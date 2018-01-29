عز الدين الميهوبي وزير الثقافة الجزائري لـ (الزمان ): اختيار الجزائر ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تكريم لبلدنا

القاهرة – مصطفى عمارة
شهد معرض القاهره الدولى فى دورته 49 والذى بدا فعالياته امس ويستمر حتى يوم 10 فبراير القادم اقبالا متوسط احتى الان نظرا لبرودة الجو، وفى ظل تفاقم الازمة الاقتصادية فى مصر وتاثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين خصصت هيئة المعرض ولاول مرة مخيما للكتب المخفضة تتضمن اصدارات النشر الاقليمى لادباء الاقاليم باسعار تتراوح من خمسين قرش وجنيه واحد .
وكالعادة شهد موقع سور الازبكية بالمعرض اقبالا كبيرا عن باقى الاقسام نظرا لانخفاض اسعار الكتب واحتوائه على عدد من كتب التراث القيمه واستحوذت الكتب الدينيه على النسبه الاعلى من المشتروات وفى ظل اقبال المواطنين على شراء الكتب الدينية فلقد خصص الازهر جناح خاصة به حيث قرر د/ احمد الطيب شيخ الازهر الاحتفاء بشيخ الازهر الاسبق مصطفى عبد الرازق ليكون شخصيه الجناح باعتباره باعث الفلسفة الاسلامية فى العصر الحديث بحسب وصفه .
كما يشمل الجناح ندوات فكرية وانشطة ثقافية ،و يشارك مجلس حكماء المسلمين بركن خاص يتضمن ابرز مؤلفات اعضاء المجلس ومن المنتظر ان يتم تنظيم ندوات حول الالحاد –الطفل-المواطنه مكافحة التطرف فضلا عن ندوات عن المسلمين فى البلدان الاخرى وكتبا باللغات الاجنبيه بحوالى اثنا عشر لغه عن الاسلام والمسلمين ويعد اختيار الجزائر كضيف شرف للمعرض ابرز احداث المعرض هذا العام حيث يتم عرض روايات جزائريه بتوقيع دور نشر مصرية .واعتبر عزالدين الميهوبى وزير الثقافه الجزائرى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان اختيار الجزائر كضيف شرف هذا العام يعد تكريما للجزائر وتجسيدا للعلاقات التاريخية بين شعبى مصر والجزائر ومناسبة لتعريف القارئ المصري بالادب الجزائرى ويشارك الاديب الجزائرى حسن احمد شكاط فى المعرض برواية ذاكره عالقه والتى ستتحول الى دراما سورية وكذلك رواية عين الغراب الصادرة عن دار امنة للنشر والتوزيع .
فيما اكد الاديب الجزائرى صهيب الكبير فى تصريحات للزمان انه سوف يشارك برواية مشاعر معطله قيد الانعاش والتى ستكون طريقه للعالميه كما تشارك الاديبه الجزائريه نوره طاع الله والتى تم تكريمها فى صالون غازى الثقافى والادبى قبل بداية المعرض عن موسوعاتها الادبيه التى تعد اكبر موسوعه ادبيه فى العالم بعد 5 اعمال وفى تصريحات خاصه اكدت نورا طاع الله انها تشارك فى معرض هذا العام برواية عبادة الجسد الصادر عن دار كليوباترا للنشر والتوزيع والتى فازت فى مسابقة الطباعه حسب الطلب بالمركز الاول عربيا وعن تقييمها لمعرض هذا العام يتميز بكثرة اصداراته حيث يشارك بعض الادباء باربعة او خمسه اصدارات كما ان هناك عددا كبيرا من الادباء الشبان يشارك باصدارات جديدة .