نائبة لـ‮ (‬الزمان‮): ‬نتوقع تضييف العبادي‮ ‬في‮ ‬البرلمان‮ ‬غداً

مجلس النواب‮ ‬يلغي‮ ‬العقوبات المصرفية عن كردستان

بغداد‮ – ‬صباح الخالدي‮ ‬

يستأنف مجلس النواب عقد جلسته‮ ‬غدا الاربعاء بعد التصويت على قرار‮ ‬يقضي‮ ‬بالغاء العقوبات المصرفية عن مصارف اقليم كردستان،‮ ‬ فيما اتهم التحالف الكردستاني‮ ‬البرلمان وبعض الكتل بالالتفاف على حقوق الاكراد وادراج الموازنة على جدول الاعمال،‮ ‬ متوقعا تضييف رئيس الوزراء حيدر العبادي‮ ‬في‮ ‬الجلسة المقبلة لمناقشة القانون‮. ‬وقالت النائبة عن التحالف نجيبة نجيب لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬البرلمان صوت على قرار اللجنة المالية النيابية القاضي‮ ‬بالغاء العقوبات المالية والمصرفية عن مصارف الاقليم والزام البنك المركزي‮ ‬بتقديم تقرير شهري‮ ‬لذلك حفاظا على المال العام‮)‬،‮ ‬ مشيرة الى انه‮ (‬تقرر احالة المتعاقدين من الصحوات الى وزارتي‮ ‬الدفاع والداخلية‮)‬،‮ ‬ واوضحت نجيب ان‮ (‬الجلسة شهدت التصويت على مضاعفة‮ ‬غرامة الغياب للنواب الى مليون دينار‮)‬،‮ ‬ متهمة البرلمان وبعض الكتل بـ‮ (‬الالتفاف على الكتل الكردية وعرض الموازنة للقراءة الاولى ما‮ ‬يعد ذلك مؤامرة ومخالفا للقانون لعدم تحقق النصاب‮)‬،‮ ‬ واضافت ان‮ (‬كتلتي‮ ‬التحالف الكردستاني‮ ‬واتحاد القوى العراقية انسحبتا من الجلسة بسبب ادراج الموازنة واستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهدواي‮)‬،‮ ‬ متوقعة‮ (‬تضييف العبادي‮ ‬خلال الجلسة المقبلة لمناقشة الموازنة مع الكتل‮). ‬وبشأن اخر نفى البرلمان تضمن قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين اي‮ ‬امتيازات مالية لأعضائه‮ .‬وذكر بيان امس ان‮ (‬تشريع القانون لم‮ ‬يجر بصورة سرية او فجأة كما‮ ‬يدعي‮ ‬البعض وانما تم اقراره وفق السياقات التشريعية المعمول بها وعرضه للقراءة ومن ثم التصويت عليه‮)‬،‮ ‬ نافيا‮ (‬تضمن القانون امتيازات مالية لأعضائه الذين‮ ‬يعملون تطوعا ومن دون مقابل‮). ‬بدوره،‮ ‬ رفض نائب رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر ادراج الموازنة بصيغتها الحالية.وقال بكر في‮ ‬تصريح امس إن‮ (‬قيام الجبوري‮ ‬بإدراج الموازنة‮ ‬يعد خرقا واضحا للنظام الداخلي‮ ‬وتجاوزا على جميع الاتفاقات السابقة‮)‬،‮ ‬ مؤكدا‮ (‬رفض الموازنة بصيغتها الحالية ولن نصوت عليها مالم‮ ‬يتم تضمين المطالب الخاصة بنسبة الاقليم ومحافظة حلبجة ورواتب الموظفين وقوات البيشمركة‮). ‬من جهته طالب عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر‮ ‬رئيس الوزراء بإطلاق رواتب موظفي‮ ‬الصحة والتربية في‮ ‬كردستان.وقال حيدر في‮ ‬تصريح امس إن‮ (‬تقارير لجان التدقيق ايجابية ما‮ ‬يوضح ذلك ان قائمة رواتب هؤلاء الموظفين ليست فيها مشكلات‮)‬،‮ ‬ مطالبا العبادي‮ ‬بـ(اطلاق رواتب تلك الشرائح المهمة‮). ‬فيما وصف النائب عن كتلة الاحرار عبد العزيز الظالمي‮ ‬ان المطالب التي‮ ‬تقدمها بعض الكتل لدخول الجلسات بالتعجيزية‮ . ‬واوضح الظالمي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬مطالبة بعض الكتل بأضافة تخصيصات لاعمال المناطق المحررة في‮ ‬الموازنة مقابل دخول الجلسات تعجيزية وبحاجة الى موازنات دول‮). ‬ورأى النائب عن التحالف الوطني‮ ‬صادق المحنا ان استقطاعات الرواتب والضرائب بدعة تعتاش عليها الحكومة‮ . ‬وحذر المحنا في‮ ‬تصريح امس من‮ (‬جزع المواطن جراء تلك التصرفات واستمرار استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين التي‮ ‬لا مبرر لها‮)‬،‮ ‬ مشددا على‮ (‬ضرورة ايقاف بدعة الاستقطاعات والضرائب التي‮ ‬تعتاش عليها الحكومة‮). ‬من جهة اخرى دعت النائبة عن ديالى‮ ‬غيداء كمبش‮ ‬البرلمان الى عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف أنفلونزا الطيور وتعويض أصحاب حقول الدواجن‮. ‬على صعيد اخر أكد الجبوري‮ ‬ان تحديات المرحلة المقبلة لا تقل خطورة عن تحديات مواجهة الإرهاب‮ . ‬ونقل بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس عن الجبوري‮ ‬خلال رعايته احتفالية اليوم العالمي‮ ‬للأديان القول‮ (‬نحتاج إلى خطة واقعية تستوعب التحديات وتؤسس للطموح بشكل واقعي‮ ‬وعملي‮ ‬بعيدا عن منهجية الشعارات واللافتات ولاسيما ان الحوار بين الأديان من شأنه أن‮ ‬ينعكس إيجابيا على الحوار بين الحضارات‮)‬،‮ ‬ داعيا الى‮ (‬تحديد مسارات للعمل من أجل دعم الحوار وتطوير المعرفة المتبادلة بين أتباع الديانات‮)‬،‮ ‬منوها الى ان‮ (‬تحديات المرحلة المقبلة لا تقل خطورة عن تحديات مواجهة الارهاب‮). ‬وبشأن اخر ناقش الجبوري‮ ‬مع وفد من شيوخ العشائر الاوضاع في‮ ‬محافظة نينوى‮. ‬وقال البيان ان‮ (‬الجبوري‮ ‬استقبل وفدا من شيوخ عشائر المحافظة وناقشوا الاوضاع الامنية وما‮ ‬يتعلق بملف تعويضات المتضررين وتأهيل البنى التحتية وعودة النازحين‮). ‬