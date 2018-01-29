نائبة لـ (الزمان): نتوقع تضييف العبادي في البرلمان غداً
مجلس النواب يلغي العقوبات المصرفية عن كردستان
بغداد – صباح الخالدي
يستأنف مجلس النواب عقد جلسته غدا الاربعاء بعد التصويت على قرار يقضي بالغاء العقوبات المصرفية عن مصارف اقليم كردستان، فيما اتهم التحالف الكردستاني البرلمان وبعض الكتل بالالتفاف على حقوق الاكراد وادراج الموازنة على جدول الاعمال، متوقعا تضييف رئيس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة المقبلة لمناقشة القانون. وقالت النائبة عن التحالف نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت على قرار اللجنة المالية النيابية القاضي بالغاء العقوبات المالية والمصرفية عن مصارف الاقليم والزام البنك المركزي بتقديم تقرير شهري لذلك حفاظا على المال العام)، مشيرة الى انه (تقرر احالة المتعاقدين من الصحوات الى وزارتي الدفاع والداخلية)، واوضحت نجيب ان (الجلسة شهدت التصويت على مضاعفة غرامة الغياب للنواب الى مليون دينار)، متهمة البرلمان وبعض الكتل بـ (الالتفاف على الكتل الكردية وعرض الموازنة للقراءة الاولى ما يعد ذلك مؤامرة ومخالفا للقانون لعدم تحقق النصاب)، واضافت ان (كتلتي التحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية انسحبتا من الجلسة بسبب ادراج الموازنة واستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهدواي)، متوقعة (تضييف العبادي خلال الجلسة المقبلة لمناقشة الموازنة مع الكتل). وبشأن اخر نفى البرلمان تضمن قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين اي امتيازات مالية لأعضائه .وذكر بيان امس ان (تشريع القانون لم يجر بصورة سرية او فجأة كما يدعي البعض وانما تم اقراره وفق السياقات التشريعية المعمول بها وعرضه للقراءة ومن ثم التصويت عليه)، نافيا (تضمن القانون امتيازات مالية لأعضائه الذين يعملون تطوعا ومن دون مقابل). بدوره، رفض نائب رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر ادراج الموازنة بصيغتها الحالية.وقال بكر في تصريح امس إن (قيام الجبوري بإدراج الموازنة يعد خرقا واضحا للنظام الداخلي وتجاوزا على جميع الاتفاقات السابقة)، مؤكدا (رفض الموازنة بصيغتها الحالية ولن نصوت عليها مالم يتم تضمين المطالب الخاصة بنسبة الاقليم ومحافظة حلبجة ورواتب الموظفين وقوات البيشمركة). من جهته طالب عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر رئيس الوزراء بإطلاق رواتب موظفي الصحة والتربية في كردستان.وقال حيدر في تصريح امس إن (تقارير لجان التدقيق ايجابية ما يوضح ذلك ان قائمة رواتب هؤلاء الموظفين ليست فيها مشكلات)، مطالبا العبادي بـ(اطلاق رواتب تلك الشرائح المهمة). فيما وصف النائب عن كتلة الاحرار عبد العزيز الظالمي ان المطالب التي تقدمها بعض الكتل لدخول الجلسات بالتعجيزية . واوضح الظالمي في تصريح امس ان (مطالبة بعض الكتل بأضافة تخصيصات لاعمال المناطق المحررة في الموازنة مقابل دخول الجلسات تعجيزية وبحاجة الى موازنات دول). ورأى النائب عن التحالف الوطني صادق المحنا ان استقطاعات الرواتب والضرائب بدعة تعتاش عليها الحكومة . وحذر المحنا في تصريح امس من (جزع المواطن جراء تلك التصرفات واستمرار استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين التي لا مبرر لها)، مشددا على (ضرورة ايقاف بدعة الاستقطاعات والضرائب التي تعتاش عليها الحكومة). من جهة اخرى دعت النائبة عن ديالى غيداء كمبش البرلمان الى عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف أنفلونزا الطيور وتعويض أصحاب حقول الدواجن. على صعيد اخر أكد الجبوري ان تحديات المرحلة المقبلة لا تقل خطورة عن تحديات مواجهة الإرهاب . ونقل بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقته (الزمان) امس عن الجبوري خلال رعايته احتفالية اليوم العالمي للأديان القول (نحتاج إلى خطة واقعية تستوعب التحديات وتؤسس للطموح بشكل واقعي وعملي بعيدا عن منهجية الشعارات واللافتات ولاسيما ان الحوار بين الأديان من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الحوار بين الحضارات)، داعيا الى (تحديد مسارات للعمل من أجل دعم الحوار وتطوير المعرفة المتبادلة بين أتباع الديانات)، منوها الى ان (تحديات المرحلة المقبلة لا تقل خطورة عن تحديات مواجهة الارهاب). وبشأن اخر ناقش الجبوري مع وفد من شيوخ العشائر الاوضاع في محافظة نينوى. وقال البيان ان (الجبوري استقبل وفدا من شيوخ عشائر المحافظة وناقشوا الاوضاع الامنية وما يتعلق بملف تعويضات المتضررين وتأهيل البنى التحتية وعودة النازحين).