يتميز‭ ‬بكثرة‭ ‬اصداراته‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬بعض‭ ‬الادباء‭ ‬باربعة‭ ‬او‭ ‬خمسه‭ ‬اصدارات‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الادباء‭ ‬الشبان‭ ‬يشارك‭ ‬باصدارات‭ ‬جديدة‭ .‬